【スパ＆ラウンジ長潟（新潟市中央区）】「豊蒸祭」企画のメインイベント「特別熱波師」の詳細が決定！11月30日に「毎日サウナ前橋店」から出張熱波師が来館！
店舗URL : https://www.vertex-group.co.jp/spa-lounge/(https://www.vertex-group.co.jp/spa-lounge/)
Instagram : https://www.instagram.com/spa_nagata/(https://www.instagram.com/spa_nagata/)
〇毎日サウナの熱波師が長潟にやってくる！
〇出張熱波師情報
豊蒸祭のメインイベントとなる特別熱波イベントを11月30日（土）に開催いたします！今年は、関東に拠点を置き、昨年第４回SPA!サウナ大賞の第3位受賞にも輝いた『毎日サウナ前橋店』から、支配人の「ねっぱやし」さんと、同店舗所属の「Haru」さんによる男女浴室での熱波となります。普段とは違う熱波をうけることができるまたとない機会！１日限定の特別イベントです。サウナーの皆さんはどうぞ、お見逃しなく。
※事前予約が必要となりますので店舗またはSNSからご予約ください。
開催日 ：11月30日（土） 13：00～ 男女浴室で1回のみ実施
予約方法：店舗にTEL、またはX・InstagramのＤＭからご予約いただけます
定員25名（定員になり次第受付終了） 参加費：無料（ビジター利用は入館料が必要です）
■店舗
店舗名 ：スパ＆ラウンジ長潟
店舗URL : https://www.vertex-group.co.jp/spa-lounge/
Instagram : https://www.instagram.com/spa_nagata/
住 所 ：〒950-0932 新潟県新潟市中央区長潟1203₋１
電 話 ：025-288-6226
■営業時間
平日・土日 8:00～23:00（最終入館22:00）
日曜・祝日 8:00～22:00（最終入館21:00）
■担当
（株）ヴァーテックス ELC事業部 滝川 亮太
メール：r-takigawa@vertex-group.co.jp 電話 ：080-2381-1040