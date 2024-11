自然の恵みとともに心豊かに暮らす南仏プロヴァンスのライフスタイルを提案するコスメティックブランド「ロクシタン」にて、eギフトサービス『AnyGift』を導入

AnyReach株式会社[画像1: https://prtimes.jp/i/88422/103/resize/d88422-103-450b5d2ef3f90773122f-0.png ]導入の背景[画像2: https://prtimes.jp/i/88422/103/resize/d88422-103-377c80ddefb7eee86a0b-0.jpg ]ロクシタンは、自然の恵みを享受し暮らしを芸術のように彩る、南仏プロヴァンスのライフスタイルをお届けするブランド。厳選された植物素材を使用した、心地よい香りと確かな効果を実感できるヘアケア、スキンケア、ボディケア、フレグランスを展開し、世界中に多くのファンを持つブランドです。日本でも人気が高く、ご自身への購入だけでなく、大切な方へのギフトとしても選ばれています。ギフトで利用されるお客様も多いブランドだからこそ、お客様にもっと気軽にロクシタン製品をギフトとしてお贈りいただけるようにとの思いから、この度、住所を知らない方にもギフトが贈れるAnyGiftを導入いただきました。これから迎えるクリスマスシーズンはもちろん、ホワイトデーや春の送別ギフト、さらにちょっとした御礼のプチギフトや誕生日プレゼントなど、eギフトを通してより多くの方にロクシタン製品を贈る機会を提供できれば幸いです。ロクシタン × AnyGiftのeギフトの特徴について[画像3: https://prtimes.jp/i/88422/103/resize/d88422-103-cd3d44eb16aae7825acb-0.png ]相手の住所を知らなくても「ロクシタン」のギフト商品をLINEやメールでギフト可能にいつもお世話になっている方へのちょっとしたプレゼントや、大事な人への誕生日や記念日、サプライズをしたいときなど、相手の住所を知らなくても気軽に「ロクシタン」をギフトとして贈ることが可能です。URLはご注文後すぐに発行されるので、すぐに贈ることができます。ギフト購入時に贈り主名とメッセージが書けるメッセージカードを贈ることができますお名前と一緒に相手へメッセージを送ることで、気軽にご自身の気持ち・感謝の言葉を伝えることができます。受け取りはeギフトから届いたURLに住所を入力いただくだけで対象商品が届きます受け取りに会員登録は不要です。登録いただいた住所が贈り主に伝わる心配もございません。eギフトの贈り方 / 受け取り方贈り方[画像4: https://prtimes.jp/i/88422/103/resize/d88422-103-c8c6c59ca2e400620a94-0.png ]1)贈りたい製品をカートにいれ、そのまま購入ページへ進んでください。2)チェックアウトページにて、eギフトメッセージ・贈り主名・メッセージカードを入力します。プレビューを確認することも可能です。3)注文完了ページの「eギフト受け取りURL」をコピーし、LINEなど各SNSやメールでURLを伝えることで、eギフトを贈ることができます。受け取り方[画像5: https://prtimes.jp/i/88422/103/resize/d88422-103-61f769a7a0759a141f05-0.png ]1)届いたURLを開くと受け取り画面が表示されます。「eギフトを受け取る」 を選択してお届け先情報の入力に進みます。2)お届け先情報をご入力ください。※入力した情報が、贈り主に伝わることはございません。3)入力したお届け先に、eギフト商品が配送されます。eギフトで贈ることができる商品の紹介(一部)[画像6: https://prtimes.jp/i/88422/103/resize/d88422-103-8724b8b08c368fb689ce-0.jpg ]シア ハンドクリーム (HAPPY BIRTHDAY) BOX入りシア ハンドクリーム (THANK YOU) BOX入りシア バター (HAPPY BIRTHDAY) BOX入りシア バター (THANK YOU) BOX入り各種 税込2,035円 ロクシタンのアイコン製品である「シア ハンドクリーム」や全身の保湿に使えるマルチバーム「シアバター」のメッセージ入り。そのままお渡しできるギフト包装なので、プレゼントにおすすめです。ロクシタン公式通販サイトギフトLP:https://jp.loccitane.com/pages?fdid=Giftロクシタンについて[画像7: https://prtimes.jp/i/88422/103/resize/d88422-103-43718cc13bc0b228c8a0-0.png ]1976年に世界で最も生物の多様性に富んだ地、南仏プロヴァンスに生まれたロクシタン。以来、自然の恵みを享受し暮らしを芸術のように彩る、プロヴァンスのライフスタイルを届けてきました。自然と人に寄り添う「消費を再生に -Turn Consumption into Regeneration-」というブランドビジョンを掲げ、より美しい未来への変化を育んでいます。ロクシタン公式通販サイト:https://jp.loccitane.com/eギフトサービス「AnyGift」について[画像8: https://prtimes.jp/i/88422/103/resize/d88422-103-67f8983cfa4eaab68f64-0.png ]『AnyGift(エニーギフト)』は、相手の住所を知らなくてもLINEやメールで贈れる"eギフト機能"を、自社ECサイトに組み込み・導入ができるサービスです。自社ECサイトにおけるギフト購入・ギフトリピーターを増やすことで、売上を向上し、顧客やギフトを受け取る方々をファンに変えていくことが可能です。AnyGift : https://anygift.jp/eギフト/ソーシャルギフトとは : https://anygift.jp/egiftAnyReach株式会社 会社概要会社名 : AnyReach(エニーリーチ)株式会社URL : https://anyreach.co.jp/ 代表者 : 代表取締役 中島 功之祐事業内容: eギフト機能を導入できる「AnyGift」の開発・運営、5,000商品から選べるカード型の引出物「AnyGift Wedding」の開発・運営、法人キャンペーン向けデジタルギフト事業「AnyCampaign」の運営本件に関する問い合わせ先:pr@anyreach.co.jp