【2025年合格目標 通関士試験対策】「総合本科生S」コース受講料大幅割引キャンペーン実施中！

TAC株式会社

通関士、不動産鑑定士、宅建士、司法書士、日商簿記検定、公認会計士、公務員などの資格取得に向けた教育サービスを展開しているTAC株式会社（東京都千代田区、代表取締役社長：多田敏男）は、2025年10月に実施される令和7年度（2025年度）通関士試験の対策講座を開講しています。また、期間限定で、早期の学習開始を決意された方をフォローアップするための受講料大幅割引キャンペーンを実施しています。

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■早割キャンペーン

初学者・学習未経験者・改めて学習し直したい方が対象

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～ 第１弾 ～

早割キャンペーン

【キャンペーン期間】

2024年9月2日（月）～11月30日（土）《締切迫る》

【対象メディア】

教室講座、ビデオブース講座、Web通信講座

【割引内容】

通常受講料から44,000円OFF

\264,000 ⇒ \220,000

～ 第2弾 ～

【キャンペーン期間】

2024年12月1日（日）～12月27日（金）

【対象メディア】

教室講座、ビデオブース講座、Web通信講座

【割引内容】

通常受講料から22,000円OFF

\264,000 ⇒ \242,000

▼詳細はこちら▼

https://www.tac-school.co.jp/kouza_tukan/tukan_hayawaricam.html

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■受験生応援キャンペーン

通関士試験を再チャレンジ受験される方、TACを再度受講される方が対象

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受験生応援キャンペーン

【キャンペーン期間】

2024年9月2日（月）～ 12月27日（金）

【対象メディア】

教室講座、ビデオブース講座、Web通信講座

【割引内容】

《通関士試験を再チャレンジ受験される方》

受験経験者割引受講料からさらに11,000円OFF

\198,000 ⇒ \187,000

※本割引をご利用の際は、過去に受験した通関士本試験の受験票が必要となります。

《TACを再度受講される方》

再受講割引受講料からさらに11,000円OFF

\143,000 ⇒ \132,000

▼詳細はこちら▼

https://www.tac-school.co.jp/kouza_tukan/tukan_ouencam.html

総合本科生Sコースについて

11月～1月開講。余裕をもって通関士合格を目指せるコースです。

通関士試験に確実に合格するには「皆が正解できる問題をおさえる」＝「基礎を確実におさえる」ことが最も重要です。しかし、初学者が最もつまずきやすいのが基礎でもあります。このコースには「入門講義」「過去問演習講義」を唯一カリキュラムに組み込み、基礎の完全マスターをテーマとしています。

一方で、近年難化傾向にある「関税法等」に対する対策も教材をグレードアップして対応。丁寧にフォローし、得意科目に昇華していただきます。

さらに直前答練や全国公開模試など、本試験を意識したアウトプット対策も万全。

2025年に確実に合格を目指すから、TACの「総合本科生S」が最もおすすめです。

▼キャンペーン／総合本科生Ｓはこちら▼

https://www.tac-school.co.jp/kouza_tukan/tukan_crs_sogohonkas.html

▼合格実績▼合格実績

2023年通関士試験 TAC本科生カリキュラム修了者※

【講義出席率80％以上・全国公開模試正答率50％以上】

合格率 75.6％

全国合格率（16.9％）の約4.4倍！

※TAC本科生カリキュラム修了者とは、2023年合格目標のTAC本科生コース（通学・通信）を受講され、カリキュラムに含まれる講義の出席率が80％以上かつ、全国公開模試の正答率50％以上の結果を出された方を指します。なお、当合格率は上記のTAC本科生カリキュラム修了者82名中62名の割合で算出しています。

https://www.tac-school.co.jp/kouza_tukan/tukan_jisseki.html

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《会社概要》

会社名：TAC株式会社

代表者：代表取締役社長 多田敏男

設 立：1980年12月

事業内容：個人教育事業、法人研修事業、出版事業、人材事業

本 社：〒101-8383 東京都千代田区神田三崎町3-2-18

会社サイト：https://www.tac-school.co.jp/index.html

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