日本初！「スポンジ・ボブ」×ホテルニューオータニ（東京）コラボレーション宿泊プランが誕生。

「スポンジ・ボブ」×ホテルニューオータニ(東京)コラボレーション宿泊プラン

『スポンジ・ボブルーム』

ホテルニューオータニ(東京)では、今年生誕25周年を迎える人気アニメ「スポンジ・ボブ」とのコラボレーション宿泊プランを、2024年11月25日(月)~2025年3月31日(月)までの期間販売します。

《日本初》『スポンジ・ボブルーム』がホテルニューオータニに誕生!

1999年に誕生した「スポンジ・ボブ」は、今では世界中の人気者に。生誕25年を記念して、この度“日本初”となるコラボレーションルームが、ホテルニューオータニ(東京)に誕生しました。お部屋の扉を開けると、「スポンジ・ボブ」の舞台である「ビキニタウン」の世界が広がります。まるでアニメ「スポンジ・ボブ」の一員になったかのような世界観をお愉しみいただけます。さらにベルマンの衣裳に身を包んだスポンジ・ボブとパトリックが宿泊者を迎え。ホテルニューオータニ(東京)ならではのコラボレーション要素がたっぷりのお部屋で思い思いの時間をお過ごしください。

手にはいるのはここだけ!「宿泊者限定お持ち帰りグッズ」にも注目

当プランをご利用の方だけが手にできる限定グッズも見逃せません。お持ち帰りグッズは全4種類。どれもコラボ企画で生まれたオリジナルアートを使用したグッズです。

Tシャツ連結アクリルキーホルダーフレークシールパスケース

・Tシャツ

「スポンジ・ボブ」のキャラクターが全員集合したキーアートでデザイン。お部屋で着用すれば、よりコラボレーションルームが充実した時間に。ご宿泊の皆さまが愉しめるよう、フリーサイズでご用意しました。

・連結アクリルキーホルダー(50mm×80mm)

スポンジ・ボブ、パトリック、カーニ、イカルド、サンディと主要なキャラクターがアクリルキーホルダーになって登場。単体ではもちろん、各キャラクターを連結してご利用もいただけます。

・フレークシール(25mm×25mm)

便利で小ぶりな使いやすいサイズのシールは、さまざまなキャラクターでご用意しました。お気に入りのものに貼れば、いつでもどこでも「スポンジ・ボブ」と一緒!

・パスケース(65mm×100mm)

コラボレーション企画のために描かれたオリジナルアートを使用したパスケース。バッグチャームや、ラゲージタグなど、使い方は無限大です。

お部屋の「カプセルトイ自販機」にはコレクター熱が高まるレアグッズも!

お部屋の中には、カプセルトイ自販機を設置。キャラクターが刻印されたネームプレートを購入いただけます。単体のグッズとしては珍しいイカルド、サンディ、カーニのプレートも登場。誰にも邪魔されずに、コンプリートできるまで遊ぶことが可能です。

[販売価格]

1回\500円 ※\500硬貨のみ対応、\100硬貨はご利用いただけません。

『SpongeBob SquarePants(スポンジ・ボブ)』について

「スポンジ・ボブ」は、1999年7月より放送を開始。19年連続で最も視聴率の高いアニメシリーズとして、ポップカルチャーのキャッチフレーズやミーム、映画化やさまざまな商品、さらにトニー賞を受賞したブロードウェイ・ミュージカルなどを展開し、世界中にファンを拡大してきました。また、パラマウント・インターナショナル・ネットワークスの歴史の中で最も多くの国で配信されている作品で、170か国以上、30以上の言語に翻訳され、四半世紀ごとに平均1億人以上の総視聴者数を記録しています。日本ではNHK Eテレの地上波放送のほかに、NetflixやAmazon Prime、そしてHuluにてご視聴いただけます(2024年11月現在)。スポンジ・ボブと愉快な仲間たちが深い海の底にある海底都市「ビキニタウン」で繰り広げる、ユーモラスで楽しい日常を描いた、ハイテンション・アニメです。

(C) 2024 Viacom International Inc. All Rights Reserved. SpongeBob SquarePants created by Stephen Hillenburg.

販売概要

[期間]

2024年11月25日(月)~2025年3月31日(月)

[料金]

ガーデンタワー スタンダードルーム(27.3平方メートル )

1室1名さま \46,000~

1室2名さま \78,000~

※料金には、1室1~2名さまご利用時の1泊室料、税金・サービス料が含まれます。

※ご朝食付きのプランもございます。

※本プランは2名さままでのご利用とさせていただきます。

※備品・グッズ等は予告なく変更になる場合がございます。

[予約開始日]

2024年11月18日(月)10:00より

[場所]

東京都千代田区紀尾井町4-1 ホテルニューオータニ(東京)

[お問合せ]

Tel.03-3234-5678(客室予約 9:00~18:00)