Re:ゼロから始めるサウナ生活の開催が決定！

株式会社コンテンツシード[画像1: https://prtimes.jp/i/69812/263/resize/d69812-263-9ffef341519e78301e5a-0.png ]【特設ページ】https://www.the-chara.com/blog/?p=83434【イベント情報】イベント名：Re:ゼロから始めるサウナ生活開催期間：2024年11月22日(金)～12月22日(日)【開催場所】■妙法湯〒171-0021 東京都豊島区西池袋４丁目３２－４https://myohoyu.com/■萩の湯〒110-0003 東京都台東区根岸２丁目１３－１３ テルマエ ドムス根岸https://haginoyu.jp/■松本湯〒164-0003 東京都中野区東中野５丁目２９－１２https://www.matsumoto-yu.com/■えごた湯〒165-0022 東京都中野区江古田3-5-12https://egotayu.com/■巣鴨湯〒170-0002 東京都豊島区巣鴨４丁目１３－９https://sugamoyu.com/■昭島富士見湯〒196-0022 東京都昭島市中神町１２６０https://www.akishimafujimiyu.jp/■ユートピア白玉温泉〒536-0016 大阪市城東区蒲生2-7-36https://www.utopia-shiratama.com/■朝日温泉〒558-0041 大阪府大阪市住吉区南住吉３丁目１１－８https://asahi-onsen.com/■ぽかぽか温泉 新守山乃湯〒463-0076 愛知県名古屋市守山区鳥羽見2-10-10https://pokapoka1126.jp/■白山温泉〒451-0053 名古屋市西区枇杷島1-2-20https://sauna-ikitai.com/saunas/4469【注意事項】■料金形態につきまして店舗により、入浴料金に別途サウナor岩盤浴料金をお支払いいただく必要がございます。詳しくは各店舗様のHPをご確認ください。■商品のご購入と特典配布につきまして各施設へ入館の上、入浴料金をお支払いいただいたお客様のみとなります。■購入回数の制限1回のご入店での購入回数に制限はございませんが、転売目的と見受けられた場合には、販売をご遠慮させていただきます。状況により、新たに制限を設けさせていただく場合もございますので、予めご了承ください。【ご入館特典】[画像2: https://prtimes.jp/i/69812/263/resize/d69812-263-06d06a0ac456ae51815f-1.png ][画像3: https://prtimes.jp/i/69812/263/resize/d69812-263-5f505c2daa0bc95c44bf-2.png ]【販売商品】[画像4: https://prtimes.jp/i/69812/263/resize/d69812-263-1726534d319169d7fd1f-3.jpg ]カンバッジ(ブラインド)sauna ver.価格：550円(税込)種類数：全6種サイズ：直径約56mm※ブラインド仕様の為、絵柄はお選びいただけません。[画像5: https://prtimes.jp/i/69812/263/resize/d69812-263-e0afd89dbc6a3ec3de89-4.jpg ]銭湯風キーホルダー sauna ver.価格：各1,100円(税込)種類数：全3種サイズ：約H60mm×W40mm[画像6: https://prtimes.jp/i/69812/263/resize/d69812-263-d200b62c1793c24e4935-5.jpg ]デカアクリルスタンド sauna ver.価格：各2,200円(税込)種類数：全3種サイズ：全高約H180mm[画像7: https://prtimes.jp/i/69812/263/resize/d69812-263-d8e5770490012352c9f6-6.jpg ]フェイスタオル sauna ver.価格：各2,970円(税込)種類数：全3種サイズ：830mm×340mm[画像8: https://prtimes.jp/i/69812/263/resize/d69812-263-7489954a4529b1e42e92-7.jpg ]Tシャツ sauna ver.価格：各4,400円(税込)種類数：全6種サイズ：Lサイズ、XLサイズ[画像9: https://prtimes.jp/i/69812/263/resize/d69812-263-d05adf8e9e04029851ae-8.jpg ]サウナハット sauna ver.価格：6,600円(税込)種類数：全1種サイズ：約25cm×40cm[画像10: https://prtimes.jp/i/69812/263/resize/d69812-263-6f5e723f83d89365a530-9.jpg ]＜12月4日より販売開始＞フレームスクエアボトル sauna ver.価格：各2,420円(税込)種類数：全3種サイズ：約W80×H177×D42mm【関連サイト】公式URL：http://re-zero-anime.jp/tv/THEキャラ：https://www.the-chara.com/【権利表記】(C)長月達平・株式会社KADOKAWA刊／Re:ゼロから始める異世界生活3製作委員会 【会社概要】会社名：株式会社コンテンツシード所在地：〒141-0022東京都品川区東五反田2丁目10-2 東五反田スクエア 6F代表者：代表取締役 大塚 則和設立：平成24年8月1日URL：https://contents-seed.co.jp/事業内容：キャラクターグッズの企画・製造・販売