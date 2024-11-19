【会場案内図・カンファレンス情報を公開】明日から3日間開催！第4回 GX経営WEEK[関西]＠インテックス大阪

RX Japan 株式会社

RX Japan株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役社長：田中 岳志）は2024年11月20日[水]～22日[金] 、インテックス大阪にて「第4回 GX経営WEEK【関西】」を開催します。

明日からの開催に際し、「会場案内図（マップ）」を公開しました。

また、「水素エネルギー利活用セミナー」「金融機関による脱炭素経営実現セミナー」などのセミナー情報も公開。

事前にチェックいただき、ぜひ皆様お誘いあわせの上、ご来場・ご取材ください。

◆会場案内図（マップ）を公開

事前に会場案内図をチェックできます。

◆開催概要

詳細を見る :https://www.wsew.jp/doc_map_kansai/

第4回GX経営 WEEK【関西】(https://www.decarbonization-expo.jp/osaka/ja-jp.html?utm_campaign=pr_prtimes&utm_medium=referral&utm_source=prtimes)

会 期：2024年11月20[水] ~ 22日[金] 10:00-17:00

会 場：インテックス大阪

主 催：RX Japan株式会社

＜構成展＞

・第4回 脱炭素経営 EXPO【関西】

・第1回 サーキュラー・エコノミー EXPO【関西】 [CE JAPAN]

●脱炭素経営EXPOとは

・・・再エネ電力から自家消費型 太陽光、エネルギーマネジメントシステム、省エネ設備など、あらゆる企業向け脱炭素ソリューションが出展。脱炭素経営を目指す企業の経営者・幹部が来場する専門展です。

●サーキュラー・エコノミーEXPOとは

・・・サーキュラーデザイン、サステナブルマテリアル、PaaS（製品のサービス化）支援、資源回収・リサイクル・再製品化技術などが出展し、循環型経済・サスティナブル経営を実現したい企業の経営者、幹部、経営企画、設計・製造部門などが来場する商談展です。

【同時開催展】

第12回 SMART ENERGY WEEK ～スマートエネルギー WEEK～【関西】

・PV EXPO【関西】～第12回 [国際] 太陽光発電展～

・BATTERY JAPAN【関西】～第11回 [国際] 二次電池展～

・SMART GRID EXPO【関西】～第11回 [国際] スマートグリッド展～

・【特別企画】H2 POWER WORLD OSAKA -[関西]水素エネルギーワールド-

・【特別企画】FUSION POWER WORLD -核融合発電ワールド-

【無料】来場登録はこちら :https://www.wsew.jp/osaka/ja-jp/register.html?ct=U2FsdGVkX19v/xboznSKco6NBwUGybbqziwV8xKsPHQ=&utm_campaign=pr_prtimes&utm_medium=referral&utm_source=prtimes※複数人をまとめて登録できます。

取材申込はこちら :https://www.wsew.jp/osaka/ja-jp/attendee-registration/press.html?utm_campaign=pr_prtimes&utm_medium=referral&utm_source=prtimes

◆出展社・製品情報のごく一部をご紹介

●日本初！エネがえる導入企業限定 「経済効果シミュレーション保証」（10年保証）

国際航業 株式会社

経済効果シミュレーション保証は、国際航業の「エネがえる」シリーズ全プロダクトの契約企業を対象に有償オプションサービス（日本リビング保証への取次紹介サービス）として展開します。「エネがえる」を利用して算出した経済効果シミュレーションに基づいて太陽光発電システム（産業用・住宅用ともに対象）を導入したにもかかわらず、対象機器の稼働率が低下し、これによって年間発電量実績が年間補償発電量を下回った場合、支払限度額を上限として、その損害を補てんするサービスです。

株式会社ニプロン●ソーラーカーポートEV充電システム

PVマキシマイザーと蓄電システム、EV充電器を組み合わせたシステムです。 太陽光パネルを設置するスペースが無い場合でも駐車場スペースを活用して再生可能エネルギーの導入が可能です。また、災害時(停電時)には防災拠点として非常用電源を供給します。

株式会社Hakobune●Hakobune EVeryshare

電気自動車（EV）専用のカーシェアリングサービスです。国内外の人気EV車両を取り揃え、首都圏エリアを中心にカーステーションを続々と拡大中です。

・・・その他、多数の製品が出展します！

詳細はこちら。情報は会期中も随時更新されます。＞＞https://www.wsew.jp/osaka/ja-jp/search/2024/product.html?utm_campaign=pr_prtimes&utm_medium=referral&utm_source=prtimes(https://www.wsew.jp/osaka/ja-jp/search/2024/product.html?utm_campaign=pr_prtimes&utm_medium=referral&utm_source=prtimes)

◆80本もの無料カンファレンスを併催

展示会と併せて、業界の第一人者によるカンファレンスを80セッション開催。

各社の事例から学べる絶好の機会となります。【無料・事前申込制】

◆基調講演・特別講演を多数開催！

※敬称略・順不同 ごく一部を抜粋。

◆申込不要の会場内セミナーも情報公開しました。

事前来場登録のみでご参加いただけます。

申込・各種最新情報はこちら :https://biz.q-pass.jp/f/9681/sewosaka2024_seminar/seminar_register?utm_campaign=pr_prtimes&utm_medium=referral&utm_source=prtimes

◆注目の「水素」「核融合技術」に関する特別企画を開催！

・H2 POWER WORLD OSAKA -[関西]水素エネルギーワールド-(https://www.wsew.jp/hub/ja-jp/about/fck.html?utm_campaign=pr_prtimes&utm_medium=referral&utm_source=prtimes)

西日本最大のエネルギー総合展 スマートエネルギーWeek関西にて水素エネルギーの特別展示企画を開催！2025年に万博開催を控える大阪から「水素社会」実現に向けた最新技術・情報を発信し、水素サプライチェーン構築を推進します。

・FUSION POWER WORLD -核融合発電ワールド-(https://www.wsew.jp/hub/ja-jp/about/fusion.html?utm_campaign=pr_prtimes&utm_medium=referral&utm_source=prtimes)

西日本最大のエネルギー総合展 スマートエネルギー関西にて、核融合発電の特別展示企画を開催！

エネルギー分野において注目を集める核融合に関わる人・情報・技術を一堂に集まることで、本分野の発展に貢献いたします。

後援：（国研）量子科学技術研究開発機構(QST) / ITER日本国内機関(JADA) /（一社）プラズマ・核融合学会 / （一社）フュージョンエネルギー産業協議会(J-Fusion) / 大学共同利用機関法人 自然科学研究機構 核融合科学研究所

◆イベントアンバサダー

本展は、イベントアンバサダーのご協力のもと、本展示会の開催を通じてカーボンニュートラル社会の実現および関西地域の経済発展に貢献します。

＜参画団体・企業名＞※順不同

大阪府・公益社団法人 2025年日本国際博覧会協会・関西広域連合・関西電力株式会社・大阪ガス株式会社・川崎重工業株式会社・パナソニック エナジー株式会社・カナデビア株式会社・OSAKA ゼロカーボン・スマートシティ・ファウンデーション（OZCaF）

【無料】来場登録はこちら :https://www.wsew.jp/osaka/ja-jp/register.html?ct=U2FsdGVkX19v/xboznSKco6NBwUGybbqziwV8xKsPHQ=&utm_campaign=pr_prtimes&utm_medium=referral&utm_source=prtimes※複数人まとめて登録できます。

取材申込はこちら :https://www.wsew.jp/osaka/ja-jp/attendee-registration/press.html?utm_campaign=pr_prtimes&utm_medium=referral&utm_source=prtimes

◆ご注意

・カンファレンスご取材の場合はこちらを必ず御覧ください：https://www.decarbonization-expo.jp/hub/ja-jp/press/faq.html 内「 Q8： セミナーを取材したいのですが、どうすればよいですか？」部分

・取材のお申込は、「報道」「記事掲載」などの取材を目的とした方のみご登録いただいております。

・事前のご登録が無い場合や、またご登録いただいても取材目的ではないご来場の場合、また報道活動が認められないと主催者が判断した場合（個人ブログ・SNS等、極めて限定的な発信を含む）は、当日プレス受付をお断りする可能性がございます。また、取材にあたっては下記ページ内「ご取材における注意事項」に同意できる方に限り取材許可を出させていただきます。下記に同意できない場合は取材をご遠慮ください。

https://www.wsew.jp/osaka/ja-jp/attendee-registration/press.html

・出展製品は10月18日時点の内容です。会期当日までに変更になる場合がございます。

・掲載の内容は同時開催展のものである場合がございます。

・上記製品は出展物のごく一部です。会場には多数の製品が出展されます。

GX経営WEEK事務局

広報担当：志村

TEL: 03-6739-4119

mail:wsew-press.jp@rxglobal.com

主催者：RX Japan株式会社

〒104-0028 東京都中央区八重洲2-2-1

東京ミッドタウン八重洲 八重洲セントラルタワー11階