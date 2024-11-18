エル・ファニング、ナターシャ・リオン、ドリュー・スーターキーがヴァレンティノを着用｜第15回ガバナーズ賞授賞式
ヴァレンティノ ジャパン 株式会社
ヴァレンティノのドレスを着用したエル・ファニング
エル・ファニング
ナターシャ・リオン
ドリュー・スーターキー
ヴァレンティノのドレスを着用したエル・ファニング
11月17日（日）に、米ロサンゼルスにて開催された、第15回ガバナーズ賞授賞式にて、女優のエル・ファニング、ナターシャ・リオン、俳優のドリュー・スーターキーがヴァレンティノ（VALENTINO）のルックを身にまとい登場しました。
エル・ファニング
ヴァレンティノ 2025年春夏コレクション ’Pavillon des Folies'より、袖口と裾にシルバーの刺繍とフェザーボアが施されているパウダーグリーンのドレスを着用しました。
@MaisonValentino #PavillonDesFolies
ナターシャ・リオン
ヴァレンティノ 2025年プレスプリングコレクション 'Avant les Debuts'より、ウエストにフラワーブーケのディテールが刺繍されたドレスに、足元はクリスタルがほどこされたナッパレザーのサンダルを着用して登場しました。
@MaisonValentino #ValentinoAvantLesDebuts
ドリュー・スーターキー
ヴァレンティノ 2025年プレスプリングコレクション 'Avant les Debuts'より、チェリーレッドのジャケットに、パンナ・シルクのシャツを合わせたジャケットスタイルで登場しました。
@MaisonValentino #PavillonDesFolies