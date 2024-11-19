TVアニメ『君は冥土様。』オンラインくじが販売開始！
株式会社arma bianca漫画・アニメのオリジナルグッズを販売する株式会社アルマビアンカ（本社：東京都中野区、代表取締役:坂井智成）は、自社オンラインくじサービス「DRAW!DRAW! -ドロー！ドロー！-」にて11月13日（水）よりTVアニメ『君は冥土様。』オンラインくじを販売いたします！[画像1: https://prtimes.jp/i/16064/6835/resize/d16064-6835-8aaa405b47a56a4a43d4-0.jpg ]【販売開始日】2024年11月13日(水)【販売価格】１回880円(税込)【お届け時期】2025年3月下旬に出荷予定※注文状況や配送状況によって前後する場合がございます。予めご了承ください。【くじ販売ページ】▼DRAW!DRAW!https://amnibus.com/drawdraw/detail/109?utm_source=press―――――――――――――――【景品ラインナップ】▼A賞 等身大タペストリー（全3種）[画像2: https://prtimes.jp/i/16064/6835/resize/d16064-6835-406a8c36c3f54ae792b9-1.jpg ]▼B賞 ダイカットクッション（全4種）[画像3: https://prtimes.jp/i/16064/6835/resize/d16064-6835-d6f6df484cd7f3916159-2.jpg ]▼C賞 A6アクリルパネル（全5種）[画像4: https://prtimes.jp/i/16064/6835/resize/d16064-6835-f397ee01ea7ba083642a-3.jpg ]▼D賞 A3マット加工ポスター（全11種）[画像5: https://prtimes.jp/i/16064/6835/resize/d16064-6835-701073829a30d60f7a33-4.jpg ]▼E賞 缶バッジ（全11種）[画像6: https://prtimes.jp/i/16064/6835/resize/d16064-6835-1a28c84d97cfbca1c485-5.jpg ]▼購入特典 特典ブロマイド(全11種)一度のお会計で10回分ご購入ごとに特典ブロマイド(全11種)の中からランダムで1枚、20回分ご購入ごとにランダムで5枚プレゼント！[画像7: https://prtimes.jp/i/16064/6835/resize/d16064-6835-a54775c29d88ca2950f7-6.jpg ]※画像はイメージです。実際の商品とは異なる場合がございます。※購入サイトによって特典の絵柄が異なります。※商品の発売・仕様などにつきましては諸般の事情により、変更・延期・中止になる場合がございます。詳細は「DRAW!DRAW! -ドロー！ドロー！-」の販売ページをご確認ください。―――――――――――――――▼「DRAW!DRAW! -ドロー！ドロー！-」について[画像8: https://prtimes.jp/i/16064/6835/resize/d16064-6835-350b5cff11752c00c5d4-7.png ]AMNIBUSを運営するarma biancaが、良質なオンラインくじを提供します。サービスhttps://amnibus.com/drawdrawXhttps://twitter.com/DRAWDRAW_info【本プレスリリースに関するお問い合わせ】株式会社arma bianca住所：〒164-0013 東京都中野区弥生町3－35－13 335中野新橋ビル 3Fお問合せフォーム：https://armabianca.com/contact担当：齊藤直樹Mail：pr@armabianca.com━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━発行元 株式会社 arma biancaWeb http://armabianca.com/━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━(C)しょたん／小学館／君は冥土様。製作委員会