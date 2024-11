ロクシタンギフトをLINEやメールで気軽に贈れるeギフトサービスを公式通販サイトにて開始。

ロクシタンジャポン株式会社[画像1: https://prtimes.jp/i/11965/513/resize/d11965-513-f23c620b383793b45f12-0.jpg ]【ロクシタン のeギフトの特徴】■思い立ったらすぐ!ロクシタンギフトが贈れる。ご注文後すぐにURLが発行されるので、贈りたいと思った時に、すぐにギフトが贈れます。 ■ギフトと一緒にメッセージカードも贈れる。お名前と一緒に相手へメッセージを送ることで、気軽にご自身の気持ち・感謝の言葉を伝えられます。 ■受け取りは届いたURLに住所を入力するだけ。受け取りに会員登録は不要です。登録いただいた住所が贈り主に伝わる心配もありません。[画像2: https://prtimes.jp/i/11965/513/resize/d11965-513-53c4c6e66d81d56097a4-0.png ]【eギフトの贈り方 / 受け取り方】 ■贈り方[画像3: https://prtimes.jp/i/11965/513/resize/d11965-513-45c08962b7cdc86408b2-0.png ]1)贈りたい製品をカートに入れ、そのまま購入ページへ進んでください。2)チェックアウトページにて、eギフトメッセージ・贈り主名・カードを選択し、メッセージカードを入力します。プレビューを確認することも可能です。3)注文完了ページの「eギフト受け取りURL」をコピーし、LINEなど各SNSやメールでURLを伝えることで、eギフトを贈ることができます。■受け取り方[画像4: https://prtimes.jp/i/11965/513/resize/d11965-513-5a2d8d2f658b8313d856-0.png ]1)届いたURLを開くと受け取り画面が表示されます。「eギフトを受け取る」 を選択してお届け先情報の入力へ。2)お届け先情報をご入力ください。※入力した情報が、贈り主に伝わることはございません。3)入力したお届け先に、eギフト商品が配送されます。 【eギフトで贈ることができる、おすすめギフト】[画像5: https://prtimes.jp/i/11965/513/resize/d11965-513-839a6583f0ceeacbcc83-0.jpg ]シア ハンドクリーム (HAPPY BIRTHDAY) BOX入りシア ハンドクリーム (THANK YOU) BOX入りシア バター (HAPPY BIRTHDAY) BOX入りシア バター (THANK YOU) BOX入り各種 税込2,035円 ロクシタンのアイコン製品である「シア ハンドクリーム」や全身の保湿に使えるマルチバーム「シアバター」のメッセージ入り。そのままお渡しできるギフト包装なので、プレゼントにおすすめです。ロクシタン公式通販サイトギフトLP:https://jp.loccitane.com/pages?fdid=Giftロクシタンとは1976年に世界で最も生物の多様性に富んだ地、南仏プロヴァンスに生まれたロクシタン。以来、自然の恵みを享受し暮らしを芸術のように彩る、プロヴァンスのライフスタイルを届けてきました。自然と人に寄り添う「消費を再生に -Turn Consumption into Regeneration-」というブランドビジョンを掲げ、より美しい未来への変化を育んでいます。