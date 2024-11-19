【 産業交流展2024（TOKYO INTERNATIONAL INDUSTRY EXHIBITION ）】にワンダーシェアーソフトウェアが初出展｜ Wondershare
【産業交流展2024（TOKYO INTERNATIONAL INDUSTRY EXHIBITION ）】に初出展。動画編集アプリ「Filmora」を含む人気のソフトウェア４製品を展示します。
世界150か国以上で利用されるソフトウェアを手掛ける、株式会社ワンダーシェアーソフトウェア（東京都港区、代表：呉太兵）は、2024年11月20日（水）から11月22日（金）まで、東京ビッグサイト西展示棟で開催される「産業交流展2024（TOKYO INTERNATIONAL INDUSTRY EXHIBITION ）」に出展いたします。
株式会社ワンダーシェアソフトウェアの展示ブースでは、動画編集ソフト「Filmora」や作図・製図を効率的に作成できる「Edraw シリーズ」、PDFファイルを効率的に編集できる「PDFエレメント」などソフトウェア4製品を展示いたします。
近くにお立ち寄りの際はぜひブースまでお越しください。
株式会社ワンダーシェアーソフトウェア紹介動画
（ブース番号：情‐32）
[動画: https://www.youtube.com/watch?v=6P4wmySA2_0 ]
開催概要
■ 展示会名 ：産業交流展2024（TOKYO INTERNATIONAL INDUSTRY EXHIBITION ）
■ブース番号：情‐32
■ 会期 ：2024年11月20日（水）～11月22日（金）
■開催時間：11月20日(水) ・21日(木)／10時～17時
11月22日(金)／10時～16時
■ 主催 ：産業交流展実行委員会
東京都、東京商工会議所、東京都商工会議所連合会、東京都商工会連合会、
東京都中小企業団体中央会、（株）東京ビッグサイト､(公財) 東京都中小企業振興公社､(地独)
東京都立産業技術研究センター
■ 東京ビッグサイト西展示棟 ※入場無料
https://www.sangyo-koryuten.tokyo/outline/
詳しい製品情報はこちらをご参照ください。
・動画編集ソフト：フィモーラ https://filmora.wondershare.jp/
・PDF編集ソフト：PDFエレメント https://pdf.wondershare.jp/
・作図ソフト：エドラマックス https://www.edrawsoft.com/jp/edraw-max/
・マインドマップ作成ソフト：エドラマインド https://www.edrawsoft.com/jp/edrawmind/
♦株式会社ワンダーシェアソフトウェアについて
2003年の会社設立以来Wondershare（ワンダーシェアー）は、様々なシーンで活躍する革新的かつ、実用性が高いマルチメディアソフトの開発に取り組んでいます。Wondershareの社名の由来である
「wonderful」（素晴らしい）を「share」（共有）するという企業理念に基づき、「ソフトウェア＝知恵」を世界と共有し、人々の毎日をより楽しく便利で簡単にすることを目指し活動しています。
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■ ワンダーシェアー公式ページ： https://www.wondershare.jp/
■ X(Twitter)： https://twitter.com/Wondershare_jp
■ YouTube： https://www.youtube.com/@WondershareJapan
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