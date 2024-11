エミリー・ワトソン主演！HBOオリジナルドラマシリーズ『デューン 預言』を本日よりU-NEXTで独占配信開始！映画シリーズの1万年前を描くベネ・ゲセリット設立の物語

株式会社 U-NEXT(C)2024 Home Box Office, Inc. All rights reserved.

USEN&U-NEXT GROUPの株式会社U-NEXT(本社:東京都品川区、代表取締役社長:堤 天心)が運営する動画配信サービス「U-NEXT」は、HBOオリジナルシリーズ『デューン 預言』を2024年11月18日(月)より米国と同時配信で独占配信を開始いたしました。

■映画『デューン』シリーズの1万年前を描くストーリー

SF作品の金字塔作品と名高いフランク・ハーバート著『デューン』シリーズ。その構想をもとにブライアン・ハーバートとケヴィン・J・アンダーソンが執筆した小説『SISTERHOOD OF DUNE』にインスパイアされた物語をドラマ化。映画『デューン』シリーズでティモシー・シャラメが演じたポール・アトレイデス誕生の1万年前が舞台となり、人類の未来を脅かす勢力と戦った伝説の一派、ベネ・ゲセリットを設立するハルコンネン家の2人の姉妹を描きます。嘘を見抜く力や、声(ボイス)といわれる声で人を操る能力などそれぞれが特殊能力をもつシスターたち。各領家に潜入し、権力者からの信頼を得ますが、本来の目的であるベネ・ゲセリットへの忠誠心を貫き、一派の影響力を高めるべく暗躍します。





■主演は第74回 ベルリン国際映画祭で最優秀助演俳優賞(銀熊賞)受賞のエミリー・ワトソン

ベネ・ゲセリットを創設した姉妹の1人、ヴァリア・ハルコンネン役を務めるのは、『奇跡の海』でアカデミー賞ノミネート、『Small Things Like These』で今年行われた第74回 ベルリン国際映画祭最優秀助演俳優賞(銀熊賞)を受賞した エミリー・ワトソン。そして妹のトゥーラ・ハルコンネン役をオリヴィア・ウィリアムズ(『ファーザー』)が務めます。そのほか、コリノ家の皇帝にマーク・ストロング、皇妃にジョディ・メイ、アトレイデスのソードマスター、ケイラン・アトレイデス役にクリス・メイソンなど多彩なキャストが登場します。

■日本版本予告も初公開[動画: https://www.youtube.com/watch?v=a2iPkBcJTEg ]



なお、U-NEXTでは映画『デューン』シリーズも配信中です。

DUNE/デューン 砂の惑星 https://video.unext.jp/title/SID0065620

デューン 砂の惑星PART2 https://video.unext.jp/title/SID0102343



<作品概要>

『デューン 預言』 <全6話>

【視聴ページ】https://video.unext.jp/title/SID0158903 ※配信開始日よりアクセス可能

【配信形態】見放題

【スタッフ】

ショーランナー、製作総指揮:アリソン・シャプカー

共同企画、製作総指揮:ダイアン・アデム=ジョン

製作総指揮、監督:アンナ・フォースター

製作総指揮:ジョーダン・ゴールドバーグ、マーク・トビー、ジョン・キャメロン、マシュー・キング、スコット・Z・バーンズ、ジョン・スペイツ、バイロン・メリット、キム・ハーバート

原作、製作総指揮:ブライアン・ハーバート

原作、共同プロデューサー:ケヴィン・J・アンダーソン

【出演】

エミリー・ワトソン、オリヴィア・ウィリアムズ、トラヴィス・フィメル、ジョディ・メイ、マーク・ストロング、サラ=ソフィー・ブースニーナ、ジョシュ・ヒューストン、クロエ・リー、ジェイド・アヌーカ、ファオイリアン・カニンガム、エドワード・デイヴィス、イーファ・ハインズ、クリス・メイソン、シャローム・ブルネ=フランクリン、カミラ・ビープット、ジヘ、タブー、チャリトラ・チャンドラン、ジェシカ・バーデン、エマ・カンニング、ハン・イェリ

The series is co-produced by HBO and Legendary Television with Legendary also producing the film franchise that has released two installments to critical acclaim, the first of which garnered six Academy Awards(R).



U-NEXTとは

U-NEXTは見放題作品数No.1※の動画配信サービスです。映画、ドラマ、アニメなど34万本以上が楽しめるほか、音楽ライブや舞台に加え、サッカー、ゴルフ、格闘技など世界最高峰のスポーツをリアルタイムで観戦いただけます。さらに、110万冊以上のマンガや書籍も配信し、1つのアプリで「ビデオ」「ブック」「スポーツ」「ライブ」をシームレスに楽しめる、ジャンルを超えたエンタメ体験をお届けしています。2023年7月にParaviとサービス統合したことにより、TBS、テレビ東京のドラマ、バラエティも大量にラインナップし、さらに魅力的なサービスをお届けします。

株式会社U-NEXTは、株式会社U-NEXT HOLDINGS(本社:東京都品川区、代表取締役社長CEO:宇野 康秀)のグループ会社です。

U-NEXT:https://video.unext.jp

U-NEXT SQUARE:https://square.unext.jp

※GEM Partners調べ/2024年10月時点

国内の主要な定額制動画配信サービスにおける洋画/邦画/海外ドラマ/韓流・アジアドラマ/国内ドラマ/アニメを調査。別途、有料作品あり。