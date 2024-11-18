エグゼクティブ層向けオンラインイベント開催！サイボウズ代表青野氏、日揮ホールディングス花田氏、ロート製薬元CHRO高倉氏ご登壇「組織の可能性を引き出す～マネージャーの役割と育成について考える～」

ProFuture株式会社

人事のプロを支援するポータルサイト「HRプロ」を運営するProFuture株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長CEO：寺澤 康介）は、2025年1月22日（水）に「HRエグゼクティブフォーラム2025 ONLINE（Vol.16）」をオンラインにて開催いたします。

「HRエグゼクティブフォーラム」は、大手企業の経営者、人事担当役員、部長クラスの方々に向けて、先進的な取り組みをされている有識者や人事キーパーソンをお招きして開催しています。

第16回目となる今回のテーマは、「組織の可能性を引き出す～マネージャーの役割と育成について考える～」。

市場での競争力を維持し、企業の成長を促進するために必要な「組織力強化」。

組織力強化の鍵の一つはマネジメント層にあると考えますが、経営・人事は、マネージャーをいかに支援していくべきでしょうか？

組織のポテンシャルを最大限に引き出し、成長と革新をもたらすために、マネージャーの本質的な役割と育成手法について皆様と考えていきたいと思います。

基調講演1では、「新しい組織マネジメントとマネージャー像 ～マネージャーの役割と育成について考える～」をテーマに、サイボウズ株式会社 代表取締役社長 青野 慶久氏がご登壇。

また、基調講演2では、「ロート製薬元最高人事責任者 高倉千春氏と探る！人材と組織の成長を両立させる、日揮ホールディングスによる“部長職の分業制”とは」と題し、日揮ホールディングス株式会社 専務執行役員 CHRO 花田 琢也氏とロート製薬元CHRO 高倉&Company合同会社 共同代表 高倉 千春氏が登壇します。

組織のポテンシャルを最大限に引き出し、成長と革新をもたらすために、マネージャーの本質的な役割と育成手法について皆様と考えていきたいと思います。

皆様のお申込みを心よりお待ち申し上げます。

■プログラムのご紹介

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・13:00～13:05 ご挨拶

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・13:05～14:05【基調講演1】

『新しい組織マネジメントとマネージャー像

～マネージャーの役割と育成について考える～』

〔登壇者〕サイボウズ株式会社 代表取締役社長 青野 慶久氏

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・14:10～14:40【講演1】

『「ミドル崩壊」のメカニズム

～”管理職クライシス”の原因は経営と人事にある！？～』

〔登壇者〕株式会社リードクリエイト 常務取締役 吉田 卓氏

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・14:45～15:15【講演2】

『ポスト日本型雇用時代のリーダー育成のあり方』

〔登壇者〕株式会社日本経済新聞社 編集委員 石塚 由紀夫氏

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・15:20～15:50【講演3】

『市場環境の変化に即応できる組織づくりのポイント

～グローバルで進むスキルベース組織と自律的キャリア・能力開発の促進～』

〔登壇者〕株式会社日立システムズ

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・16:00～17:00 【基調講演2】

『ロート製薬元最高人事責任者 高倉千春氏と探る！

人材と組織の成長を両立させる、日揮ホールディングスによる“部長職の分業制”とは』

〔登壇者〕日揮ホールディングス株式会社 専務執行役員 CHRO 花田 琢也氏

ロート製薬元CHRO 高倉&Company合同会社 共同代表 高倉 千春氏

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17:00～ エンディング

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※プログラム内容は変更となる可能性がございます





■「HRエグゼクティブフォーラム2025 ONLINE（Vol.16）」開催概要

〔日 時〕2025年1月22日（水）13:00～17:00

〔配信形式〕オンライン（Vimeo）

〔対 象〕経営者、人事担当役員、部長、課長クラスの方々

〔参 加 費〕無料

〔定 員〕500名

〔主 催〕ProFuture株式会社

〔協 力〕一般財団法人 日本科学技術連盟

〔協 賛〕株式会社リードクリエイト、株式会社日本経済新聞社、株式会社日立システムズ

〔視聴＆アンケート回答特典〕

抽選で合計50名様に、下記書籍を進呈

「マネジャーの全仕事 いつの時代も変わらない「人の上に立つ人」の常識」（税込2,200円）

著：ローレン・B・ベルカー、ジム・マコーミック、ゲイリー・S・トプチック 訳：佐々木 寛子

〔公式URL〕 https://www.hrpro.co.jp/bc.php?id=77777

〔お問い合わせ〕ProFuture・フォーラム事務局 seminar@hrpro.co.jp



■会社概要

企業名 ： ProFuture株式会社

代表者 ： 代表取締役社長CEO 寺澤 康介

所在地 ： 〒100-0014東京都千代田区永田町2-14-2 山王グランドビル5階

設立 ： 2007年7月

事業内容 ： 人事ポータルサイト『HRプロ』、経営層向け情報サイト『経営プロ』、

CMS・MA一体型ツール『Switch Plus』、人事担当者・経営者向けイベント

『HRサミット』の開催などメディア事業、イベント事業、ソリューション事業、

人事関連の研究

URL ： https://profuture.co.jp/