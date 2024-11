セレクトコスメショップ「shop in(ショップイン)」で開催中のコスメイベント『shop in Holiday』のスペシャル企画オフィシャルアンバサダーに後藤真希さんが就任!

株式会社東京ドーム[画像1: https://prtimes.jp/i/77656/283/resize/d77656-283-4f70c8649bb5cbfda6ee-0.jpg ]■『shop in Holiday』オフィシャルアンバサダーに後藤真希さんの就任が決定![画像2: https://prtimes.jp/i/77656/283/resize/d77656-283-7d83eec494c28d758ec2-0.jpg ]●後藤真希さんプロフィール ’85年東京都出身。13歳でモーニング娘。のメンバーとしてデビュー、数多くのヒット作に参加した後、’02年卒業。現在はソロアーティストとしてライブ活動を行うほか、美容誌『美 ST』のレギュラーモデルとして活躍中。またテレビのバラエティ番組などにも多数出演している。また、ゲーム実況、ライフスタイルや美容情報を発信するYouTubeチャンネルも大人気。【インスタライブ 開催概要】◎日時:2024年12月4日(水) 21:30頃◎出演者:後藤真希さん◎視聴方法:後藤真希さん公式インスタグラムアカウント(@goto_maki923)より配信『shop in Holiday』概要◎期間:11月1日(金)~12月25日(水)◎開催店舗:ショップイン全店舗◎URL:https://www.shop-in.jp/special/?cd=000033◎主な内容:・ショップイン限定商品を発売ショップインバイヤーが厳選した、ショップインでしか購入できない限定コスメや嬉しい特典付きのブランドアイテムを販売します。発売日:12月1日(日)~主な商品内容:1.Dinto(ディーント)/ブラーグロイミニリップティント#M282&#M284セット ショップイン限定商品 1,870円(税込)2.rom&nd(ロムアンド)/ジューシーラスティングティント36 ショップイン限定色 1,320円(税込)3.Her lip to BEAUTY(ハーリップトゥ ビューティ)/ Roll-on Perfume Oil - NUDE PEARL - ・SENSUAL RICH BODY CREAMセット(ノベルティ ミラー付き) 8,260円(税込)[画像3: https://prtimes.jp/i/77656/283/resize/d77656-283-24934b06307ff87352b6-0.jpg ][画像4: https://prtimes.jp/i/77656/283/resize/d77656-283-4248ddd3c05ae0bb26b2-0.jpg ][画像5: https://prtimes.jp/i/77656/283/resize/d77656-283-cec1c308ed387cb08f43-0.png ]※内容は変更になる場合あり・店舗ラッピング 期間中、アトレ恵比寿店(関東)、ルクアイーレ店(関西)の2店舗で、特別装飾を実施します。クリスマスシーズンにぴったりな華やかな装飾を展開します。[画像6: https://prtimes.jp/i/77656/283/resize/d77656-283-7fb16ee5126daf38f831-0.jpg ]・リップ刻印サービス 関東にあるアトレ恵比寿店、新宿ルミネ店の2店舗では、「オペラ グロウリップティント」を含む、オペラリップ製品を2品以上ご購入された方を対象に、お買い上げいただいたグロウリップティント1本への刻印サービスを実施します。店舗/開催日:アトレ恵比寿店/12月7日(土)・8日(日)新宿ルミネ店/12月14日(土)・15日(日)お買い上げ対象製品:グロウリップティント、リップティント、シアーマットリップスティック 全色[画像7: https://prtimes.jp/i/77656/283/resize/d77656-283-6219de7969f967f548f9-0.png ]※画像はイメージ※内容が変更になる場合がございます。最新の状況は、公式ホームページをご確認ください お客様からのお問い合わせ先:株式会社東京ドーム 流通事業部 TEL.03-3817-6111■詳細プレスリリースは下記からダウンロード可能です。https://prtimes.jp/a/?f=d77656-283-d25616dd5e5e06053d07e1ca057f7570.pdf