『学園アイドルマスター』より、「ペアアクリルスタンド」「ジャケデザアクキー&スタンド」が「あみあみ」から登場。
大網株式会社
フィギュア＆ホビー通販大手の「あみあみ」を運営する、大網株式会社（本社・東京都文京区）は、『学園アイドルマスター』の「ペアアクリルスタンド」「ジャケデザアクキー&スタンド」を、2025年3月予定で発売いたします。
■学園アイドルマスター ペアアクリルスタンド Vol.1
【製品情報】
□メーカー希望小売価格：各2,420円(税込)
□素材：アクリル
□サイズ：
【本体】W160mm×H150mm 以内
【台座】約W100mm×H30mm
□発売日：2025年3月予定
□発売元・販売元：あみあみ
『学園アイドルマスター』より、ペアアクリルスタンドが登場！
ゲーム内に登場するサポートカードのイラストを使用した大きめのアクリルスタンドです♪
■学園アイドルマスター ジャケデザアクキー&スタンド
【製品情報】
□メーカー希望小売価格：各1,320円(税込)
□素材：アクリル、鉄
□サイズ：
【本体】W75mm×H75mm 以内
【台座】W70mm×H30mm 以内
□発売日：2025年3月予定
□発売元・販売元：あみあみ
『学園アイドルマスター』より、ジャケデザアクキー&スタンドが登場！
CDジャケット風にデザインを施したおしゃれな商品となります。
集めて並べてコレクションするのも、付属のボールチェーンでカバンなどにつけるのもどちらもオススメの"2way仕様"となっております♪
THE IDOLM@STER(TM)& (C)Bandai Namco Entertainment Inc.
【店舗情報】
■あみあみオンラインショップ
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■あみあみ実店舗ご案内
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