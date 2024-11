株式会社Carry On[画像: https://prtimes.jp/i/87236/194/resize/d87236-194-a870e785edeb96bb1889-0.png ]「マキヒカ」がプロデュースする『MK BALL FIELD.』から、『soccer kid. SET UP 「MK BALL FIELD.」』が販売中!オフィシャルストア『MK BALL FIELD.』から、是非ご購入ください。オフィシャルストア『MK BALL FIELD. produced by MAKIHIKA』https://mkbf-official.myshopify.com/ 商品名soccer kid. SET UP 「MK BALL FIELD.」料金SET UP : \13,000-(税込)Hoodie : \ 8,000-(税込)Sweat pants : \ 6,000-(税込)デザインフロントに「MKBF.」ロゴをプリントをし、バックプリントにかわいいキャラクターデザインを施しました。ロゴとキャラクターともに、掠れたビンテージ風プリントをお楽しみください。また、裏起毛になっており、夜間の強い寒さにも対応できます。コンセプトBALL(ボール)とFIELD(場所)さえあれば、サッカーを通じて人と人が繋がれるということをカンボジアなどの活動を通じて感じました。これからもサッカーや自分の活動を通じて、人に笑顔と幸せを届けていきます。(MAKIHIKAより)ロゴはサッカーボールをモチーフに自身の名前と憧れの頭文字を入れさせていただきました。サイズS / M / L / XL / 2XL原産国原産地:中国商品のお届けについて受注販売のため、お届けは2024年12月中旬の発送を予定しております。製造状況により多少前後する場合がありますのでご了承ください。ご注文完了後のサイズ変更、カラー変更はご対応いたしかねます。※ギフト梱包は承っておりません。返品・交換について商品に欠陥のある場合に限り、返品・交換いたします。お客様のご都合による返品・交換は出来かねますので、予めご了承下さい。【マキヒカ】https://www.youtube.com/@ChannelMAKIHIKAhttps://www.instagram.com/makihika_youtube/【株式会社Carry On 会社概要】会社名 :株式会社Carry On(キャリオン)本店所在地 :東京都渋谷区神宮前6-12-20 J6 Frontビル6F大阪支店 :大阪府大阪市淀川区西中島4-5-1 NLC新大阪パワービル10F創業 :2021年3月代表取締役 :高田 樹事業内容 :YouTuberマネジメント YouTuber育成・スクール 各種プロモーション イベント事業 企業コンサルティングURL :https://carry0n.co.jp/【お問い合わせ先】mail:info@carry0n.co.jp