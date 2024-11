クリスファー・ノーラン監督史上“最高傑作”と称されるSF超大作『【初回限定生産】インターステラー リミテッド・エディション 4K ULTRA HD&ブルーレイセット』2025年1月22日（水）発売決定

ワーナー ブラザース ジャパン合同会社

ワーナー ブラザース ジャパン合同会社のテレビジョン&ホームエンターテイメント部門は、製作10周年を記念して、2025年1月22日(水)に『【初回限定生産】インターステラー リミテッド・エディション <4K ULTRA HD&ブルーレイセット>』をリリースすることが決定いたしました。

◆鬼才・ノーラン監督『インターステラー』製作10周年記念!

豪華封入特典が付いたリミテッド・エディションが新登場!

第96回アカデミー賞(R)作品賞・監督賞を含む最多7部門を受賞した『オッペンハイマー』をはじめ、『TENET テネット』『インセプション』『ダークナイト』シリーズなど、その斬新なアイデアと革新的ビジュアルを、圧倒的リアリティで創り続ける映画監督クリストファー・ノーラン。

本作はノーラン監督×アカデミー賞(R)主演男優賞受賞マシュー・マコノヒー×アカデミー賞(R)助演女優賞受賞アン・ハサウェイの、最強の監督と超豪華キャストが手掛ける衝撃の宇宙体験が描かれ、全世界で大ヒット!全世界の興行収入は3億ドルを突破し、日本では2014年11月22日に512スクリーンにて劇場公開され、興収12億5,000万円の大ヒットの記録を打ち立てたました。そして、『インターステラー』公開10周年を記念し、2024年11月22日(金)より全国のIMAX劇場にて期間限定公開が発表され、話題となったのは記憶に新しいところ。

製作10周年を記念し、4K ULTRA HD&ブルーレイセットに、豪華な封入特典が付いた、究極のリミテッド・エディションが満を持して新たに登場します!

◆マシュー・マコノヒー、アン・ハサウェイら豪華実力派俳優の迫真の演技から、高校生だったティモシー・シャラメの初々しい演技にも注目!衝撃映像の連続で未知なる宇宙体験を!

元宇宙飛行士のエンジニアで現在はトウモロコシ農場を営むクーパー(マシュー・マコノヒー)は、NASAの要請に応じてラザロ計画に参加することに。その計画とは、土星付近に突然発生したワームホールを通り抜け、新しい惑星へと人類を移住させるという、命を懸けた前代未聞の極限ミッションだった。家族と人類の未来を守るため、クーパーは少数精鋭のクルーと共に前人未到の地へと旅立つ。すべての希望を託された彼らは、その使命を全うし、愛する者の元へ生還できるのか!?

マシュー・マコノヒーやアン・ハサウェイはじめ実力派俳優陣の迫真の演技が楽しめる上、当時高校生だったティモシー・シャラメにとって本作は長編映画3作目となり、宇宙へと旅立つ元パイロットのクーパーの息子・トムを演じ、感情を外に出さずとも父親への強い憧れを抱く純粋な少年を、ナチュラルに演じ切りました。

そして最大の見どころは、未だかつて誰も観たことのない衝撃の宇宙体験。第87回アカデミー賞(R)で5部門にノミネートされ視覚効果賞を受賞した本作は、ワームホール、水の惑星、氷の惑星、ブラックホール、5次元空間と怒涛の展開で想像を絶する世界へと観客を没入させます。

◆封入特典には、ディスクホルダーやワッペン、歴代のポスターなど貴重なレアアイテムが!

既発ディスク収録の映像特典に加え、新たな映像も収録!

特典封入には、アウターケース、ディスクホルダー、ストーリーボード ブックレット(28P)、劇場版ミニポスター(5枚組)、復刻版ワッペン(5枚組)などのレアアイテムが封入!

さらに既発ディスク内収録済の映像特典に加え、初収録となる“現代から振り返る「インターステラー」”を含む、3時間以上に及ぶ映像特典をブルーレイ ボーナス・ディスクに収録。今、明かされる名作の誕生秘話を楽しむことができるファン垂涎のアイテムです。

【STORY】

地球の寿命が終わる。人類の挑戦が始まる――地球滅亡の危機に居住可能な新たな惑星を探すという、史上最大のミッションに選ばれたのは、幼い子を持つ元エンジニアの男と数少ないクルーのみ。彼らに待ち受けるのは、未だかつて誰も体験したことのない衝撃の宇宙だった…。人類の運命を託された彼らは、その使命を全うし愛する者の元へ生還できるのか!?

【CAST(声の出演)】

クーパー:マシュー・マコノヒー (小原雅人)

ブランド:アン・ハサウェイ (園崎未恵)

マーフ:ジェシカ・チャステイン (岡 寛恵)

マーフ(老年期):エレン・バースティン (沢田敏子)

マーフ(幼少期):マッケンジー・フォイ (諸星すみれ)

ブランド教授: マイケル・ケイン (有本欽隆)

【STAFF】

脚本・製作・脚本:クリストファー・ノーラン

脚本:ジョナサン・ノーラン

製作総指揮:ジョーダン・ゴールドバーグ

ジェイク・マイヤーズ

キップ・ソーン

トーマス・タル

音楽:ハンス・ジマー

▼商品情報▼

2025年1月22日(水)発売

■【初回限定生産】インターステラー リミテッド・エディション <4K ULTRA HD&ブルーレイセット>(2枚組+ブルーレイ ボーナス・ディスク1枚/豪華封入特典付)

価格:15,180円(税込み)/品番:1000842755/本編4K ULTRA HD:1枚 本編Blu-ray:1枚 映像特典Blu-ray:1枚

【初回限定生産のみの豪華リミテッド・エディション仕様の特典】

★アウターケース

★ディスクホルダー(クリストファー・ノーラン監督のメッセージ付き)

★ストーリーボード ブックレット(28P)

★劇場版ミニポスター(5枚組)

★復刻版ワッペン(5枚組)

★特典ディスク(ブルーレイ)

発売元:ワーナー・ブラザース ホームエンターテイメント

販売元:NBCユニバーサル・エンターテイメント

製作年:2014年 製作国:米国

本編分数:169分

ブルーレイ ボーナス・ディスク特典映像:約224分

(C)2014 Warner Bros. Entertainment, Inc. and Paramount Pictures. All Rights Reserved.

※映像特典、商品仕様、ジャケット写真などは予告無く変更となる場合がございます。

▼再上映決定情報▼

『インターステラー』公開10周年記念 11月22日(金)期間限定IMAX(R) 再上映決定!

65mm15 パーフォーレーションのIMAX(R)フィルムを使用し、手持ち、撮影セット、時には頭に取り付けるなど、ありとあらゆる場面でIMAX(R)カメラを使用して撮影。『オッペンハイマー』でアカデミー賞(R)撮影賞を受賞した撮影監督のホイテ・ヴァン・ホイテマが撮影監督として参加しており、本作はノーランとホイテマとの初タッグ作。IMAX(R)での映像体験こそが、真の“インターステラー体験”だと言えます。

配給:ワーナー・ブラザース映画

ハッシュタグ:#インターステラー10 周年 #IMAX で体感せよ

※詳細:https://warnerbros.co.jp/c/news/2024/10/3973.html(https://warnerbros.co.jp/c/news/2024/10/3973.html)

※再上映される11月22日は2014年の日本公開当時と同日。また、同日は日本記念日協会に登録されている「マシュー・マコノ日」