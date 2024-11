【電子タバコ利用経験のある喫煙者に聞く】77.3％が「物足りないと感じたことがある」電子タバコに求めたいこととは？

株式会社NEXER[画像1: https://prtimes.jp/i/44800/1404/resize/d44800-1404-c4c9aa3597974a9013f7-0.png ]■電子タバコを使用して「物足りない」と感じた経験は?電子タバコ(アイコスなどの加熱式タバコ)は、従来の紙巻きタバコに比べて健康への影響が少ないとされ、利用者が増えています。しかし、タバコ本来の風味や喉ごし、満足感に違いを感じる人も少なくありません。そこで今回はThe Thirdと共同で、事前調査で「紙タバコ、電子タバコ両方使用経験がある」と回答した全国の男女216名を対象に「電子タバコの満足感」についてのアンケートをおこないました。※本プレスリリースの内容を引用される際は、以下のご対応をお願いいたします。・引用元が「株式会社NEXERとThe Thirdによる調査」である旨の記載・The Third(https://the3rdfree.com/)へのリンク設置「電子タバコの満足感に関するアンケート」調査概要調査期間:2024年10月31日 ~ 11月8日調査機関:株式会社NEXER(自社調査)調査対象:事前調査で「紙タバコ、電子タバコ両方使用経験がある」と回答した全国の男女有効回答数:216サンプル調査方法:インターネット調査質問内容:質問1:電子タバコを利用して「物足りない」と感じたことはありますか?質問2:その理由を教えてください。質問3:特に何が足りないと思いましたか?質問4:「物足りない」と感じた後、電子タバコの使用は続けていますか?質問5:その理由を教えてください。質問6:電子タバコに求めたいことはありますか?質問7:どのようなことを求めたいですか?※原則として小数点以下第2位を四捨五入し表記しているため、合計が100%にならない場合があります。■77.3%が「物足りないと感じたことがある」まずは、電子タバコを利用して「物足りない」と感じたことはあるか聞いてみました。[画像2: ]77.3%の方が「物足りないと感じたことがある」と回答しています。それぞれ理由を聞いてみたので、一部を紹介します。「電子タバコを利用して物足りないと感じたことがある」回答理由やっぱり本物ではないという感じがした。(20代・男性)紙タバコに比べて吸っている感覚が薄く、肺にガツンと来ないから。(20代・男性)紙タバコから電子タバコに変える時に最初は吸った感じかしなくて、慣れるまでに苦労した。ただ、慣れてからは紙タバコの匂いが次はダメになった。(20代・男性)なんか吸い足りないから。(30代・女性)喉への刺激が少ない。(30代・男性)ある程度慣れたが、吸いごたえが全然違う。(40代・男性)煙がもくもくと出ないのでタバコという感じがしないので結局続けられませんでした。(40代・男性)「紙と比較して吸った実感がわかないから」「紙たばこのような満足感がないから」などの声が挙がっていました。特に何が足りないと思うかも合わせて聞いてみました。特に何が足りないと思う?吸った感。(20代・男性)吸った時の肺に対するインパクト。(20代・男性)吸った時の喉に来る感じ。(30代・女性)タバコの独特の匂い。(30代・男性)吸った後の満足感。(30代・男性)「肺にグッと来る感覚が足りない」や「ニコチンや吸った時の感覚」が足りないといった声が挙がっていました。一方で「物足りないと感じたことはない」と回答した方の理由も見てみましょう。「電子タバコを利用して物足りないと感じたことはない」回答理由紙タバコから切り替えたときは少し物足りない感はあったが、しばらくしたら気にならなくなった。(20代・女性)昔に比べて吸いごたえがあるようになってきた。(30代・男性)最近のものはしっかり吸いごたえがあるから。(40代・男性)アイコスもプルームも最初だけちょっと違和感はあったけど、慣れればタバコとして十分に堪能できる。(40代・男性)タールがなく比較的健康だから。(40代・男性)「慣れてきた」「最近のものは吸いごたえがあるから」などの声が挙がっていました。■46.1%が「物足りない」と感じた後も電子タバコの使用を「続けている」続いて電子タバコを利用して「物足りない」と感じたことが「ある」と回答した方に、「物足りない」と感じた後、電子タバコの使用は続けているか聞いてみました。[画像3: https://prtimes.jp/i/44800/1404/resize/d44800-1404-cfe4292741baa0621c17-0.png ]46.1%と半数近くの方が、「物足りない」と感じた後も電子タバコの使用を「続けている」と回答しています。それぞれ理由を聞いてみたので、一部を紹介します。物足りないと感じた後も電子タバコの使用を続けている理由部屋で紙タバコ吸いたくないから。(20代・女性)紙タバコが切れた時の保険として。(20代・男性)匂いがダメになったのと、子供がいるから。(20代・男性)紙タバコの規制で飲食店などでは電子OKに変わったり、口臭や服につく臭いがいやになった。(20代・男性)電子タバコじゃないと吸えない場所が多くあるから。(30代・女性)紙タバコがない時に使っている。(30代・男性)「紙たばこを吸えない場所が多いから」「部屋で紙たばこを吸いたくないから」「紙たばこは匂いが気になるから」などの声が多く挙げられていました。一方で「物足りない」と感じた後、電子タバコの使用を「続けていない」と回答した方の理由も見てみましょう。物足りないと感じた後、電子タバコの使用を続けていない理由紙タバコの方が気分が落ち着くから。(20代・男性)紙タバコの方が吸った後スッキリする。(30代・男性)吸いなれている紙タバコがいちばんだから。(40代・女性)コスパが悪いからです。(40代・男性)充電やフィルターの交換が面倒。(50代・男性)「吸いごたえ、味が紙タバコの方がよいから」「充電やフィルターの交換が面倒」などの理由が挙げられていました。■46.3%が電子タバコに求めたいことが「ある」最後に、電子タバコに求めたいことはあるか聞いてみました。[画像4: https://prtimes.jp/i/44800/1404/resize/d44800-1404-c9f04f939085472f24f7-0.png ]46.3%の方が、電子タバコに求めたいことが「ある」と回答しています。どのようなことを求めたいか聞いてみたので、一部を紹介します。電子タバコにどのようなことを求めたい?連続吸引できるようにして欲しい。(20代・女性)紙タバコと同じような刺激感が欲しい。(20代・男性)匂いを出さず紙に近い風味を出す。(20代・男性)吸える時間を増やしてほしい。(40代・男性)使用感が紙巻きたばこ同様に煙が出るとか香りがきついとかでないとダメ。(40代・男性)総じて「紙たばこのような満足感が欲しい」といった声が多く挙げられていました。■まとめ今回は「電子タバコの満足感」に関する調査を行い、その結果について紹介しました。77.3%が「物足りないと感じたことがある」と回答しており、電子タバコに求めたいこととして「紙たばこのような満足感」といった声が多く挙げられていました。アンケート結果では電子タバコに満足していない方が多かった印象ですが、そんな方には「CBD HEAL The Third IZUMI」がおすすめです。「CBD HEAL The Third IZUMI」はCBD配合でニコチンゼロなのに吸いごたえがあるため、従来の電子タバコでは得られなかった刺激や吸いごたえを重視する方にとって、紙タバコに近い満足感を得ることが期待できます。より強い満足感を得たい方は、ぜひ「CBD HEAL The Third IZUMI」を試してみてはいかがでしょうか。電子タバコCBD HEAL The Third IZUMIhttps://the3rdfree.com/izumicbd/[画像5: https://prtimes.jp/i/44800/1404/resize/d44800-1404-a0fd43e34fe385a1bad0-4.png ]<CBD HEAL The Third IZUMIが選ばれる5つの理由>■誰が持っても周りと差がつきオシャレ!シンプルなモノトーンデザインで、老若男女問わずカッコよくお使いいただけます。トランプのマークがワンポイントで描かれており、トレンドに敏感な人にもオススメです。■CBDのリフレッシュ成分が凄い!!世界各国のセレブも愛用する CBDは カンナビジオールの略で、麻などに含まれる カンナビノイドという成分の一つ。精神作用や中毒性がなく、 深いリフレッシュ効果が得られることから、健康・美容業界から注目が集まっています。高純度CBDをぎゅっと凝縮!そんなCBDを食品レベルの高純度99.8%配合した「CBD HEAL The Third IZUMI」。加熱して吸うだけでCBDが肺を通って吸収され全身へ素早く送られます。カンナビノイドを効率よく摂取できるので、多くのCBDファンから支持されています。■最新加熱式デバイス(IQOS ILUMAなど)対応お手持ちの誘導加熱式デバイス(IQOS ILUMAなど)を使って、CBD HEAL The Third IZUMIを吸うことができます。加熱式たばこユーザーであれば、新たにデバイスを購入する必要がなく便利です。※スティックにブレードやニードルを差しこんで加熱するタイプのデバイスではご使用できません。■ただのニコチンゼロじゃない!厳選茶葉でホンモノに負けない味わい!!ニコチンゼロでもホンモノの味を追求しました。たばこ葉の替わりに中国福建省の上質茶葉と、日本国内で茶の名産地として知られる鹿児島県産の紅茶茶葉を独自製法でブレンド。深く飽きのこない味わいを実現しています。■カプセル搭載!ノンニコチンでも「吸いごたえMAX」!「ノンニコチンは物足りない!」の声をブーストカプセルで解消。途中から味が薄く感じたり、気分を変えたりしたい時は、プチッ!と潰せば、吸いごたえアップ!■CBD製品の新しい規制基準にも対応!令和6年12月12日より、厚生労働省によってCBD製品中のΔ9-THC(デルタ9テトラヒドロカンナビノール)の残留限度値が厳しく設定されました。 この変更により、規定値を超えたΔ9-THCを含む製品は麻薬として扱われることになります。 「CBD HEAL The Third IZUMI」は徹底した検査の結果、規制の影響を受けることなく、皆様に安心してお届けできる製品であることが確認されています。 高品質のCBD成分を使用しながら、厳格な品質管理のもと安全性を保っていますので、安心して日常のリラクゼーションに取り入れていただけます。<記事等でのご利用にあたって>・引用元が「株式会社NEXERとThe Thirdによる調査」である旨の記載・The Third(https://the3rdfree.com/)へのリンク設置【The Thirdについて】運営会社:Future 