ビヘイビア、新サービス「ライフライト 教育費シミュレータ」をリリース。ライフプランニングAIエージェント第一弾。保険x生成AIは、チャットAIの次のレベルへ。

株式会社ビヘイビア完全無料の教育費シミュレータ。簡単な質問にお答え頂くだけですぐに診断結果がわかります。

「ライフライト 教育費シミュレータ(https://edu.behavior.co.jp/?utm_source=prtimes&utm_medium=PressRelease&utm_campaign=20241118)」 https://edu.behavior.co.jp/?utm_source=prtimes&utm_medium=PressRelease&utm_campaign=20241118(https://edu.behavior.co.jp/?utm_source=prtimes&utm_medium=PressRelease&utm_campaign=20241118)

教育費と所得の推移、貯蓄が厳しくなる時期が一目で。数字でわかるから、安心。

弊社のAI保険・家計相談サービス「ほけんのAI(https://www.behavior.co.jp/services/hokengpt?utm_source=prtimes&utm_medium=PressRelease&utm_campaign=20241118)」においても、教育費に関するご相談は従前より多くいただいていました。

「AIチャットもいいけど、数字やグラフでもっと具体的に考えたい！」そんな声から誕生したのがこの「ライフライト 教育費シミュレータ(https://edu.behavior.co.jp/?utm_source=prtimes&utm_medium=PressRelease&utm_campaign=20241118)」です。

簡単な質問にお答えいただくだけで、教育費を試算できるツールです。国や自治体の各種支援制度の活用方法や貯蓄プランも、わかりやすく提案します。

教育プランを考えながら具体的な試算が可能。教育プランごとの様々な試算が可能。

様々な情報やニュースを見ていても「実際にわが家の状況ではどうなるのか」わかりにくいのが現状です。そんな時に活用したいのが、ライフライトの教育費試算機能です。

たとえば、

・国公立の場合・私立の場合

・大学院まで行かせる場合

それぞれ必要な教育資金が明確にわかります。

また「いくらなんでも、高い...」となったら教育タイプを変更してリアルタイムで比較検討。夢を現実に落とし込むお手伝いをします。

国や自治体の各種支援制度も確認できます。各種支援制度までしっかりカバー。

教育や育児に関しては、国や自治体がさまざまな支援制度を用意しています。活用することで負担を軽減できますが、自分に合った・自分が使える支援制度を見つけるのは大変なことでした。

ライフライトなら、収入などご入力いただいた情報から「使える可能性がある支援制度」を一覧できます。これでもう、せっかくの支援を使えなかったということは起こりません。

ライフプランニングAIエージェントが具体的な計画立案を行います。

ライフライトは、単なる計算機ではありません。シミュレーション結果をもとに、ライフプランニングAIエージェントが「まとめ」「資金計算」「アクション」の3カテゴリで具体的な計画立案を行います。

また、シミュレーション結果とAIアドバイスをもとに、人間の「お金のプロ」である弊社提携FPと無料でオンライン相談していただくことも。画面下部の緑色のボタンから、すぐにご予約可能です。

ライフライトは、お子様の将来に向けた教育プランニングを全力でサポートいたします。

「ライフライト 教育費シミュレータ(https://edu.behavior.co.jp/?utm_source=prtimes&utm_medium=PressRelease&utm_campaign=20241118)」 https://edu.behavior.co.jp/?utm_source=prtimes&utm_medium=PressRelease&utm_campaign=20241118(https://edu.behavior.co.jp/?utm_source=prtimes&utm_medium=PressRelease&utm_campaign=20241118)

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株式会社ビヘイビアはこれからも「保険x生成AI」の世界を追求していきます。

■ 業界関係者さま向け情報

弊社では、ライフライトに訪れたお客様をご状況次第で保険代理店さま、保険募集人さま、FPさまにお繋ぎしています(リーズサービス)。詳細は以下からご確認・お問い合わせください。法人契約・個人契約の両方に対応しています。

https://www.behavior.co.jp/services/for-insurance-agency?utm_source=prtimes&utm_medium=PressRelease&utm_campaign=20241118(https://www.behavior.co.jp/services/for-insurance-agency?utm_source=prtimes&utm_medium=PressRelease&utm_campaign=20241118)

■ 弊社について

会社名: 株式会社ビヘイビア

本社: 東京都目黒区中目黒3-6-2 中目黒FSビル5F

代表取締役CEO: 河又 翔平

会社サイト: https://www.behavior.co.jp

取材等のお問い合わせ: https://www.behavior.co.jp/corp