「Pureal（ピュレア）」初の個包装シートマスク “リジュオンハイドレイトリペアエッセンスマスク” 新登場！

アステナホールディングス株式会社

マルマンH&B株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：溝田 勝彦）が展開する化粧品ブランド『Pureal（ピュレア）』は、ブランド初となる個包装タイプのシートマスク「ピュレア リジュオンハイドレイトリペアエッセンスマスク」（1枚入 / 税込275円）を2024年11月19日（火）よりセブン-イレブン店舗にて先行販売を開始いたします。

2024年9月30日（月）に発売した「リジュオンリペアエッセンスマスク」をベースに、加水分解DNA-Na※1やグルタチオン※2に加えてPDRN※3を配合。サーモン由来の細胞核成分である加水分解DNA-Na※1とPDRN※3がうるおいのあるハリと弾力*を与え、グルタチオン※2が肌のキメを整え、艶やかな透明肌に導くデイリーエイジングケア※4シートマスクです。

■新商品概要

今も未来も美しさ続く、艶やかな弾力*のある肌へ

ピュレア リジュオンハイドレイトリペアエッセンスマスク ＜シートマスク＞

【容 量】1枚入 / 25mL

【販 売 価 格】250円（税込275円）

【先行販売日】2024年11月19日（火）

【先行販売先】セブン-イレブン店舗

※発売開始日は店舗により異なります。

※店舗によりお取扱いのない場合がございます。

POINT１. サーモン由来の細胞核成分PDRN※3をメイン配合

韓国で話題の再生美容医療「サーモン注射」類似成分PDRN※3をメイン成分として高濃度**で配合。

ベース商品の成分である加水分解DNA-Na※1やグルタチオン※2が追加され、ハリと弾力*を与えながら肌のキメを整え、年齢に応じた様々な肌悩みにアプローチします。美容医療施術後のような艶やかな透明肌を実現します。

POINT２. 速攻、時短ケアシートマスク

メイン成分を高濃度**配合。

効率よく角質層まで集中ケア。3分～5分の時短ケアを可能にしました。

POINT３. 大好評「リヨセルシート」をバージョンアップ！**

ピュレアのシートマスクで好評の不織布が “ぷるん” とした感触で厚みのあるリッチなシートにバージョンアップ！**

肌への優しさを追求し、肌当たりの良い高密着**シートが優しく肌を包み込み、しっかりフィットして角質層の隅々まで美容液を届けます。

備考

* 肌にハリを与える

** 当社従来品比

※1 整肌保湿成分

※2 整肌成分

※3 DNA-Na（整肌保湿成分）

※4 年齢に応じたケア

■ピュレア公式サイト及びSNS

ピュレア公式ブランドサイト

https://www.purealcosme.com/

ピュレア公式楽天市場サイト

https://item.rakuten.co.jp/marumanhealth/c/0000000119/

ピュレア公式X（旧Twitter）/@OfficialPureal

https://twitter.com/OfficialPureal

ピュレア公式Instagram/@pureal_official

https://www.instagram.com/pureal_official/

マルマンH&B株式会社 会社概要

会 社 名 ：マルマンH&B株式会社

所 在 地 ：東京都千代田区神田司町二丁目2番地12

代 表 者 ：代表取締役社長 溝田 勝彦

創 業 ：1948年（昭和23年）5月

設 立 ：2018年（平成30年）7月

U R L：https://maruman.co.jp/

事業内容：健康食品・パイポ・生活雑貨・化粧品の製造販売

■お客様からのお問い合わせ先

マルマンH&B株式会社

TEL：0120-040-562

平日 10:00～17:00