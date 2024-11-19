【スパ＆ラウンジ長潟（新潟市中央区）】「豊蒸祭」企画のメインイベント「特別熱波師」の詳細が決定！11月30日に「毎日サウナ前橋店」から出張熱波師が来館！

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株式会社ヴァーテックス

店舗URL　 : https://www.vertex-group.co.jp/spa-lounge/(https://www.vertex-group.co.jp/spa-lounge/)


Instagram　: https://www.instagram.com/spa_nagata/(https://www.instagram.com/spa_nagata/)



〇毎日サウナの熱波師が長潟にやってくる！




〇出張熱波師情報


豊蒸祭のメインイベントとなる特別熱波イベントを11月30日（土）に開催いたします！今年は、関東に拠点を置き、昨年第４回SPA!サウナ大賞の第3位受賞にも輝いた『毎日サウナ前橋店』から、支配人の「ねっぱやし」さんと、同店舗所属の「Haru」さんによる男女浴室での熱波となります。普段とは違う熱波をうけることができるまたとない機会！１日限定の特別イベントです。サウナーの皆さんはどうぞ、お見逃しなく。


※事前予約が必要となりますので店舗またはSNSからご予約ください。



開催日　：11月30日（土）　13：00～　男女浴室で1回のみ実施


予約方法：店舗にTEL、またはX・InstagramのＤＭからご予約いただけます


定員25名（定員になり次第受付終了）　参加費：無料（ビジター利用は入館料が必要です）


■店舗


店舗名 　 ：スパ＆ラウンジ長潟　


店舗URL　 : https://www.vertex-group.co.jp/spa-lounge/


Instagram　 : https://www.instagram.com/spa_nagata/




住 所 ：〒950-0932　新潟県新潟市中央区長潟1203₋１


電　　話 ：025-288-6226


■営業時間


平日・土日　8:00～23:00（最終入館22:00）


日曜・祝日　8:00～22:00（最終入館21:00）


■担当


（株）ヴァーテックス　ELC事業部　滝川 亮太


メール：r-takigawa@vertex-group.co.jp　 電話 ：080-2381-1040