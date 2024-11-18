楽曲「少年」で総再生回数5,000万回再生を叩き出したSOUTH BLUEが待望のニューシングル「holiday」を2024年11月27日リリース！

THP株式会社

THP株式会社(所在地：大阪市中央区)はアーティストSOUTH BLUE（THP株式会社所属）によるニューシングル「holiday」を2024年11月27日（水）にリリースすることをお知らせいたします。

1人で海に黄昏れたい。

リリース情報

タイトル：[holiday]

アーティスト：[SOUTH BLUE]

リリース日：[2024年11月27日]

レーベル：[THP]

フォーマット：[デジタルシングル]

紹介文

待望のニューシングル「holiday」は、今の現状や過去の悔いに悩み頭がパンクしそうになった時、人の少ない秘密のお気に入りの海に行き波の音を聞きながら1人で黄昏れ、背中を押しもらえるような楽曲になっています。

配信リンク

各種音楽サービスURLリンク（Tune Core)

https://linkco.re/dY42aUng

SOUTH BLUE プロフィール

Z世代が注目する恋愛ソングシンガーと言えば「SOUTH BLUE」だろう。デビュー楽曲「少年」の配信リリース前、YouTubeで公開された同曲のMVが驚異の再生回数を叩き出すと同時にバイラルヒット。思わず体を揺らしたくなるリズム、チルい情景が脳裏に浮かび共感を呼ぶ歌詞、心地よい歌声がリスナーの心に響き渡る。Apple Music や Spotify 等のサブスク音楽サービスにて人気を獲得し、TikTok では多くの曲が100万回以上視聴された。これから期待のシンガーである。

公式ファンクラブ：https://southblue.fanpla.jp/

Apple Music : https://music.apple.com/jp/artist/south-blue/1544721725

Spotify：https://open.spotify.com/intl-ja/artist/2Y4BqFtHihCI2CazDTKkjI?si=R6jSvBd3Sxi0NB0dzXihIw

Instagram: ：https://www.instagram.com/south_blue.18/

Twitter：https://x.com/SouthBlue18

TikTok：https://www.tiktok.com/@south.blue

Youtube：https://www.youtube.com/channel/UCLnCTzHbDLjhQs0aZeYVE3Q

経歴

～主な出演イベント～

■2021年

「SOUTH BLUE CLUB TOUR」

「MUSIC CIRCUS'21」

■2022年

「Sennan SOUTH PARK」

「MUSIC CIRCUS FUKUOKA'22」

「MUSIC CIRCUS'22」

「渋谷レゲエ祭2022」

「AMAZING～光と音の舞う洲～ 大阪舞洲スポーツアイランド」

■2023年

「Album "O"Release Club Tour」

「MUSIC CIRCUS FUKUOKA'23」

「MUSIC CIRCUS'23」

「Halloween CRUISE 2023」

「"OASIS"Release Tour」

「COUNTDOWN LIVE"What's Up」



■2024年

「音色 supported by WEGO」

「"COUNTRY HOUSE" JAPAN TOUR」

「MUSIC CIRCUS FUKUOKA'24」

「Retra! 水都祭 2024」

「Marugame Memorial Music」

「-MUSIC & FASHION GAKAXY- STARRZ TOKYO」

MUSIC CIRCUS FUKUOKACOUNTRY HOUSE JAPAN TOUR



～メディア関連～

■2021年

3月：TBS系「CDTV サタデー」エンディングテーマに楽曲「少年（00's ver.)」が抜擢

■2022年

12月：Youtube配信「レペゼンYouTube引退ライブ-10日間240時間ぶっ通し生配信」出演

■2023年

7月：音楽系Youtubeチャンネル「blackboard」にて楽曲「GIRL（blackboard version）」を公開

■2024年

2月：読売テレビ「すもももももも！ピーチCAFE」（関西ローカル放送）楽曲「Tomorrow」がエンディングテーマに抜擢

3月：関西テレビ放送「おといたち」楽曲「Miss You」がMVヘビーローテーション

11月：FM大阪「Rhythmic+ WORLD」生放送出演

THP株式会社

会社名：THP株式会社

設立：2022年9月1日

代表取締役：藤田勝康

所在地：〒541-0056 大阪府大阪市中央区久太郎町2-5-19 4F

お問い合わせ先

担当 : THP株式会社 玉田

TEL：06-4708-6470（10:00～18:00）

Mail : southblue@thp-inc.me