株式会社Doooxが支援する、一般社団法人 クルラー富士おやまが企画・運営する「豊門公園もみじまつり」が11月23日（土）に開催

豊門公園もみじまつり開催概要

株式会社Dooox豊門公園もみじまつりのポスター

【日時】2024年11月23日（土）11:00～15:00頃まで

【会場】豊門公園

静岡県駿東郡小山町藤曲142-7

※駐車場は小山町役場（静岡県駿東郡小山町藤曲57-2）の駐車場をご利用ください

※雨天の場合は、成美小学校体育館内でステージイベントと鍋を実施します

【内容】

◦一般社団法人 クルラー富士おやま開発のオリジナル鍋販売

昨年に続き、小山町を代表する鍋を販売！団体向け大鍋も予約受付中です

◦ステージイベント

オープニングセレモニー / こじこじ（シャボン玉パフォーマンス）/ 矢沢小吉 / Nagie Lane

◦模擬店出店

やきそば / 焼き鳥 / ロングポテト / インドカレー / タンドリーチキン / うどん,そば など

◦芸者さんとお座敷遊び体験

◦損害保険ジャパン（株）による、防災時に役立つポンチョつくり

◦明治なりきり写真会

事前予約：0550-76-1100（小山町商工会）

◦豊門公園でツリーイング

豊門公園で木登りに挑戦！（スタッフが優しく教えてくれるので安心！）

◦※17:00～20:00にてライトアップイベントも実施します

■もみじまつりとは

静岡県小山町の豊門公園で秋の紅葉の見頃を迎える時期に開催されるイベントです。

イベントが開催される豊門公園は、国の登録有形文化財に指定されている豊門会館や西洋館を含む歴史的建築物を有しており、来場者は歴史的建築物の中でイベントを満喫することができます。

昨年に引き続き、地域住民や県外から訪れる人々にとって待望のイベントとなります。

主催は小山町で、小山町の歴史と自然の魅力を祝う大切なお祭りで、地域の伝統と季節の変わり目を楽しむ貴重な機会となっております。

昨年のもみじまつりの様子豊門公園紅葉

特別出演｜Nagie Lane

ハーモニーポップグループ Nagie Lane

■Nagie Laneとは

2018年結成、シン・渋谷系ハーモニーポップグループ。

多彩な男女3人組で、メジャーデビュー後は「Lucky Fes」2年連続出演、杏里との共演、東名阪ツアーやドイツ公演を敢行。

2024年からクラブ・ミュージックと融合した新スタイルに進化し、THE FIRST TAKEでのパフォーマンスが大きな反響を呼んでいる。

Instagram：https://www.instagram.com/nagielane?igsh=MWszNm15aXJzbW4zaQ==

X：https://x.com/NagieLane

Youtube：https://www.youtube.com/channel/UCyAoeChiN7-vExzjmYOvvlw

TikTok：https://www.tiktok.com/@nagielane?is_from_webapp=1&sender_device=pc(https://www.tiktok.com/@nagielane?is_from_webapp=1&sender_device=pc)

クルラー富士おやまとは

一般社団法人クルラー富士おやま

静岡県小山町の更なる活性化を目指し、地元の複数の企業が力を合わせて活動しております。

現在は、小山町を拠点に事業展開している企業と共に様々な取り組みを実施予定です。

今後は、一般社団法人の設立に向けて進めてまいります。

小山町を代表するB級グルメの開発やイベントの主催、その他新規事業を計画しております。

《過去のプレスリリースはこちら》

●小山町役場にてビジネスモデル創出勉強会を実施

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000028.000085708.html

お問合せ先 ：https://line.me/R/ti/p/@552qkivb?oat_content=url

ホームページ ：https://fujioyama.studio.site/(https://fujioyama.studio.site/)

Instagram ：https://www.instagram.com/kururafujioyama(https://www.instagram.com/kururafujioyama)

X ：https://x.com/kurufujioyama

■株式会社Doooxについて

株式会社Dooox

事業内容：「明日も"自分のドラマ"に熱狂できるセカイを創る～行動を常識に。挑戦を身近に。～」を"目指すセカイ"として掲げ、世の中の新たな挑戦を多方面で支援。企業の新たな挑戦や"緊急ではないが重要な領域"を支援する「特命社長室(R)」、日本全国の地域の方々が主役となり、自走可能な地域活性化事業を０から創出する「街盛PJ」を軸として、新たなDoが加速するサービスを複数展開。

代表者名：代表取締役 久保寺 亮介

本社：東京都千代田区内幸町1-3-1 幸ビルディング9F

設立：2021年6月

HP：https://dooox.co.jp/

採用情報：https://www.wantedly.com/companies/company_7255614