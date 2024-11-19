【初開催】AIが異物混入を防ぐ！食品衛生に特化した展示会が誕生！＜第1回 食品衛生イノベーション展＞

新規開催！食品衛生イノベーション展とは…？

RX Japan 株式会社RX Japan株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役社長：田中 岳志）は2024年11月20日（水）～22日（金）の3日間、幕張メッセにて「第1回 食品衛生イノベーション 展」を開催します。

食品製造の重要テーマ「食品衛生」に特化した専門展。

食品工場の衛生対策課題を解決する、AI・外観検査、監視カメラ、HACCP関連など最新技術が一堂に出展します。是非、取材へお越しください。

■ご来場の方はこちら（無料来場登録）>>

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■ご取材はこちら（事前取材申込）>>

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AI外観検査機や入退室管理、衛生資材など最新技術・ソリューションが出展！

ジェスチャーセンサー

非接触で手の動きで画面操作を行います。画面の拡大縮小や、360℃回転、上下左右のスライド操作が可能です。また、数値入力やデータ管理が行えるため、デジタル化やペーパーレス化にも貢献します。

NVデバイス株式会社

KANKEIエアシャット

工場・倉庫の出入口、荷受・出荷エリア等の開口部から塵埃・羽虫の混入を防止するために設置。シートシャッター開閉時にユニットの両側から30m/secの強力なジェットエアーを吹き出しエアバリアを形成。塵埃・羽虫等をシャットアウトします。

関計 株式会社

外観検査＆品質管理AI「メキキバイト」

外観検査を自動化するAIソリューションです。AIや画像処理など最適な手法をご提案し、無駄のない外観検査自動化・省人化を実現。製造現場に特化した技術力で、手戻りのない現場のDXや最新技術の導入をご支援します。

株式会社 フツパー

AI 外観検査 学習用ソフトウェア

複数のアルゴリズムを搭載し、誰でも簡単にAI学習ができるソフトウェアです。簡単な操作で高精度な検査ができるため専門の技術者が不要に。AI 独自の人の感覚に近い検査方法で、従来の検査機では難しかった極小異物や同色異物なども対応可能です。

株式会社 VRAIN Solution

■出展製品はこちら >>

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大手食品メーカーが取り組む安全対策が分かる！最新セミナー併催

■セミナープログラムはこちら >>

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取材のご案内【ご注意】

本展へのご取材での来場には、今回から【事前登録が必須】となりました。

ご取材でのご来場をご希望の場合は、下記フォームよりご登録の上、来場者バッジをダウンロード・印刷いただきご持参ください。

また、会場内の撮影をご希望の方は、ご入場前にプレスカウンターへお立ち寄りください。

撮影に必要な報道腕章をお渡しさせていただきます。※ 報道腕章をお持ちでない方は撮影できません。

腕章のお渡しと引き換えにお名刺を1枚頂戴しますので、ご用意をお願いします。

■ご取材はこちら（事前取材申込）>>

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開催概要

第1回 食品衛生イノベーション展

https://www.foodtechjapan.jp/ftw/ja-jp/about/fhi.html(https://www.foodtechjapan.jp/ftw/ja-jp/about/fhi.html?utm_campaign=pr1119&utm_medium=direct&utm_source=prtimes)

会 期：2024年11月20日(水)～22日(金)

会 場：幕張メッセ

主 催：RX Japan(株)

※敬称略。

※掲載数字は同時開催展を含む最終見込みであり、開催時に増減する可能性がございます。

※講師一部紹介（2024年11月18日 現在）