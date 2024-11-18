【2025年合格目標 通関士試験対策】「総合本科生S」コース受講料大幅割引キャンペーン実施中！

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TAC株式会社

通関士、不動産鑑定士、宅建士、司法書士、日商簿記検定、公認会計士、公務員などの資格取得に向けた教育サービスを展開しているTAC株式会社（東京都千代田区、代表取締役社長：多田敏男）は、2025年10月に実施される令和7年度（2025年度）通関士試験の対策講座を開講しています。また、期間限定で、早期の学習開始を決意された方をフォローアップするための受講料大幅割引キャンペーンを実施しています。



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■早割キャンペーン


初学者・学習未経験者・改めて学習し直したい方が対象


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早割キャンペーン

～　第１弾　～


【キャンペーン期間】


　2024年9月2日（月）～11月30日（土）《締切迫る》


【対象メディア】


　教室講座、ビデオブース講座、Web通信講座


【割引内容】


　通常受講料から44,000円OFF


　\264,000　⇒　\220,000


～　第2弾　～


【キャンペーン期間】


　2024年12月1日（日）～12月27日（金）


【対象メディア】


　教室講座、ビデオブース講座、Web通信講座


【割引内容】


　通常受講料から22,000円OFF


　\264,000　⇒　\242,000



▼詳細はこちら▼


https://www.tac-school.co.jp/kouza_tukan/tukan_hayawaricam.html



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■受験生応援キャンペーン


通関士試験を再チャレンジ受験される方、TACを再度受講される方が対象


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受験生応援キャンペーン

【キャンペーン期間】


　2024年9月2日（月）～ 12月27日（金）


【対象メディア】


　教室講座、ビデオブース講座、Web通信講座


【割引内容】


《通関士試験を再チャレンジ受験される方》


　受験経験者割引受講料からさらに11,000円OFF


　\198,000　⇒　\187,000


　※本割引をご利用の際は、過去に受験した通関士本試験の受験票が必要となります。


《TACを再度受講される方》


　再受講割引受講料からさらに11,000円OFF


　\143,000　⇒　\132,000



▼詳細はこちら▼


https://www.tac-school.co.jp/kouza_tukan/tukan_ouencam.html



総合本科生Sコースについて



11月～1月開講。余裕をもって通関士合格を目指せるコースです。


通関士試験に確実に合格するには「皆が正解できる問題をおさえる」＝「基礎を確実におさえる」ことが最も重要です。しかし、初学者が最もつまずきやすいのが基礎でもあります。このコースには「入門講義」「過去問演習講義」を唯一カリキュラムに組み込み、基礎の完全マスターをテーマとしています。


一方で、近年難化傾向にある「関税法等」に対する対策も教材をグレードアップして対応。丁寧にフォローし、得意科目に昇華していただきます。


さらに直前答練や全国公開模試など、本試験を意識したアウトプット対策も万全。


2025年に確実に合格を目指すから、TACの「総合本科生S」が最もおすすめです。



▼キャンペーン／総合本科生Ｓはこちら▼


https://www.tac-school.co.jp/kouza_tukan/tukan_crs_sogohonkas.html



▼合格実績▼

合格実績

2023年通関士試験　TAC本科生カリキュラム修了者※


【講義出席率80％以上・全国公開模試正答率50％以上】


合格率　75.6％


全国合格率（16.9％）の約4.4倍！


※TAC本科生カリキュラム修了者とは、2023年合格目標のTAC本科生コース（通学・通信）を受講され、カリキュラムに含まれる講義の出席率が80％以上かつ、全国公開模試の正答率50％以上の結果を出された方を指します。なお、当合格率は上記のTAC本科生カリキュラム修了者82名中62名の割合で算出しています。


https://www.tac-school.co.jp/kouza_tukan/tukan_jisseki.html


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《会社概要》


会社名：TAC株式会社


代表者：代表取締役社長 多田敏男


設 立：1980年12月


事業内容：個人教育事業、法人研修事業、出版事業、人材事業


本 社：〒101-8383 東京都千代田区神田三崎町3-2-18


会社サイト：https://www.tac-school.co.jp/index.html


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