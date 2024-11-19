2024 MOFTブラックフライデーセール 史上最大割引！

LEMORE LLC2024 MOFT Black Friday

シンプルかつクリエイティブなPC・スマホ・タブレットアクサセリーを手掛けるブランドMOFT（本社：米国カリフォルニア、代表取締役：Julianna He）は、公式ECサイトや楽天市場店、Amazon.co.jpでブラックフライデーを22日以降順次実施します。最大40%OFF、更に公式ECサイトに時間限定最大50％OFFのフラッシュセールも開催します。

▼MOFT公式ECサイト「ブラックフライデー」特設ページはこちら

https://www.moftjapan.com/pages/black-friday

■開催期間

2024.11.22(金)ー2024.12.3(火)*

公式限定ブラックフライデー先行セール：2024.11.22(金)~2024.11.26(火)

ブラックフライデーセール：2024.11.27(水)~2024.12.03（火）

*Amazon公式：2024.11.27(水)ー2024.12.6(金)



■セール内容

１.スマホ周辺、パソコン周辺、タプレット周辺 最大40％OFF

２.セール期間中、3点以上まとめ買い、更に5％OFF（公式ECサイト限定）

３.2時間限定フラッシュセール、最大50％OFF（公式ECサイト限定）

開催日：11/22（金）、11/27（水）、12/2（月）

開催時間：毎晩20時～22時

セール詳細：https://docs.google.com/spreadsheets/d/1FOfbFLOk7dFDsPsOERzgUNORf69cvH6OuP9AVo1zLgc/edit?usp=sharing

■MOFTについて

MOFTとは“MOBILE OFFICE FOR TRAVELERS”の略。2019年の設立以来、世界100カ国以上で、効率性とシンプルさを追求したパーソナルオフィス用アクセサリーを販売し、モバイル＆デジタルライフを生きる人々をサポートしてきました。これからもリモートワーク時代の革新的ブランドとして、新しいライフスタイルを提案してまいります。

■公式サイト＆SNS

公式サイト:https://www.moftjapan.com

公式X:https://x.com/JpMoft

公式LINE:https://page.line.me/371dovbo

公式Instagram:https://www.instagram.com/moft.japan/

公式Facebook:https://www.facebook.com/Moft-Japan-105614187922126

■お問合せ先

MOFT Japan 広報部

メールアドレス：pr@moftjapan.com