【UNDER R】MEETS the Divot PAPER 2024 POP UP STORE OPEN!!

株式会社リトルリーグ

ロンハーマンのメンズからコンセプトストアとして東京・千駄ヶ谷にグランドオープンした 「UNDER R」。 UNDER R はロンハーマンのスタイルを受け継ぎながら、周りのクールな仲間たちが関わるアー ト、音楽、洋服などを通じて成長していくお店。ファッションだけでなく、アートやカルチャー が融合した空間の中で、視覚的や聴覚的にもお楽しみいただけます。





このたび、11月22日(金)より、UNDER R千駄ヶ谷店にてthe Divot PAPERとの特別なポップアップストアが登場いたします。2023年、千駄ヶ谷に新たなゴルフカルチャーを発信する場として生まれた 「the Divot STORE」。その店舗より派生するゴルフ業界の枠を超えて新たなカルチャー情報を発信するゴルフのニューススタンド的メディアである「the Divot PAPER」とUNDER Rがコラボレーション。本イベントは、「the Divot STORE」のオーナーであり「the Divot PAPER」の編集長である笹川 陽介氏が交流の深い「ANTi COUNTRY CLUB TOKYO」、「BROOKLYN MACHINE WORKS」、「METALWOOD」、「NO.33」、「SUNLOVE」などのブランドをキュレートし、「OPEN BEER」、「BURGER SHE WROTE」などの海外の飲食ブランドも集め、ゴルフの枠を超えた国内外の多彩なブランドが一堂に集結する期間限定のポップアップストアです。

スケートカルチャーやストリートファッション、食文化などの要素を取り入れ、少し堅苦しいイメージを持たれていたゴルフをもっと自由に表現し、今までにないスタイリッシュなアイテムを提案いたします。さらには、ポップアップストアのオープンを記念して、アーティストの河村 康輔氏がイベントのメインロゴを担当し特別にデザインした限定アイテムの発売に加えて、LA在住のフォトグラファーKOHJIRO KINNO氏が撮り下ろした作品のアパレルや数量限定の写真を展示販売いたします。

今までにないゴルフの新しい魅力に触れる特別な体験をお楽しみください。



- UNDER R MEETS the Divot PAPER OPENING PARTY

会場:UNDER R SENDAGAYA(入場無料、FREE DRINK)

開催日:2024年11月22日(金)

時間:17:00~20:00



- UNDER R MEETS the Divot PAPER POP UP STORE

-開催日:2024年11月22日(金)~ 12月4日(水)

営業時間:11:00~19:30

@ UNDER R SENDAGAYA

【ITEM】

the Divot PAPER×UNDER R

L/S T-Shirt

color:black

size:M-XL

price:\12.100

BROOKLYN MACHINE WORKS×UNDER R

Crew Sweat

color:black/green

size:M-XL

price:\17.600



Cap

color:green/black

size:F

price:\8.800

METALWOOD STUDIO×UNDER R

Hoodie

color:black

size:M-XL

price:\20.900



T-Shirt

color:black/white

size:M-XL

price:\9.900



Cap

color:black

size:F

price:\8.800

NO.33×UNDER R

T-Shirt

color:green/white

size:M-XL

price:\9.900

SUNLOVE×UNSDER R

Cap

color:gray/black

size:F

price:\8.800

ANTi COUNTRY CLUB TOKYO×UNDER R

Hoodie

color:black/orange

size:M-XL

price:\20.900



L/S T-Shirt

color:black/white

size:M-XL

price:\12.100

BURGER SHE WROTE×UNDER R

Hoodie

color:gray

size:M-XL

price:\20.900

OPEN BEER×UNDER R

T-Shirt

color:white

size:M-XL

price:\9.900

Kohjiro Kinno×UNDER R

T-Shirt

color:black/white

size:M-XL

price:\9.900

UNDER R

UNDER Rはロンハーマンのスタイルを受け継ぎながら、周りのクールな仲間たちが関わるアート、音楽、洋服などを通じて成長していくお店。グランドオープンまでの間、大切な仲間であり、僕らが知る最もクールな人たちと様々なプレイベントを開催してきました。これまでのUNDER Rの成功は、単に商品の提供以上に、そこに集うクールな人々(CREW)によるものです。グランドオープンでは、これまでプレイベントの開催に貢献してきたデザイナー、アーティスト、スケーター、サーファー、フォトグラファー、ミュージシャン、DJの仲間たちと今後も共にお店を築いていきます。

店舗名称:UNDER R / アンダーアール

住所: 〒151-0051 東京都 渋谷区千駄ヶ谷 2-6-3 1F

電話番号:0120-008-752

店舗面積:199.98 m2 / 60.5坪

(内部敷地面積:155.18平方メートル / 46.95坪 外部敷地面積:44.8-平方メートル / 13.55坪)

Instagram:https://www.instagram.com/under_r_tokyo/

Brand Site:https://ronherman.jp/underr

Ron Herman(ロンハーマン)

1976年、アメリカ・カリフォルニアのメルローズに誕生したスペシャリティストア。2009年に日本上陸を果たし、現在千駄ヶ谷店をはじめ18店舗にて、独自の視点で集めたファッションウエアやリビンググッズ、カフェを展開しています。

ブランドサイト:https://ronherman.jp

LITTLE LEAGUE INC.(株式会社リトルリーグ)

(株)リトルリーグがイメージするものは、少年野球のチーム。いつも本気で一生懸命。頑張って、 汗かいて、負けたら泣く。大人になると忘れがちな純粋な気持ち、自由、わがまま、冒険心を持ち続けることを私たちは大切にしています。ファッションはもっと自由で楽しくあるべきだという考え方のもと、 Ron Herman(ロンハーマン)ならびにRon Hermanで取り扱うブランドを中心に、次から次へと新しい 刺激を発信し、新しいカルチャーを生み出したいという思いを持っています。

企業サイト:https://little-league.co.jp