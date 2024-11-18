『千住真理子 デビュー50周年記念ヴァイオリン・リサイタル』福岡公演１月４日（土）一般発売開始！
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2025年にデビュー50周年を迎える千住真理子さんは、人気、知名度ともにNo.1クラスで、益々音楽に深みが出る国民的音楽家です。音楽活動のみならず、テレビやラジオの出演、執筆活動など幅広いジャンルで活躍しています。運命的な出会いをはたした愛器「デュランティ」で奏でるトーク付コンサートは全国各地で大好評。このたび、福岡公演が開催決定しました。「G線上のアリア」など名曲からソナタまで多彩なプログラムでお届けします。
開催概要
●日時 2025年4月20日（日）13：30開演［13：00開場］
●会場 福岡シンフォニーホール（アクロス福岡）
●出演者 ヴァイオリン：千住真理子 ピアノ：山洞智
●演奏予定曲
・J.S.バッハ：Ｇ線上のアリア
・ヘンデル：ラルゴ
・パッヘルベル：カノン
・ベートーヴェン：ヴァイオリン・ソナタ第5番「春」ヘ長調 作品24
ほか。
※演奏曲は変更となる場合がございます
●料金 Ｓ席 6,500円／Ａ席 5,500円／Ｕ-25 3,500円
・アクロス福岡チケットセンター 092-725-9112（10:00～18:00）／https://www.acrosticket.jp
・イープラス：https://eplus.jp/
・チケットぴあ（Pコード ２８３-５６７）セブンイレブン店内／https://w.pia.jp/
・ローソンチケット（Lコード ８３９２２）ローソン店内「Loppi」／https://l-tike.com/
※1月4日（土）より各種PGで一般発売。
※未就学児の入場はご遠慮ください。
●11月23日（土）10：00より一般発売に先駆けて、各種PGで先行発売も開始します！
【主催】九州朝日放送／西日本新聞社／エムアンドエム／西日本新聞イベントサービス
【後援】福岡市
【お問合せ】エムアンドエム 092-751-8257（平日 10：00～18：00）