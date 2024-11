『「GUILTY GEAR」25th Anniversary Pop-up Shop in New York』開催！

株式会社BeBlock

キャラクターグッズの商品企画・製作・販売を行なっている株式会社BeBlock(本社:愛知県名古屋市、代表:松村祐輔)は、今年3月からマルイ6店舗で開催していた『「GUILTY GEAR」25周年POP UP SHOP in マルイ』を2024年11月15日(金)より、アメリカのNew YorkにあるMidtown Eastでの開催を決定しました。今回のアメリカ、New YorkでのPOP UP SHOPの開催を記念して、新たに描き下ろしイラストを使用した新商品も販売いたします。また、本イベント終了後、全世界のユーザーの購入サポートに対応した、ボーダレス形式での事後通販を展開する予定です。

【描き下ろしイラスト商品の販売】

本イベントでは、「GUILTY GEAR -STRIVE-」より、ギルティギアチーム2Dアーティストの浅野健太氏による、ソル=バッドガイやブリジットたちの“ストリートファッション”をイメージした描き下ろしイラストの“アクリルスタンド”や“缶バッジ”、“タペストリー”などの商品をはじめ、新商品である”アクリルスタンド“や“ステンレタンブラー”などを販売します。

【開催概要】

『「GUILTY GEAR」25周年 POP-UP SHOP in New York』

●イベント特設サイト

https://meeto-ma.com/news/1604

【開催場所・開催期間】

開催場所:156 E 45th St, New York, NY 10017

開催期間:2024年11月15日 ~ 2024年11月24日(EST)

営業時間:10:00~18:00

【商品情報】

【通販について】

上記商品は、以下のWebサイトで事後通販を行います。

ボーダレスEC販売として、全世界で購入可能となっています。

対応言語:16ヶ国

購入可能な地域:全世界

●MeeToMa(ミートマ)

https://meeto-ma.com/

【権利表記】

(C)ARC SYSTEM WORKS

【「MeeToMa」概要】

●屋号

MeeToMa

●運営

株式会社BeBlock

●開設日

2020年12月25日

●商品

アニメ・キャラクターなどのアクリルキーホルダー、アクリルスタンドなどの各種グッズ

●HP

https://meeto-ma.com

●電話

03-6420-0896

●営業

10:00~18:00(平日)

●特徴

「MeeToMa」(ミートマ)は、アニメグッズ、キャラクターグッズ、コラボグッズの総合ショッピングサイトです。最新作品から人気作品、名作まで数多くのタイトルを販売中

会社概要

社名:株式会社BeBlock

東京オフィス:東京都品川区西五反田2-7-12 五反田アレー5F

名古屋オフィス:愛知県名古屋市中村区名駅5-21-8 船入ビル2F・3F

代表者:代表取締役 松村 祐輔

設立:2002年8月

従業員数:206名(役員、アルバイト・パート含む)

資本金:2000万円

事業内容:企業・飲食店向けの販促支援及び、グッズ・ノベルティ製作事業

会社HP:https://beblock.co.jp