日本初上陸！超コンパクトな自転車用スマホマウント『LOOP Micro Mount（ループマイクロマウント）』が登場。美しさと機能性を両立。

株式会社GEEK TRADEループマイクロマウントとはロードバイクをはじめとする自転車のデザインを損なわないコンパクトなスマホホルダーです。[画像1: https://prtimes.jp/i/71226/23/resize/d71226-23-4a00526af0e48e4342e7-0.jpg ]商品特徴１.これまでにないほど小型でシンプルなデザイン従来モデルのLOOP Mount Twist（ツイスト）の約半分のサイズと重量。ステムに溶け込むほどコンパクト！[画像2: https://prtimes.jp/i/71226/23/resize/d71226-23-3e873aafe853a0293e31-16.jpg ]スマホを外しても、ロードバイクの機能美を損ねないシンプルデザイン。[画像3: https://prtimes.jp/i/71226/23/resize/d71226-23-1e5b5478985b67ab0f30-16.jpg ]２.ワンタッチでスマホを固定専用ケース不要でスマホを簡単にセッティング。わざわざ別売の専用ケースや専用パッチを購入する必要はありません。[画像4: https://prtimes.jp/i/71226/23/resize/d71226-23-d447e7df54af096bd4b3-15.jpg ]取り付けは約1分！既存のステム キャップとボルトを交換するだけです。[画像5: https://prtimes.jp/i/71226/23/resize/d71226-23-3a42c1a3c9e8b26f8bed-13.jpg ]３.ホールド力と耐久性は妥協なし小型&軽量ながら、スマホをしっかりホールド。[画像6: https://prtimes.jp/i/71226/23/resize/d71226-23-3c8ea464d1455df0108f-11.jpg ]工業用バネを採用し、最大3kgの力でスマホをガッチリ固定します。[画像7: https://prtimes.jp/i/71226/23/resize/d71226-23-62c1f484fe07aa89b75a-14.jpg ]オプション[画像8: https://prtimes.jp/i/71226/23/resize/d71226-23-474fc2e2358baaf23d48-5.jpg ]ステムキットがあれば、マイクロマウント本体が取り外し可能に。気軽に複数の車体で併用出来ます。[画像9: https://prtimes.jp/i/71226/23/resize/d71226-23-b5db7b80c49aaed2b8a4-7.jpg ][画像10: https://prtimes.jp/i/71226/23/resize/d71226-23-9e892fe2ce6649511ebf-5.jpg ]スレッドステムなどステムにボルトオンで固定出来ない車体は、Oリングキットを使用しハンドルやステムに直接付けることも可能です。（φ22.2～31.8mmに対応）[画像11: https://prtimes.jp/i/71226/23/resize/d71226-23-fdb6519a9798d6352bee-7.jpg ]どちらのオプションもベースプレートはGarminマウント互換のため、通常と異なるステムの自転車や複数の車体で使い回しができます。LOOP MOUNT Twistとの比較前作のLOOP MOUNT Twist（ループマウントツイスト）との違いは以下の通りです。取り付け箇所や利用シーンに応じて、それぞれの使い分けが可能です。[画像12: https://prtimes.jp/i/71226/23/resize/d71226-23-e1e8f0512b8d3e556f40-3.jpg ][表: https://prtimes.jp/data/corp/71226/table/23_1_7e3cc29ebdac50cc14efeda8f2750ead.jpg ]商品紹介動画[動画: https://www.youtube.com/watch?v=e0GWYvX7Ohw ]商品概要[画像13: https://prtimes.jp/i/71226/23/resize/d71226-23-37a5e8c6df286eb55122-2.jpg ]仕様●素材：亜鉛合金、シリコンゴム●サイズ：3.6x1.8cm●重量：68g●ホールド力：最大3kg●対応スマートフォンサイズ 幅：82mm 厚さ：12.7mm ●付属品：マイクロマウント本体 x1、ステムボルト x1、六角レンチ x1購入可能店舗総代理店であるGEEKTRADEのオフィシャルショップの他、日本全国230店舗以上の販売店様でもご購入が可能です。・オフィシャルショップhttps://shop.geektrade.co.jp/products/loop-micro・GEEKTRADE正規販売店https://shop.geektrade.co.jp/pages/shoplist※当社ではLOOP（ループ）商品を取り扱う自転車販売店様も募集しております。LOOPについて[画像14: https://prtimes.jp/i/71226/23/resize/d71226-23-a92af8c3af79783f90e3-5.png ]「LOOP」は、GoogleやSamsungなどのデザインプロジェクトで活躍したプロフェッショナルチームが立ち上げたイギリス発のブランドです。美しく、実用的で洗練されたサイクリングアクセサリーを提供し続けています。株式会社GEEK TRADEについてLOOP（ループ）日本総代理店当社は自転車アクセサリーの輸入代理店です。サイクリストの皆さんに喜んでもらえるような個性的な商品の発掘、開発に常に努めています。所在地：〒599-0211 大阪府阪南市鳥取中481-2代表者：代表取締役 島越亮輔設立：2020年3月事業内容：自転車アクセサリーの輸入、小売、卸売、企画URL：https://shop.geektrade.co.jp公式X(Twitter)：https://twitter.com/geektrade_jp公式Instagram：https://www.instagram.com/geektrade.jp