楽曲「少年」で総再生回数5,000万回再生を叩き出したSOUTH BLUEが待望のニューシングル「holiday」を2024年11月27日リリース！

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THP株式会社

　THP株式会社(所在地：大阪市中央区)はアーティストSOUTH BLUE（THP株式会社所属）によるニューシングル「holiday」を2024年11月27日（水）にリリースすることをお知らせいたします。


　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　1人で海に黄昏れたい。





リリース情報


タイトル：[holiday]


アーティスト：[SOUTH BLUE]


リリース日：[2024年11月27日]


レーベル：[THP]


フォーマット：[デジタルシングル]


紹介文

　待望のニューシングル「holiday」は、今の現状や過去の悔いに悩み頭がパンクしそうになった時、人の少ない秘密のお気に入りの海に行き波の音を聞きながら1人で黄昏れ、背中を押しもらえるような楽曲になっています。




配信リンク


各種音楽サービスURLリンク（Tune Core)　


https://linkco.re/dY42aUng








SOUTH BLUE プロフィール


　Z世代が注目する恋愛ソングシンガーと言えば「SOUTH BLUE」だろう。デビュー楽曲「少年」の配信リリース前、YouTubeで公開された同曲のMVが驚異の再生回数を叩き出すと同時にバイラルヒット。思わず体を揺らしたくなるリズム、チルい情景が脳裏に浮かび共感を呼ぶ歌詞、心地よい歌声がリスナーの心に響き渡る。Apple Music や Spotify 等のサブスク音楽サービスにて人気を獲得し、TikTok では多くの曲が100万回以上視聴された。これから期待のシンガーである。





公式ファンクラブ：https://southblue.fanpla.jp/


Apple Music : https://music.apple.com/jp/artist/south-blue/1544721725


Spotify：https://open.spotify.com/intl-ja/artist/2Y4BqFtHihCI2CazDTKkjI?si=R6jSvBd3Sxi0NB0dzXihIw


Instagram: ：https://www.instagram.com/south_blue.18/


Twitter：https://x.com/SouthBlue18


TikTok：https://www.tiktok.com/@south.blue


Youtube：https://www.youtube.com/channel/UCLnCTzHbDLjhQs0aZeYVE3Q






経歴


～主な出演イベント～



■2021年　


「SOUTH BLUE CLUB TOUR」


「MUSIC CIRCUS'21」



■2022年


「Sennan SOUTH PARK」


「MUSIC CIRCUS FUKUOKA'22」


「MUSIC CIRCUS'22」


「渋谷レゲエ祭2022」


「AMAZING～光と音の舞う洲～ 大阪舞洲スポーツアイランド」



■2023年


「Album "O"Release Club Tour」


「MUSIC CIRCUS FUKUOKA'23」


「MUSIC CIRCUS'23」


「Halloween CRUISE 2023」


「"OASIS"Release Tour」


「COUNTDOWN LIVE"What's Up」



■2024年


「音色 supported by WEGO」


「"COUNTRY HOUSE" JAPAN TOUR」


「MUSIC CIRCUS FUKUOKA'24」


「Retra! 水都祭 2024」


「Marugame Memorial Music」


「-MUSIC & FASHION GAKAXY- STARRZ TOKYO」





MUSIC CIRCUS FUKUOKA

COUNTRY HOUSE JAPAN TOUR


～メディア関連～


■2021年


3月：TBS系「CDTV サタデー」エンディングテーマに楽曲「少年（00's ver.)」が抜擢



■2022年


12月：Youtube配信「レペゼンYouTube引退ライブ-10日間240時間ぶっ通し生配信」出演



■2023年


7月：音楽系Youtubeチャンネル「blackboard」にて楽曲「GIRL（blackboard version）」を公開



■2024年


2月：読売テレビ「すもももももも！ピーチCAFE」（関西ローカル放送）楽曲「Tomorrow」がエンディングテーマに抜擢


3月：関西テレビ放送「おといたち」楽曲「Miss You」がMVヘビーローテーション


11月：FM大阪「Rhythmic+ WORLD」生放送出演


THP株式会社
THP株式会社

会社名：THP株式会社
設立：2022年9月1日
代表取締役：藤田勝康
所在地：〒541-0056 大阪府大阪市中央区久太郎町2-5-19 4F





お問い合わせ先

担当 : THP株式会社 玉田


TEL：06-4708-6470（10:00～18:00）


Mail : southblue@thp-inc.me