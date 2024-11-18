楽曲「少年」で総再生回数5,000万回再生を叩き出したSOUTH BLUEが待望のニューシングル「holiday」を2024年11月27日リリース！
THP株式会社(所在地：大阪市中央区)はアーティストSOUTH BLUE（THP株式会社所属）によるニューシングル「holiday」を2024年11月27日（水）にリリースすることをお知らせいたします。
1人で海に黄昏れたい。
リリース情報
タイトル：[holiday]
アーティスト：[SOUTH BLUE]
リリース日：[2024年11月27日]
レーベル：[THP]
フォーマット：[デジタルシングル]
紹介文
待望のニューシングル「holiday」は、今の現状や過去の悔いに悩み頭がパンクしそうになった時、人の少ない秘密のお気に入りの海に行き波の音を聞きながら1人で黄昏れ、背中を押しもらえるような楽曲になっています。
配信リンク
各種音楽サービスURLリンク（Tune Core)
https://linkco.re/dY42aUng
SOUTH BLUE プロフィール
Z世代が注目する恋愛ソングシンガーと言えば「SOUTH BLUE」だろう。デビュー楽曲「少年」の配信リリース前、YouTubeで公開された同曲のMVが驚異の再生回数を叩き出すと同時にバイラルヒット。思わず体を揺らしたくなるリズム、チルい情景が脳裏に浮かび共感を呼ぶ歌詞、心地よい歌声がリスナーの心に響き渡る。Apple Music や Spotify 等のサブスク音楽サービスにて人気を獲得し、TikTok では多くの曲が100万回以上視聴された。これから期待のシンガーである。
公式ファンクラブ：https://southblue.fanpla.jp/
Apple Music : https://music.apple.com/jp/artist/south-blue/1544721725
Spotify：https://open.spotify.com/intl-ja/artist/2Y4BqFtHihCI2CazDTKkjI?si=R6jSvBd3Sxi0NB0dzXihIw
Instagram: ：https://www.instagram.com/south_blue.18/
Twitter：https://x.com/SouthBlue18
TikTok：https://www.tiktok.com/@south.blue
Youtube：https://www.youtube.com/channel/UCLnCTzHbDLjhQs0aZeYVE3Q
経歴
～主な出演イベント～
■2021年
「SOUTH BLUE CLUB TOUR」
「MUSIC CIRCUS'21」
■2022年
「Sennan SOUTH PARK」
「MUSIC CIRCUS FUKUOKA'22」
「MUSIC CIRCUS'22」
「渋谷レゲエ祭2022」
「AMAZING～光と音の舞う洲～ 大阪舞洲スポーツアイランド」
■2023年
「Album "O"Release Club Tour」
「MUSIC CIRCUS FUKUOKA'23」
「MUSIC CIRCUS'23」
「Halloween CRUISE 2023」
「"OASIS"Release Tour」
「COUNTDOWN LIVE"What's Up」
■2024年
「音色 supported by WEGO」
「"COUNTRY HOUSE" JAPAN TOUR」
「MUSIC CIRCUS FUKUOKA'24」
「Retra! 水都祭 2024」
「Marugame Memorial Music」
「-MUSIC & FASHION GAKAXY- STARRZ TOKYO」
MUSIC CIRCUS FUKUOKA
COUNTRY HOUSE JAPAN TOUR
～メディア関連～
■2021年
3月：TBS系「CDTV サタデー」エンディングテーマに楽曲「少年（00's ver.)」が抜擢
■2022年
12月：Youtube配信「レペゼンYouTube引退ライブ-10日間240時間ぶっ通し生配信」出演
■2023年
7月：音楽系Youtubeチャンネル「blackboard」にて楽曲「GIRL（blackboard version）」を公開
■2024年
2月：読売テレビ「すもももももも！ピーチCAFE」（関西ローカル放送）楽曲「Tomorrow」がエンディングテーマに抜擢
3月：関西テレビ放送「おといたち」楽曲「Miss You」がMVヘビーローテーション
11月：FM大阪「Rhythmic+ WORLD」生放送出演
THP株式会社
会社名：THP株式会社
設立：2022年9月1日
代表取締役：藤田勝康
所在地：〒541-0056 大阪府大阪市中央区久太郎町2-5-19 4F
お問い合わせ先
担当 : THP株式会社 玉田
TEL：06-4708-6470（10:00～18:00）
Mail : southblue@thp-inc.me