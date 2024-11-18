3D LIVE「うたの☆プリンスさまっ♪ALL STAR STAGE -Dramatic Magical Story-」追加公演の開催が決定！
株式会社フロンティアワークス(アニメイトグループ)より新情報をお届けいたします！
大人気コンテンツ『うたの☆プリンスさまっ♪』の3D LIVE第4回公演となる「うたの☆プリンスさまっ♪ ALL STAR STAGE -Dramatic Magical Story-」の追加公演の開催が決定！2025年3月15日（土）10:00開演／3月16日（日）10:00開演の2公演が追加で実施されます。
追加公演も含めたチケットは、11月18日（月）12:00から、「うたの☆プリンスさまっ♪ LIVE EMOTION」アプリ先行抽選販売にて受付開始いたします。
シャイニング事務所に所属するアイドルグループ「ST☆RISH」「QUARTET NIGHT」と、レイジングエンターテインメントに所属するアイドルグループ「HE★VENS」による合同LIVE「うたの☆プリンスさまっ♪ ALL STAR STAGE」。
18人でお届けする本LIVEのコンセプトは「Dramatic Magical Story」。
音楽が紡ぎ出す物語の世界へとお連れします。
きっと、あなたは魔法にかかる。
■チケット
・SSS席 20,000円（税込）
・SS席 16,000円（税込）
・S席 12,000円（税込）
・A席 9,800円（税込）
■チケット販売
・「うたの☆プリンスさまっ♪ LIVE EMOTION」アプリ先行抽選販売
受付期間：2024年11月18日（月）12:00～11月24日（日）23:59
「うたの☆プリンスさまっ♪ LIVE EMOTION」にて配布のシリアルコードをお持ちの方のみお申し込みいただけます。
・プレオーダー先行抽選販売
受付期間：2024年12月27日（金）12:00～2025年1月5日（日）23:59
・一般販売
受付期間：2025年1月25日（土）12:00～
※追加公演のSSS席は【「うたの☆プリンスさまっ♪ LIVE EMOTION」アプリ先行抽選販売】のみでのお取り扱いになります。
プレオーダー先行抽選販売、一般販売でのお取り扱いはございません。
【チケットに関するお問合せ】
イープラスお客さまサポート
URL : https://support-qa.eplus.jp
営業時間：10:00～18:00（土日含む）
※年末年始は営業を停止する場合がございます。
■公演概要
・公演名：3D LIVE「うたの☆プリンスさまっ♪ ALL STAR STAGE -Dramatic Magical Story-」
・日程：2025年3月13日（木）～2025年3月16日（日）
・会場：幕張メッセ（千葉県千葉市美浜区中瀬2丁目1）
※☆…A公演、★…B公演
※A公演とB公演で一部MCが異なります。
※どちらの公演も全員出演します。
・出演
ST☆RISH
一十木音也
聖川真斗
四ノ宮那月
一ノ瀬トキヤ
神宮寺レン
来栖 翔
愛島セシル
QUARTET NIGHT
寿 嶺二
黒崎蘭丸
美風 藍
カミュ
HE★VENS
鳳 瑛一
皇 綺羅
帝 ナギ
鳳 瑛二
桐生院ヴァン
日向大和
天草シオン
※本公演は3D LIVE となります。キャストの登壇予定はございません。
【公演に関するお問合せ】
「うたの☆プリンスさまっ♪ ALL STAR STAGE」イベントサポートセンター
URL : https://supportform.jp/upsss-info
営業時間：10:00～18:00（土日・祝日・年末年始を除く）
■主催：うたの☆プリンスさまっ♪ ALL STAR STAGE製作委員会
■著作権表記：(C)うたの☆プリンスさまっ♪ ALL STAR STAGE製作委員会 Illust.Frontier Works Inc.
■公式サイト：https://assdms.utapri-sss.com/
■公式SNS：https://x.com/utapri_sss #utapriASSDMS
＜『うたの☆プリンスさまっ♪』とは＞
2010年にゲーム第一作をリリース以来、CDにアニメにとメディアミックス展開を広げる女性向けコンテンツです。個性豊かなアイドルたちが繰り広げる物語をElements Gardenが手がける魅力的な音楽と共にお届けしております。