公益財団法人日本サッカー協会、本田圭佑が発起人の4人制サッカー全国大会「4v4 JAPAN CUP 2024 RESPECT YOU, au」への後援を決定。

Now Do株式会社(所在地:東京都新宿区、代表取締役社長:本田 圭佑、以下 Now Do)が運営する、育成年代向けに開発された4人制サッカー全国大会「4v4 JAPAN CUP 2024 RESPECT YOU, au」に、公益財団法人日本サッカー協会(所在地:東京都文京区、会長:宮本 恒靖、以下 JFA)が後援を決定しましたことをご報告いたします。

4v4は、4人制フォーマットやベンチに監督(指導者)を置かず子ども達の自主性を尊重することや、試合時間10分などの独自のルール設計と、大会運営をデジタル化し新しいサッカーの形を提供してきました。JFAには、4v4が掲げる「サッカーの世界大会を全ての子どもに」というミッションと、子どもたち一人一人の可能性を引き出す育成理念に共感いただき、後援が決定いたしました。

今後4v4は、JFAと共にサッカーの普及と次世代選手の育成を推進し、より多くのサッカーファミリーを増やし、未来のスター候補となる選手を輩出して参ります。

4v4公式Webサイト:https://4v4.jp/

各社コメント

■公益財団法人日本サッカー協会 会長 宮本恒靖

このたび、4人制サッカー全国大会「4v4 JAPAN CUP 2024 RESPECT YOU, au」を後援させていただくことになりました。小学生年代の選手たちにとって一番成長を促すことができるのは真剣勝負の試合をどれだけ経験させられるのかにあると考えています。8人制サッカーも含め、様々なゲーム環境でのプレーを経て、未来の日本代表を担う選手たち、サッカーを愛する子どもたちがたくさん現れてくれることを信じています。

■Now Do株式会社 代表取締役 本田圭佑

この度は日本サッカー協会からの後援をいただけるということに大変光栄に思っています。

4v4は日本の47都道府県どこでも、4人さえいれば参加できる大会です。

今後は全国のサッカー協会の皆さんと協力しながら、1人でも多くの子供達がサッカーや4v4をプレーする機会や環境をつくっていければと考えています。

「4v4 JAPAN CUP 2024 RESPECT YOU, au」について

JAPAN CUPは2024年12月24日(火)・25日(水)にZOZOPARKでグループステージを行い、12月26日(木)にはLaLa arena TOKYO-BAYでファイナルを開催します。ゴールドランク大会で優勝した16チームと、ポイントランキング上位36チームが出場することができます。優勝すると「4v4」オリジナルトロフィーやメダルなどの贈呈、各スポンサーからの記念品の贈呈、さらに本田圭佑率いるスペシャルプロチームに挑戦する「スペシャルマッチ」の切符を手にすることができます。また、プロサッカー選手同士による「4v4」形式の対戦「レジェンドマッチ」を間近で見られるチャンスもあります。

2023年度の大会映像:https://abema.tv/video/episode/665-1_s10_p5

4v4とは

「4v4」とは日本のサッカー界をさらに盛り上げるべく、サッカー界の本田圭佑が考案した新しい4人制サッカー全国大会です。本大会は「サッカーの世界大会を全ての子どもに」というミッションのもと、育成年代の小学生の子ども(U10、U12)向けに2023年に開発された新しい競技です。ルールは10分1本勝負であり、交代は自由です。また、ショットクロックは20秒で、GKはフィールドプレイヤーとして果敢に攻撃に参加することができる、という全く新しいサッカーのルールです。本大会では子どもたちの自主性を大切にするためにベンチには監督やコーチは存在しないことや、一度負けて終わりではなく何度も挑戦できるようなポイント制度などを取り入れています。子どもたちはシーズンを通じてポイントを多く獲得することでJAPAN CUPに出場し、日本一を目指します。子どもたちが社会に出て必要な、自ら考え行動する力を育み、未来のサッカースター候補を育成することで、日本のサッカー界全体の成長につなげます。

会社概要

■公益財団法人日本サッカー協会

所在地:東京都文京区後楽1丁目4-18 トヨタ東京ビル

代表者:会長 宮本恒靖

協会設立:1921年

事業内容:JFAは、日本サッカー界を統括し代表する団体として、サッカーを通じて豊かなスポーツ文化を創造し、人々の心身の発達と社会の発展に貢献することを目的に活動しています。

この目的を達成するために以下の事業を行います。

1.日本を代表する各年代、各カテゴリーのサッカーチームを組織し、各種競技会への参加及び代表チームが参加する競技会を開催する

2.サッカーの全日本選手権大会その他の競技会を開催する

3.サッカー選手の育成、サッカー競技の普及及びサッカーの指導者並びに審判員の育成

4.選手、チーム、指導者及び審判員等の登録

5.知的所有権の管理及び商標提供

6.社会貢献及び国際貢献の実施

7.その他、この法人の目的を達成するために必要な事業

企業HP:https://www.jfa.jp/

■Now Do株式会社

所在地:東京都新宿区西新宿2丁目1番1号 新宿三井ビルディング11階

代表者:代表取締役社長 本田圭佑

創業:平成29年(2017年)

資本金:1億円

事業内容:4人制のサッカー全国大会・教育サービス・スポーツ人材マッチングサービスの提供並びに運営システムの開発。施設運営の計画立案、集客支援、コンサルティング業務。

企業HP:https://nowdo.jp/

4v4公式Webサイト:https://4v4.jp/

X(4v4):https://twitter.com/4v4official

Instagram(4v4):https://www.instagram.com/4v4official/

