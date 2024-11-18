SEVENTEENのJEONGHANが出演する＜ポール・スミス＞2024年秋冬シーズンホリデーキャンペーンの大型ポスターが渋谷を中心に登場

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ポール・スミスリミテッド


英国を代表するファッションライフスタイルブランド＜ポール・スミス＞がホリデーギフトシーズンにSEVENTEENのJEONGHANをモデルに迎えて展開しているキャンペーン、「SEASON OF FUN AND GAMES.」の巨大ポスターが、渋谷を中心とした複数のロケーションに登場。



9月末より兵役義務を開始し、現在はSEVENTEENでの活動を休止中のJEONGHAN。入隊直前に撮影された今回のポール・スミスキャンペーンビジュアルは、渋谷駅ハチ公広場のハチコーボードや渋谷パークサイド共同ビル壁面、梅田クランクWALLに期間限定で登場します。



屋外大型ポスター展開スケジュール：



ポール・スミス渋谷店（東京都渋谷区神宮前6-18-13）ビルボード　


2024年11月1日（金）～12月25日（水）


渋谷パークサイド共同ビル壁面


2024年11月16日（土）～29日（金）


渋谷ハチコーボード（JR渋谷駅ハチ公改札外）


※駅及び駅係員へのお問合せはご遠慮ください


2024年11月18日（月）～24日（日）


梅田クランクWALL（阪急大阪梅田駅～JR大阪駅を結ぶ2階連絡通路）


2024年11月25日（月）～12月1日（日）



「SEASON OF FUN AND GAMES.」特設ページはこちら：


https://www.paulsmith.co.jp/discover/japan/aw24/season-of-fun-and-games-featuring-jeonghan


ハッシュタグ：#PaulSmith_meets_JEONGHAN




JEONGHAN　プロフィール：


1995年10月４日生まれ。


2015年にPLEDIS Entertainmentからデビューした13人組グループSEVENTEENのメンバー。VOCAL TEAM所属。



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