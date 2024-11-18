株式会社ツカダ・グローバルホールディング[画像1: https://prtimes.jp/i/4975/1121/resize/d4975-1121-03a44d8234351f4968b7-0.jpg ][画像2: https://prtimes.jp/i/4975/1121/resize/d4975-1121-3aba3c70f038ebaaea7f-1.jpg ][画像3: https://prtimes.jp/i/4975/1121/resize/d4975-1121-785f38579509828fb841-2.jpg ]仙台市で唯一の「恋人の聖地サテライト」※に認定される結婚式場「アートグレイス ウエディングフォレスト」。広大な敷地に佇むロマンティックな白亜の結婚式場にはホリデーシーズン限定で大きなクリスマスツリーが飾られ、クリスマスムードを彩ります。このたび一日限定で開催するクリスマスディナーでは、“輝く星”をテーマにしたシェフ特製のクリスマス限定コースをご提供いたします。ふだんは入ることのできない特別な空間で、思い出に残る贅沢な時間をお過ごしいただけます。※「恋人の聖地」とは・・・NPO法人地域活性化支援センターが展開する「恋人の聖地プロジェクト」によって認定された、プロポーズにふさわしいロマンティックなスポット。2024年11月現在、宮城県仙台市で認定を受けるのは「アートグレイス ウエディングフォレスト」のみ。『2024クリスマスディナー～Star light, Star bright～』 MENU- 前菜 - 宮城サーモンと蕪のテリーヌ 神の海老と冬野菜の菜園仕立て- スープ - 仙台セリの焼きリゾット コンソメスープを注いで- 魚料理 - 真鱈と白子のポワレ 七ツ森椎茸ソテーとソース・グルノーブル- 肉料理 - 厳選牛ロースのグリル 相原農場より季節野菜と柚子風味の仙台味噌を添えて- デザート - ノエルピスターシュフレーズ- パン2種 --コーヒーor紅茶-※食材の仕入れ状況により、 一部内容が変更となる可能性がございます。開催概要【開催会場】 アートグレイス ウエディングフォレスト【開催期間】 2024年12月21日（土） ※12月11日までの事前予約制【開催時間】 18:00～20:00（受付17:30～）【料金】 大人 16,000円 ／ 小学生 6,325円 ／ お子様（3歳～未就学児） 3,795円 ※すべて消費税・サービス料込【お問合せ】 022-305-1302（平日12:00-20:00、土日祝9:00-20:00） ※定休日：祝日を除く月・火及び当社指定日【ご予約】 https://www.bestbridal.co.jp/sendai/artgrace_are_sendai/xmas/index.html 【住所】 〒982-0831 宮城県仙台市太白区八木山香澄町24-1【アクセス】 東北自動車道、仙台宮城ICより仙台西道路・西公園道にて車で15分[画像4: https://prtimes.jp/i/4975/1121/resize/d4975-1121-92b6b84675c9d2d1a7a3-3.jpg ]