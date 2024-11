山口県庁「moconavi」を1,200 ID導入！職員の働き方改革につながる業務効率化とシームレスなコミュニケーション環境の整備を実現しました。

株式会社レコモット[画像1: https://prtimes.jp/i/18768/113/resize/d18768-113-01e6dad267ee257a852a-0.jpg ] 本州の西端に位置し、日本の近代化の礎となる偉人を多く輩出し、約129万人が暮らす山口県。その行政主体である山口県庁は、行政DX推進の一環としてmoconaviを採用し、個人所有のスマートフォンを活用した業務環境(BYOD)を構築しました。 BYOD導入以前は、貸与PCを使ったリモートアクセスシステムが構築されていましたが、職員がPCを持ち帰るには、都度申請が必要のため、終業後や休日など退庁時のコミュニケーションは音声通話が中心でした。しかし、今回moconaviを採用し、コミュニケーション基盤と連携させることで、場所や時間に縛られず資料の確認等が行える環境が構築されたため、即応性が向上しました。また、庁内の職員用ポータルやファイルサーバーへの接続も可能になり、メールや予定の確認、ファイルへのアクセスが可能となり、利便性が向上しました。 【moconaviネットワーク接続構成図】[画像2: https://prtimes.jp/i/18768/113/resize/d18768-113-a0f94b6f50577a35b401-1.jpg ]■山口県庁さま 導入事例https://moconavi.jp/casestudy/yamaguchiken/■リモートアクセスサービス「moconavi(モコナビ)」について 「moconavi」は、スマートフォンやタブレット、WindowsPCなどの端末に、データを残さずに、社内システムや各種クラウドサービスへセキュアにアクセスするためのリモートアクセスサービスです。会社支給端末や個人所有端末の業務利用(BYOD)を問わずに約1,700社 33万ID*2以上が利用されています。モバイル管理市場(MAM)*3において6年連続市場シェアNo.1 *4を記録し、「今いる場所がオフィスになる」をコンセプトに、企業のモバイルワークやBYODの積極活用を支援しています。サービスサイト:https://moconavi.jp/■株式会社レコモットについて レコモットは「Envision Your Style~誰もが「Your Style」を制約なく実現できる社会~」をビジョンに、コミュニケーションサービスおよびソフトウェアを提供するITベンダーです。テクノロジーによって、あらゆるコミュニケーションのハブとなる革新的サービスを世界に提供し、ダイナミックかつ多様性を求める社会の生産性向上に貢献します。会社名:株式会社レコモット所在地:〒102-0083 東京都千代田区麹町3-3-8 麹町センタープレイス8F代表者:代表取締役CEO 東郷 剛設立:2005年11月URL:https://recomot.co.jp/[画像3: https://prtimes.jp/i/18768/113/resize/d18768-113-758c1ab2d8dcc9eb6ef9-2.jpg ]*1:BYOD(Bring Your Own Device)…個人が所有するスマートフォンやタブレット、ノートパソコンなどを業務に活用する仕組み。*2:2024年9月現在の概数*3:MAM(モバイルアプリケーションマネージメント)…モバイル端末上のアプリケーションを管理するシステム。*4:出典 株式会社テクノ・システム・リサーチ2024年4月発刊、「2024年版 エンドポイント管理市場のマーケティング分析-モバイル管理市場MAM市場シェア-」調査より。※本リリース中に記載の会社名、商品名、ロゴは、それぞれ所有する各社に帰属します。 ※報道発表資料に記載された情報は、発表日現在のものです。仕様、サービス内容、お問い合わせ先などの内容は予告なしに変更されることがあります。