人気K-POPグループaespaデビューからの830日間の密着ドキュメンタリー映画『aespa: MY First page』Pontaパスで独占配信開始！

KDDI株式会社[画像1: https://prtimes.jp/i/34485/1129/resize/d34485-1129-87d4dfaba2e3fda686ea-0.jpg ]パンデミック下の2020年11月17日に、『Black Mamba』でデビューしたaespa(エスパ)は、KARINA(カリナ)、GISELLE(ジゼル)、WINTER(ウィンター)、NINGNING(ニンニン)の4人組グループ。メンバーそれぞれに、“もう一つの自我として”のアバターが存在するという近未来的な世界観や、圧倒的なビジュアルで、日本でも爆発的な人気を獲得し、2023年8月(当時)には、海外アーティストとして最速となるデビューから2年9ヶ月で東京ドーム公演を成功させました。2024年に入ってからも、メジャーリーグ開幕戦での圧巻のパフォーマンス、初のフルアルバム『Armageddon』の発売、切望されていた日本デビューも発表、さらに日本でのツアー全公演完売など、破竹の勢いの彼女たちのドキュメンタリー映画『aespa: MY First page』では、デビュー時はもちろん、アメリカでの初有観客単独公演や国連本部でのスピーチなどの貴重な映像から、SMTOWNでの先輩との交流や、初ワールドツアー『SYNK:HYPER LINE』スタートのソウル公演までの歴史など、aespaの“初めて”が網羅されています。会議や練習にもカメラが密着し、彼女たちの素顔の映像からステージミックスによる多彩なライブ映像までaespaの魅力を幅広く堪能できる作品に仕上がっています。映画『aespa: MY First page』独占配信概要配信期間:2024年12月3日~2026年3月31日(独占期間:2024年12月3日~2025年2月28日)配信プラットフォーム:Pontaパス、TELASAURL:後日、映画オフィシャルサイトにてお知らせいたします。TELASA(テラサ)とは2020年4月にスタートした動画配信プラットフォーム。5G時代を迎える中、好きなときに、好きな場所で、テレビ朝日の人気番組を始めとする、ドラマ、バラエティ、アニメ、特撮、スポーツ番組に加え、国内外の映画、ドキュメンタリーなど、新作やオリジナルを含む、豊富なラインナップをお届けします。スマホやPCはもちろん、テレビの大画面でも視聴可能です。ダウンロードすれば、データ通信料も気にせず楽しめます。月額料金は618 円(税込)~。TELASA公式サイトhttps://navi.telasa.jp/映画『aespa: MY First page』[画像2: https://prtimes.jp/i/34485/1129/resize/d34485-1129-02b00dc5bb063fd9b986-1.jpg ]タイトル:『aespa: MY First page』キャスト:KARINA(カリナ)、GISELLE(ジゼル)、WINTER(ウィンター)、NINGNING(ニンニン)監督:キム・ジソン、チョ・ヒョンジョン 提供:KDDI配給:日活/KDDI2024年/韓国/110分/字幕翻訳:根本理恵コピーライト:(C)2024 SM ENTERTAINMENT CO.,LTD. ALL RIGHTS RESERVED.■オフィシャルサイト&SNS公式サイト:aespa-myfirstpage.jp公式X:@aespa_MYFp_jp(参考)aespa プロフィールaespa(エスパ)は、“Avatar X Experience”を表現した「æ」と、両面という意味の英単語「aspect」を結合して作った名前。「自分のもう一人の自我であるアバターに出会い、新しい世界を経験する」という世界観をベースにしている、画期的で多彩な活動が期待されるSM ENTERTAINMENTのガールズグループ。メンバーはKARINA、GISELLE、WINTER、NINGNINGの4人。2023年5月に韓国でリリースされた3rdミニアルバム『MY WORLD』は、発売1週間の売上枚数が169万枚を記録するなど、数々の記録を塗り替えている。日本では 2024年7月3日にJapan 1st Single『Hot Mess』で日本デビュー。今最も注目のグローバルグループ。2024年10月2日に「auスマートパスプレミアム」は「Pontaパス」へ、「auスマートパス」は「Pontaパス ライト」へリニューアルをしました。Pontaパスでは、毎月合計600円以上のローソン商品の無料・割引クーポンがもらえる「ウィークリーLAWSON」や、Pontaポイントがおトクにたまる特典「Pontaパスブースト」など、さらにパワーアップした特典をご用意します。ぜひご期待ください。さらに、10月と11月はPontaパスサービス開始記念として「あげすぎチャレンジ」を開催中です。詳細は、 http://kddi-l.jp/Ach をご確認ください。―――――――――――――――――――――――――――――■「Pontaパス」とはスマホだけに留まらず、日常の「HAPPY」をお届けするおトクなクーポンや新しい体験のきっかけとなる特典提供をはじめ、スマホでお楽しみいただけるエンタメデジタルコンテンツや便利なアプリ、あんしんのスマホサポートなどを月額情報料548円 / 初回30日無料で全てのキャリアのお客さまが利用可能なサービスです。1.ローソンで使えるクーポンが週替わりでもらえる「ウィークリーLAWSON」や、対象店舗(Ponta加盟店で)最大2%Pontaポイント還元される「Pontaパスブースト」特典の提供2.ファストフード店や飲食店など、街で使える無料クーポン / 割引3.「au PAY マーケット」でおトク(ポイント還元 / 送料無料 )なお買い物4.デリバリーサービスの配達料無料5.映画館での鑑賞料金などの割引6.映像(ドラマ / アニメ / 映画)、音楽、書籍(雑誌 / マンガ)、ライブの主要エンタメが楽しめるコンテンツ7.写真やアドレス帳などのデータをお預かり /ウイルス感染や不正サイト等をブロック / フリーWi-Fi接続時の通信を保護するなど、スマホをあんしんに使える最新の特典内容など詳細は、こちら https://prcp.pass.auone.jp/main/ を参照ください。※表記の金額は、特に記載のある場合を除き全て税込です。