【12/10開催ウェビナー】セールスイネーブルメントを解き明かす！～営業DXの最前線とは？～
株式会社Growth DX
https://growth-dx.com/seminar/meethub-eigyodx/
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[表: https://prtimes.jp/data/corp/151821/table/7_1_5cc5cf62cbf4d8bcc1b8afefd09346d5.jpg ]
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- 参加申込：こちら(https://growth-dx.com/seminar/meethub-eigyodx/)からお申込みください。（お申込後、当日のURLをお送りさせていただきます）
- 参加定員：100名
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組織の拡大や人材の流動が激しい昨今、営業職の脱属人化や組織的な営業活動の重要性が増しています。
営業DXを最前線で取り組む事業者を招き、ブラックボックス化しやすい営業活動に対してどのような手法を用いて営業の見える化や定量化を推進し、属人に頼らない営業マネジメントを実行しているのかをご紹介します。
開催の背景
本イベントは、BtoBのビジネスマッチングサービス『Meet Hub』を提供する株式会社Growth DXが各領域の最新動向や事例など業務効率化に役立つ情報提供を目的として開催します。
イベント概要
[表: https://prtimes.jp/data/corp/151821/table/7_1_5cc5cf62cbf4d8bcc1b8afefd09346d5.jpg ]
プログラム ※講演テーマは変更となる場合がございます。
○商談解析AIが変える営業の未来について / 株式会社ACES・西條 様
○AI時代に必須のデータ活用戦略について / 株式会社SalesNow・和田 様
○営業プロセス改革：成果を最大化するための最適な改善アプローチについて / 株式会社Mer・澤口 様
○コンテンツを起点としたセールスイネーブルメントについて / 株式会社Growth DX・筒井
こんな方におすすめ
・営業担当者、営業マネージャーなど営業活動の効率化に関する最新情報に対して感度の高い方
・営業組織のマネジメントに課題を持っている方
・営業活動をより効果的にしたい、効率化したいと考えている方
・「セールスイネーブルメント」、「営業DX」というテーマに興味がある方
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登壇者プロフィール
こちら(https://growth-dx.com/seminar/meethub-eigyodx/)からご確認いただけます。
参加方法
- 参加申込：こちら(https://growth-dx.com/seminar/meethub-eigyodx/)からお申込みください。（お申込後、当日のURLをお送りさせていただきます）
- 参加定員：100名
イベント主催者より
皆様の業務効率化や課題解決に繋がる情報を、ご登壇企業様のお力をお借りして発信いたします。多角的な視点で情報収集していただけるかと存じますので、ぜひこの機会をご活用ください！
（株式会社Growth DX 執行役員 高橋 虎太郎）