日本最大規模の“セラピスト”の祭典「セラピーワールド東京 2024」11月29日（金）30日（土）に開催

株式会社BABジャパン[画像1: https://prtimes.jp/i/111820/10/resize/d111820-10-2f0958f99450fa09fe7a-5.jpg ]「セラピーワールド東京 2024」は、「発見!アロマ&ハーブEXPO」「セラピー&ビューティーEXPO」「フォーチュンセラピーEXPO」「フードセラピーEXPO」の4つのEXPOから構成された、セラピーライフスタイル総合展です。商談・即売会、施術体験、セミナー受講、全日本タイマッサージ決勝大会、クラフトコンテスト投票、ビジネスマッチングなど様々な見所があり、B to B、B to Cいずれの目的にもマッチしたイベントです。【開催概要】■イベント名称:「セラピーワールド東京 2024」■開催期間:2024年11月29日(金)30日(土)10時~18時■開催場所:東京都立産業貿易センター浜松町館4・5階(東京都港区海岸1-7-1 東京ポートシティ竹芝)■主催:「セラピーワールド東京」EXPO事務局(株)BABジャパン『セラピスト』内■ホームページ:https://therapyworld.jp/見所1 精油やコスメの仕入れ・即売会&マッサージ・フェムケア コーナー新設![画像2: https://prtimes.jp/i/111820/10/resize/d111820-10-1f0d47e201df118fe929-4.jpg ]会場は、竹芝エリアの新ビジネス拠点となる、東京都立産業貿易センター浜松町館4階・5階の2フロア。精油、ハーブ、コスメ、オーガニックフード、ヒーリンググッズなどの様々な商品を購入したり、試飲・試食をすることができます。今年は新たに「フェムケアコーナー」を新設、フェムケアコンシェルジュによるお悩み相談窓口も設けています。毎年人気の「和精油コーナー」や「オーガニック&ナチュラルマルシェゾーン」では、最新のトレンド商品も取り揃えております。また、サロンやショップへの仕入れ、商品開発の相談など、出展各社との商談により、ビジネスの幅を広げることが可能です。さらに、マッサージや整体、占い、ヒーリングなどのブースでは、一流講師・セラピストの施術を受けることができます。なお、入場料は1,000円(税込)ですが、「入場事前登録」を行うと無料になります(特製クリアファイルの特典付き)。一般の方も気軽にご来場できます。https://therapyworld.jp/regist/見所2 過去最多! 一流講師による73のセミナー・講演を実施![画像3: https://prtimes.jp/i/111820/10/resize/d111820-10-cbd0eb8c02b46c56c5b4-1.jpg ]女優でヒプノセラピストの宮崎ますみさん、心理占星術研究家の鏡リュウジさんをはじめ、過去最多、73のセミナー・ワークショップ・講座を開催いたします。治療家・セラピスト・講師の仕事に就く方たちには、知識や技術を学ぶ「スキルアップセミナー」がおすすめです。また、企業家の方には経営力を上げる「ビジネスセミナー」。そして自然療法愛好家の皆さんには、アロマやハーブのクラフト講座や、アンチエイジング、引き寄せの講座など、盛り沢山のラインアップです。ヨガや呼吸法、太極拳など、その場で効果が期待できる、身体を動かすワークショップも開催します。現在お申込み受付中の特別セミナーは、前売り券が3,500円と大変お得で(当日券は4,000円)、2講座以上お申込みすると、1講座あたりの受講料が3,000円になります。また、無料で視聴できるメインステージの特別講演もお楽しみください。https://therapyworld.jp/stage-2024/見所3 全日本タイマッサージ大会2024 決勝大会開催![画像4: https://prtimes.jp/i/111820/10/resize/d111820-10-efec088e058b7640bfd7-6.jpg ]タイの伝統文化である「タイマッサージ 」。その技術を提供するセラピストによる、技術を競い合う場が、「全日本タイマッサージ大会2024」です。決勝大会に向けて、東京と大阪で予選大会を開催。二つの部門で32名のファイナリストが決定しました。11月30日の「セラピーワールド東京 2024」にて、今年の“日本一”を決める決勝大会が開催されます。また、過去のメダリストたちによるデモンストレーションも披露されます。ぜひ、日本一のタイマッサージセラピストの技術をご覧いただき、そのサロンとセラピストの今後の活躍にご注目ください!https://therapyworld.jp/nuadthai/?openExternalBrowser=1見所4 セラピスト大交流会でビジネスマッチングが実現![画像5: https://prtimes.jp/i/111820/10/resize/d111820-10-f50f420efcf3027f39e3-2.jpg ]「セラピスト大交流会」を開催いたします。セラピスト同士、講師の先生と来場者の皆さん、出展社とお客さまなど、B to B、B to C、C to Cといった、あらゆる出会いの場をご提供します。インターネットやSNSの発達で、交流の幅を広げることが便利になっています。しかし、人と人がリアルな場でつながることの大切さは以前よりさらに高まっています。来場者をはじめ、登壇する一流講師たち、出展社などが一堂に会する場は、想いを同じくする仲間たちとの交流の場となります。どなたでもご参加可能なこの機会を、交流のきっかけやビジネスマッチングの機会に活かすことができます。https://therapyworld.jp/mtg/見所5 「アロマ&ハーブ クラフトコンテスト」に参加![画像6: https://prtimes.jp/i/111820/10/resize/d111820-10-2008bc50cbe0c93be475-3.jpg ]「第4回アロマ&ハーブ クラフトコンテスト」は、「大切な人に贈るスペシャルクラフト(贈り物用)」 「わたしの心と身体をゆるめるラベンダークラフト(セルフケア用)」をテーマに、精油・ハーブ・ハーブウォーターをクラフトの材料に使って作るコンテストです。精油やハーブを使ってクラフトを作ることは、アロマセラピストやハーバリストはもちろん、自然療法に興味がある人たちにとって、さまざまな意義があります。自ら考え、手を動かし、素材を感じながら作ることにより、アロマやハーブの楽しみ方が広がるだけでなく、自由な発想により感性が磨かれ、植物の持つ癒しの力を体感することがきでます。当コンテストは、最終選考に選ばれた10作品を11月1日よりホームページにて公開し、投票を行います。さらに当日、会場で作品を展示し、来場者による投票を実施、優秀作品が決定します。グランプリを決める最終選考に、誰でもご参加可能です。https://therapyworld.jp/craft-contest/見所6 美容・医療・飲食業界にも活用できる、最新トレンド発信![画像7: https://prtimes.jp/i/111820/10/resize/d111820-10-6559c6f07d9ca2445298-0.jpg ]セラピストが活躍できる場は、リラクゼーションの場だけではありません。医療・美容・飲食業界など、最新のトレンドを知り、新たなビジネスの場を創造することができます。●来場者の声(昨年の「セラピーワールド東京 2023」より)「普段は見ることのないセラピーに、興味津々で見入ってしまい、体験もしました」「無料講演は笑いあり、涙ありで楽しかったです」「買いたいものを、いつも以上にお得に買うことができて満足です」「交流会で同じ境遇のセラピストと出会い意気投合。学びの場、出会いの場として良いと思います」「試飲や試食をしながら、詳しい説明を聞けて楽しかった」「いろいろな種類のブースがあって目移り多々、頭から足の先まで癒してもらいました」「同じ植物でもさまざまな産地やメーカーがあり、香りを比べることができて新鮮でした」「まったく目的外の施術体験や思わぬ買い物も。しっかりと満喫できました」「精油を量り売りで買うことができるブースがあって、多くのお試しができた」お問合せ「セラピーワールド東京」EXPO事務局(株)BABジャパン『セラピスト』内TEL 03-3469-0135 MAIL expo@bab.co.jp