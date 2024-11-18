【JAF鹿児島】「道の駅 いぶすき ２０ＴＨ感謝祭」にＪＡＦブースを出展
一般社団法人 日本自動車連盟
子ども安全免許証イメージ
（１）子ども安全免許証発行
https://prtimes.jp/a/?f=d10088-5572-c7d1b71939df12a572e61ca4a6540853.pdf
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ＪＡＦ鹿児島支部（支部長 石原 一智）は１２月１日（日）に、「道の駅 いぶすき 彩花菜館」（鹿児島県指宿市）で開催される「道の駅いぶすき ２０ＴＨ感謝祭」にＪＡＦブースを出展します。
会場では、運転免許証そっくりの顔写真入りカード「子ども安全免許証」を無料発行します。発行時にはタッチパネルを操作してクイズに答えていただき、交通安全を親子で楽しく学ぶことができます。また顔写真を撮影しバッジキーホルダーを作成、無料プレゼントします。
いずれもＪＡＦ会員・一般の方を問わずご参加いただけます。
ＪＡＦブース出展概要
１． 開催日時
２０２４年１２月１日（日）
９：００～１５：００
２．会場
道の駅 いぶすき
（鹿児島県指宿市小牧５２-４）
３．内容
（１）子ども安全免許証発行
（２）バッジキーホルダー作成
４．参加料
（１）、（２）ともに無料、予約不要
５．その他
道の駅いぶすきインスタグラム
https://www.instagram.com/michinoeki.ibusuki/
以下、「道の駅いぶすき20TH感謝祭チラシ」のPDFファイルです。
https://prtimes.jp/a/?f=d10088-5572-c7d1b71939df12a572e61ca4a6540853.pdf
＜お問い合わせ＞
一般社団法人日本自動車連盟 鹿児島支部 推進課
鹿児島県鹿児島市新栄町２-１２
099-284-0007（平日 10:00～17:00）