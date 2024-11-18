パク・ジフン 6年ぶり来日公演『PARK JIHOON WINTER FANMEETING IN TOKYO ″OPENING″』開催決定

株式会社STONE.B

常に新しい道を切り開いていくパク・ジフンの新たな章「OPENING」へ皆様をご招待いたします。

久しぶりの再会…胸が高鳴り期待が膨らむパク・ジフンの「OPENING」会場で皆様をお待ちしております！

チケットは11月23日(土)12：00よりmahocast(https://www.mahocast.com/)にて販売開始予定だ。

【公演概要】

PARK JIHOON WINTER FANMEETING IN TOKYO "OPENING"

【会場及び日程】

日本橋三井ホール(https://nihonbashi-hall.jp/)

2025年1月19 (日) 1日2部公演

1部 13:30開演 / 13:00開場

2部 17:30開演 / 17:00開場

※メディアトークショーに参加される方への入場時間に関しましては別途後日ご案内致します。

【チケット情報】

■チケット料金

- 全席指定席：\11,000(税込) ※ドリンク代別途必須 \600

特典チケット

- Premium パッケージ：\12,000(税込)

- VIP アップグレード：\7,000(税込)

■特典内容

〈全席指定席〉

ハイタッチ

〈Premium パッケージ〉

１. MEET&GREET

２. メディアトークショー参加:スマートフォン撮影可能

*メディアからの質問に対する回答

３. サイン入りポスター

４. フォトカード 1枚 *各部異種

５. 優先入場

６. 座席 : Premium Zone(最前方観覧)

７. 1:1写真撮影(20名様抽選)

〈VIP アップグレード〉

１. メディアトークショー参加 : スマートフォン撮影可能

*メディアからの質問に対する回答

２. フォトカード1枚 *各部異種

３. VIP Pass(Premium観客の次に入場)

４. 座席 : VIP Zone(前方観覧)

公演概要ページ :https://www.mahocast.com/ce/c/41その他チケット販売日程などはコチラにてご確認ください。

【お問い合わせ】

mahocastカスタマーサービス

https://www.mahocast.com/ct/contact

（受付時間：平日 10:00 ～ 18:00）

※土日祝日は翌営業日以降でのご対応とさせていただきます。

主催・企画：YY Entertainment / HY LIVE / mahocast(STONE.B)

■ PARK JIHOON(パク・ジフン)

X: https://x.com/YYentertain

Instagram: https://www.instagram.com/yy_ent/

YouTube: https://www.youtube.com/@YYentertain

パク・ジフンは、優れた演技力と多彩な魅力を誇る韓国の俳優兼歌手です。 『プロデュース101 シーズン2』を通じてWanna Oneのメンバーとして本格的な歌手活動を開始し、多くのファンに愛される存在となりました。グループ活動の終了後はソロアーティストとしての地位を築き始め、さまざまなドラマや映画で俳優としても活躍しています。代表作にはドラマ『ファンタジーソナタ(2024)』、『弱いヒーロー Class 1(2022)』、『遠くから見ると青い春(2021)』などがあり、独特の純粋さと誠実さで多様なキャラクターを演じ、その演技力が認められています。 2019年の初ソロファンミーティング来日以来、久しぶりの日本での活動となるため、当時よりさらに成長したパク・ジフンが今、皆様に直接ご挨拶させていただきます！

mahocast (マホキャスト)

https://lit.link/mahocast