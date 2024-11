CORNICHE × H°M’S” WatchStore 至高のコラボレーションウォッチ第2弾

株式会社ビヨンクール

株式会社ビヨンクール(本社:東京都渋谷区、代表取締役社長:荒井雄志)が運営するファッションウォッチセレクトショップ「H°M’S” WatchStore(エイチエムエスウォッチストア)」は、スウェーデン発の腕時計ブランド『CORNICHE(コーニッシュ)』との特別コラボレーション第2弾となる「Ciel NocturneII(シエルノクターンII)」を発売する。

昨年7月に発売したコラボレーションモデル第1弾の「アベンチュリンダイアル」は、発売からわずか1週間で完売し大きな話題を集めた。今回の第2弾も特別なデザインと仕様を備え、さらなる限定感で提供する。

幻想的な夜空の美しさをブラックマザーオブパールの文字盤で表現し、文字盤には光の角度により、深い緑と藍色が織りなす絶妙な色の変化が現れ、まるで夜空に浮かぶ雲の間から除く星の光のような神秘的な輝きを放ち、持つ人の手元に魅惑的な夜の情景を描き出す。

今作も、コーニッシュの人気モデル「Heritage Chronograph(ヘリテージクロノグラフ)」をベースに作製したが、今までのモデルにはなかったワンカウンタークロノグラフを特別に採用し唯一無二のデザインとなっている。通常のクロノグラフとは異なり、計測機能が1つのサブダイヤルに集約されることで、シンプルさと洗練された美しさを実現。余分な要素を排したミニマルなデザインが、視認性を高めつつクラシックな印象を与える一本となる。

通常のモデルではケースバックにフランスのコート・ダジュールを象徴する松の木が描かれているが、『シエルノクターン』には日本文化の象徴である「盆栽」と「MANUFACTURED EXCLUSIVELY FOR OUR FRIENDS IN JAPAN」の文字がレリーフされ、日本との関係性を象徴しており、コレクターにとっても価値ある一品となるだろう。

ケースの左側面に限定生産を示すシリアルナンバーが刻印される。

ケース径39mm。日本製クォーツムーブメント。サファイアガラス。5気圧防水。

価格は\104,500円(税込)。

この特別なコラボレーションモデルは、世界限定250本のレアピースで、日本国内では限定150本のみの販売となる。

2024年11月23日(土)より、エイチエムエスウォッチストア表参道、オンタイム渋谷ロフト店、およびコーニッシュ取り扱い店舗、エイチエムエスウォッチストア公式オンラインストアにて発売を開始する。

Ciel NocturneII \104,500(税込)

■スペック

品番 : 100064

ケース:316L ステンレススチール

文字盤:ブラックマザーオブパール

ケースサイズ: 39mm

厚み:11.5mm

ベルト:ラバーバックル付き

防水:5ATM(5気圧防水)

ムーブメント: SEIKO VK64 クオーツ

ガラス:サファイアガラスリミテッド

世界限定250本/シリアルナンバー付き(国内150本限定)



■販売店舗

H°M’S” WatchStore 表参道

H°M’S” WatchStore 横浜ジョイナス店

h°m’s” archive 天神地下街店

h°m’s” archive アミュプラザ長崎店

h°m’s” archive アミュプラザくまもと店

h゜m's" archive 鹿児島センテラス天文館店

Beyondcool キャッスル

Beyondcool 名鉄百貨店

オンタイム渋谷ロフト店

Vault 金沢フォーラス店

HIBASIC マークイズ福岡ももち店

HYBRID STYLE

DF TOKYO

ミントタイム岡山店

H°M’S” WatchStore 公式オンラインストア(https://www.hms-watchstore.com/)



■お客様お問い合わせ先

エイチエムエスウォッチストア表参道

東京都渋谷区神宮前4-4-9-1F

03-6438-9321