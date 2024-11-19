菅原健太（Y．S．C．C．横浜）がＦリーグ通算100試合出場を達成！【Ｆリーグ2024-2025】今こそ最高のフットサルを
一般社団法人日本フットサルトップリーグ
記録した試合：Ｆリーグ2019/2020 ディビジョン2
記録した試合：Ｆリーグ2024-2025 ディビジョン1
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11月17日（日）に開催されたＦリーグ2024-2025 ディビジョン1 第15節「Y．S．C．C．横浜 vs シュライカー大阪」において、菅原 健太（#77 Y．S．C．C．横浜）がＦリーグ通算100試合出場を達成しましたのでお知らせいたします。
なお、通算出場記録数は、Ｆ１・Ｆ２各試合に出場選手として登録された試合数の合計です。
＜Ｆリーグ初出場試合＞
記録日：2019年11月17日
当時所属チーム：Y．S．C．C．横浜
記録した試合：Ｆリーグ2019/2020 ディビジョン2
第11節「Y．S．C．C．横浜 vs 広島エフ・ドゥ」(https://www.fleague.jp/score/score01.html?gid=53452)
＜通算100試合出場達成試合＞
記録日：2024年11月17日
所属チーム：Y．S．C．C．横浜
記録した試合：Ｆリーグ2024-2025 ディビジョン1
第15節「Y．S．C．C．横浜 vs シュライカー大阪」(https://www.fleague.jp/score/result.html?gid=89580)
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