【JAF鹿児島】「道の駅 いぶすき　２０ＴＨ感謝祭」にＪＡＦブースを出展

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一般社団法人　日本自動車連盟

子ども安全免許証イメージ

　ＪＡＦ鹿児島支部（支部長 石原　一智）は１２月１日（日）に、「道の駅 いぶすき 彩花菜館」（鹿児島県指宿市）で開催される「道の駅いぶすき　２０ＴＨ感謝祭」にＪＡＦブースを出展します。



会場では、運転免許証そっくりの顔写真入りカード「子ども安全免許証」を無料発行します。発行時にはタッチパネルを操作してクイズに答えていただき、交通安全を親子で楽しく学ぶことができます。また顔写真を撮影しバッジキーホルダーを作成、無料プレゼントします。


いずれもＪＡＦ会員・一般の方を問わずご参加いただけます。




ＪＡＦブース出展概要



１． 開催日時　


２０２４年１２月１日（日）


９：００～１５：００




２．会場　


道の駅 いぶすき


（鹿児島県指宿市小牧５２-４）



３．内容　


（１）子ども安全免許証発行
（２）バッジキーホルダー作成



４．参加料　


（１）、（２）ともに無料、予約不要




５．その他


道の駅いぶすきインスタグラム　


https://www.instagram.com/michinoeki.ibusuki/



以下、「道の駅いぶすき20TH感謝祭チラシ」のPDFファイルです。


https://prtimes.jp/a/?f=d10088-5572-c7d1b71939df12a572e61ca4a6540853.pdf


＜お問い合わせ＞


一般社団法人日本自動車連盟　鹿児島支部　推進課


鹿児島県鹿児島市新栄町２-１２


099-284-0007（平日 10:00～17:00）