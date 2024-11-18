SEVENTEENのJEONGHANが出演する＜ポール・スミス＞2024年秋冬シーズンホリデーキャンペーンの大型ポスターが渋谷を中心に登場
英国を代表するファッションライフスタイルブランド＜ポール・スミス＞がホリデーギフトシーズンにSEVENTEENのJEONGHANをモデルに迎えて展開しているキャンペーン、「SEASON OF FUN AND GAMES.」の巨大ポスターが、渋谷を中心とした複数のロケーションに登場。
9月末より兵役義務を開始し、現在はSEVENTEENでの活動を休止中のJEONGHAN。入隊直前に撮影された今回のポール・スミスキャンペーンビジュアルは、渋谷駅ハチ公広場のハチコーボードや渋谷パークサイド共同ビル壁面、梅田クランクWALLに期間限定で登場します。
屋外大型ポスター展開スケジュール：
ポール・スミス渋谷店（東京都渋谷区神宮前6-18-13）ビルボード
2024年11月1日（金）～12月25日（水）
渋谷パークサイド共同ビル壁面
2024年11月16日（土）～29日（金）
渋谷ハチコーボード（JR渋谷駅ハチ公改札外）
※駅及び駅係員へのお問合せはご遠慮ください
2024年11月18日（月）～24日（日）
梅田クランクWALL（阪急大阪梅田駅～JR大阪駅を結ぶ2階連絡通路）
2024年11月25日（月）～12月1日（日）
「SEASON OF FUN AND GAMES.」特設ページはこちら：
https://www.paulsmith.co.jp/discover/japan/aw24/season-of-fun-and-games-featuring-jeonghan
ハッシュタグ：#PaulSmith_meets_JEONGHAN
JEONGHAN プロフィール：
1995年10月４日生まれ。
2015年にPLEDIS Entertainmentからデビューした13人組グループSEVENTEENのメンバー。VOCAL TEAM所属。
Paul Smith JAPAN 公式アカウント
公式サイト: https://www.paulsmith.co.jp/shop
Instagram: https://www.instagram.com/paulsmithjapan/(https://www.paulsmith.co.jp/shop)
Facebook: https://www.facebook.com/jp.paulsmith/
X： https://x.com/PaulSmithJAPAN