『幽☆遊☆白書』の描き下ろし 玉座ver. トレーディングアクリルスタンドなどの受注を開始！！アニメ・漫画のオリジナルグッズを販売する「AMNIBUS」にて

株式会社arma bianca株式会社アルマビアンカ（本社：東京都中野区、代表取締役:坂井智成）は「日常でも使用できる」をコンセプトにしたオリジナルグッズを展開する通販サイト、「AMNIBUS」にて『幽☆遊☆白書』の商品の受注を11月11日（月）より開始いたしました。▼受注サイト：AMNIBUS(アムニバス)https://amnibus.com/products/title/87?utm_source=press「日常で使える」キャラクターグッズをお届けします。[画像1: https://prtimes.jp/i/16064/6831/resize/d16064-6831-1cb86dbcf1d56f5944dc-0.jpg ]浦飯幽助、桑原和真、飛影、蔵馬、妖狐蔵馬、コエンマの描き下ろしイラストをメインにデザインしました。▼描き下ろし 玉座ver. トレーディングアクリルスタンド[画像2: https://prtimes.jp/i/16064/6831/resize/d16064-6831-2ea4608c4e8df78102ac-0.jpg ]お部屋やデスクまわりなどに飾って、キャラクターとの日常をお楽しみください。▽予約購入特典[画像3: https://prtimes.jp/i/16064/6831/resize/d16064-6831-3e2d2dbd3905c7c3b4b8-0.jpg ]当商品を1BOX、または単品にて1BOX相当数ご注文ごとに、予約購入特典として「描き下ろし 浦飯幽助 玉座ver. アクリルスタンド AMNIBUS＆アニメイト限定特典」を付属いたします。▽仕様価格 ：単品 \880(税込), BOX \10,560(税込)種類 ：全12種サイズ ：本体：（約）70×50mm 台座：（約）50×25mm 厚み：3mm 特典 ：（約）67×41mm 台座：（約）50×25mm 厚み：3mm素材 ：アクリル▼描き下ろし 玉座ver. トレーディングアクリルカード[画像4: https://prtimes.jp/i/16064/6831/resize/d16064-6831-5d1869bac762bc625dcc-0.jpg ]お部屋やデスクまわりなどに飾って、キャラクターとの日常をお楽しみください。▽予約購入特典[画像5: https://prtimes.jp/i/16064/6831/resize/d16064-6831-16f6a64c543f8683e134-0.jpg ]当商品を1BOX、または単品にて1BOX相当数ご注文ごとに、予約購入特典として「描き下ろし 飛影&蔵馬 玉座ver. アクリルカード AMNIBUS＆アニメイト限定特典」を付属いたします。▽仕様価格 ：単品 \715(税込), BOX \8,580(税込)種類 ：全12種サイズ ：（約）70×52mm 厚み：1mm素材 ：アクリル▼描き下ろし 玉座ver. トレーディングアクリルキーホルダー[画像6: https://prtimes.jp/i/16064/6831/resize/d16064-6831-77cc832001b67d3cb4e9-0.jpg ]カバンや小物につけてキャラクターとの日常をお楽しみください。▽予約購入特典[画像7: https://prtimes.jp/i/16064/6831/resize/d16064-6831-b6844a193c0660725654-0.jpg ]当商品を1BOX、または単品にて1BOX相当数ご注文ごとに、予約購入特典として「描き下ろし 浦飯幽助&コエンマ 玉座ver. アクリルキーホルダー AMNIBUS＆アニメイト限定特典」を付属いたします。▽仕様価格 ：単品 \715(税込), BOX \8,580(税込)種類 ：全12種サイズ ：本体：（約）81×86mm 厚み：3mm 特典：（約）68×48mm 厚み：3mm素材 ：アクリル▼描き下ろし 玉座ver. トレーディングメタリック缶バッジ[画像8: https://prtimes.jp/i/16064/6831/resize/d16064-6831-200151df33897dea20b9-0.jpg ]カバンや小物につけたり、お部屋に並べて飾ったり、キャラクターとの日常をお楽しみください。※製造の都合上、缶バッジの地の色が薄く浮き出る場合がございます。あらかじめご了承ください。▽予約購入特典[画像9: https://prtimes.jp/i/16064/6831/resize/d16064-6831-4d3ae94a36d7ac2a1256-0.jpg ]当商品を1BOX、または単品にて1BOX相当数ご注文ごとに、予約購入特典として「描き下ろし 飛影&蔵馬 玉座ver. メタリック缶バッジ AMNIBUS＆アニメイト限定特典」を付属いたします。▽仕様価格 ：単品 \550(税込), BOX \6,600(税込)種類 ：全12種サイズ ：本体：（約）直径56mm 特典：（約）直径76mm素材 ：紙、ブリキ▼描き下ろし 玉座ver. トレーディングブロマイド2枚セット[画像10: https://prtimes.jp/i/16064/6831/resize/d16064-6831-4dbee2c7f09c7018d468-0.jpg ]フルカラー印刷のL判サイズのブロマイドです。 コレクションしたり、お部屋に並べて飾ったり、キャラクターとの日常をお楽しみください。▽予約購入特典[画像11: https://prtimes.jp/i/16064/6831/resize/d16064-6831-569d52ca4ced7b63a918-0.jpg ]当商品を1BOX、または単品にて1BOX相当数ご注文ごとに、予約購入特典として「描き下ろし 飛影&妖狐蔵馬 玉座ver. トレーディングブロマイド AMNIBUS＆アニメイト限定特典」を付属いたします。▽仕様価格 ：単品 \385(税込), BOX \5,775(税込)種類 ：全30種サイズ ：（約）12.7×8.9cm素材 ：紙▼描き下ろし 玉座ver. トレーディングインスタントカメラ風イラストカード2枚セット[画像12: https://prtimes.jp/i/16064/6831/resize/d16064-6831-58d8044836c2c5d89228-0.jpg ]お部屋に飾ったり、スマホに挟んで持ち歩いたりして、キャラクターとの日常をお楽しみください。▽予約購入特典[画像13: https://prtimes.jp/i/16064/6831/resize/d16064-6831-5c9a85a28c6fbd852d74-0.jpg ]当商品を1BOX、または単品にて1BOX相当数ご注文ごとに、予約購入特典として「描き下ろし 飛影 玉座ver. インスタントカメラ風イラストカード AMNIBUS＆アニメイト限定特典」を付属いたします。▽仕様価格 ：単品 \385(税込), BOX \4,620(税込)種類 ：全23種サイズ ：（約）80×50mm素材 ：紙▼描き下ろし 玉座ver. 特大アクリルスタンド[画像14: https://prtimes.jp/i/16064/6831/resize/d16064-6831-aa400d0adab11a566b2e-0.jpg ]※画像は「描き下ろし 浦飯幽助 玉座ver. 特大アクリルスタンド」を使用しております。お部屋やデスクまわりなどに飾って、キャラクターとの日常をお楽しみください。▽仕様価格 ：各 \3,300(税込)種類 ：全6種(浦飯幽助、桑原和真、飛影、蔵馬、妖狐蔵馬、コエンマ)サイズ ：本体：（約）19.7×12cm 台座：（約）11.3×4cm 厚み：3mm ※種類により異なる素材 ：アクリル▼描き下ろし 玉座ver. BIGアクリルスタンド[画像15: https://prtimes.jp/i/16064/6831/resize/d16064-6831-b5b0a22422d4639e0cb9-0.jpg ]※画像は「描き下ろし 浦飯幽助 玉座ver. BIGアクリルスタンド」を使用しております。お部屋やデスクまわりなどに飾って、キャラクターとの日常をお楽しみください。▽仕様価格 ：各 \1,980(税込)種類 ：全6種(浦飯幽助、桑原和真、飛影、蔵馬、妖狐蔵馬、コエンマ)サイズ ：本体：（約）14.7×8.9cm 台座：（約）8.8×2.6cm 厚み：3mm ※種類により異なる素材 ：アクリル▼描き下ろし 袴ver. 特大アクリルスタンド[画像16: https://prtimes.jp/i/16064/6831/resize/d16064-6831-e655058673c0a1ce10c7-0.jpg ]※画像は「描き下ろし 浦飯幽助 袴ver. 特大アクリルスタンド」を使用しております。浦飯幽助、桑原和真、蔵馬、飛影、コエンマ、妖狐蔵馬の描き下ろしイラストを特大サイズのアクリルスタンドに仕上げました。 お部屋やデスクまわりなどに飾って、キャラクターとの日常をお楽しみください。▽仕様価格 ：各 \3,300(税込)種類 ：全6種(浦飯幽助、桑原和真、蔵馬、飛影、コエンマ、妖狐蔵馬)サイズ ：本体：（約）23.7×8.1cm 台座：（約）10.8×3.3cm 厚み：3mm ※種類により異なる素材 ：アクリル▼トレーディング Ani-Art 第2弾&第3弾 アクリルカード[画像17: https://prtimes.jp/i/16064/6831/resize/d16064-6831-745f37419216996abfae-0.jpg ]浦飯幽助、桑原和真、飛影、蔵馬、妖狐蔵馬、幻海、雷禅、軀、黄泉、コエンマ、仙水忍、樹、刃霧要のイラストを新たなタッチで魅力的に表現し、アクリルカードに仕上げました。 お部屋やデスクまわりなどに飾って、キャラクターとの日常をお楽しみください。※「Ani-Artシリーズ」は、キャラクターイラストをアーティスティックな表現で描いたAMNIBUSのオリジナル商品です。▽予約購入特典[画像18: https://prtimes.jp/i/16064/6831/resize/d16064-6831-22db0f4519c02d8d77bb-0.jpg ]当商品を1BOX、または単品にて1BOX相当数ご注文ごとに、予約購入特典として「飛影&蔵馬 Ani-Art 第3弾 アクリルカード AMNIBUS＆アニメイト限定特典」を付属いたします。▽仕様価格 ：単品 \748(税込), BOX \13,464(税込)種類 ：全18種サイズ ：（約）70×60mm 厚み：1mm素材 ：アクリル▼トレーディング Ani-Art 第2弾&第3弾 インスタントカメラ風イラストカード[画像19: https://prtimes.jp/i/16064/6831/resize/d16064-6831-7bf9ee6ee7ed8c39245f-0.jpg ]浦飯幽助、桑原和真、飛影、蔵馬、妖狐蔵馬、幻海、雷禅、軀、黄泉、コエンマ、仙水忍、樹、刃霧要のイラストを新たなタッチで魅力的に表現し、インスタントカメラ風のイラストカードに仕上げました。 お部屋に飾ったり、スマホに挟んで持ち歩いたりして、キャラクターとの日常をお楽しみください。▽予約購入特典[画像20: https://prtimes.jp/i/16064/6831/resize/d16064-6831-12a8e3bab84e4719bb39-0.jpg ]当商品を1BOX、または単品にて1BOX相当数ご注文ごとに、予約購入特典として「飛影&蔵馬 Ani-Art 第3弾 インスタントカメラ風イラストカード AMNIBUS＆アニメイト限定特典」を付属いたします。▽仕様価格 ：単品 \308(税込), BOX \5,544(税込)種類 ：全18種サイズ ：（約）80×50mm素材 ：紙▼受注サイト：AMNIBUS(アムニバス)https://amnibus.com/products/title/87?utm_source=presshttps://x.com/AMNIBUS「日常で使える」キャラクターグッズをお届けします。【本プレスリリースに関するお問い合わせ】株式会社arma bianca住所： 〒164-0013 東京都中野区弥生町3－35－13 335中野新橋ビル 3Fお問合せフォーム： https://armabianca.com/contact担当： 齊藤直樹Mail： support@amnibus.com━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━発行元 株式会社 arma biancaWeb https://armabianca.com/━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━原作／冨樫義博「幽☆遊☆白書」（集英社「ジャンプコミックス」刊） (C)Yoshihiro Togashi 1990年－1994年 (C)ぴえろ／集英社