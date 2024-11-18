『学園アイドルマスター』より、「ペアアクリルスタンド」「ジャケデザアクキー&スタンド」が「あみあみ」から登場。

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大網株式会社


フィギュア＆ホビー通販大手の「あみあみ」を運営する、大網株式会社（本社・東京都文京区）は、『学園アイドルマスター』の「ペアアクリルスタンド」「ジャケデザアクキー&スタンド」を、2025年3月予定で発売いたします。


■学園アイドルマスター ペアアクリルスタンド Vol.1




【製品情報】


□メーカー希望小売価格：各2,420円(税込)


□素材：アクリル


□サイズ：


【本体】W160mm×H150mm 以内　


【台座】約W100mm×H30mm


□発売日：2025年3月予定


□発売元・販売元：あみあみ



『学園アイドルマスター』より、ペアアクリルスタンドが登場！


ゲーム内に登場するサポートカードのイラストを使用した大きめのアクリルスタンドです♪


■学園アイドルマスター ジャケデザアクキー&スタンド




【製品情報】


□メーカー希望小売価格：各1,320円(税込)


□素材：アクリル、鉄


□サイズ：


【本体】W75mm×H75mm 以内　


【台座】W70mm×H30mm 以内



□発売日：2025年3月予定


□発売元・販売元：あみあみ



『学園アイドルマスター』より、ジャケデザアクキー&スタンドが登場！


CDジャケット風にデザインを施したおしゃれな商品となります。



集めて並べてコレクションするのも、付属のボールチェーンでカバンなどにつけるのもどちらもオススメの"2way仕様"となっております♪



THE IDOLM@STER(TM)& (C)Bandai Namco Entertainment Inc.



【店舗情報】


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