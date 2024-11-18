TVアニメ『ひとりぼっちの異世界攻略』好評放送＆配信中！第8話「迷宮探索」先行カット＆あらすじ公開！毎週キャストのサイン入り台本をプレゼント12週連続の感想ポストキャンペーンを実施中！

グリーエンターテインメント株式会社

シリーズ累計330万部（紙＋電子）を突破した大人気小説が原作のTVアニメ『ひとりぼっちの異世界攻略』が2024年10月3日（木）より好評放送中です。放送に先駆け第8話「迷宮探索」の先行カットとあらすじを公開しました。

TVアニメ『ひとりぼっちの異世界攻略』はTOKYO MXにて毎週木曜日24時、BSフジにて24時30分より好評放送中！ABEMAでは毎週木曜日24時～地上波1週間先行・単独最速配信中！

2024年11月21日には早くも第9話の配信となります。AT-Xでは毎週金曜日21時30分～（リピート放送あり）、その他配信サービスでは毎週日曜24時～順次配信中です。

第8話ではクラスメイトたちが街で冒険者としての生活に順応してゆく中、やはりぼっちライフが恋しい遥（CV：梅田修一朗）。委員長（CV：白石晴香）たちの制止を振りきり好感度を上げるアイテムゲットを目指して迷宮攻略に向かうが、そこで出会ったのは…。

第8話「迷宮探索」あらすじ

田中との激闘を終え、いつもの日々を取り戻した遥。しかし危険を冒したことで委員長たちから怒られてしまう。怒られずに安全なぼっちライフを送るために好感度UPのアイテム「フェロモンの指輪」を探しに迷宮へと向かうが……。

公式Xでは放送＆配信開始を記念して、毎話キャストのサイン入り台本を抽選でプレゼントする、感想ポストキャンペーンを12週連続で開催！

TV放送＆配信開始を記念して、キャスト陣のサイン入り台本が抽選で当たる感想ポストキャンペーンを実施中！

公式Xアカウント（@bocchi_PR(https://x.com/bocchi_PR)）をフォロー＆各話の感想をポストしていただいた方の中から

抽選で各2名様にプレゼントします！

【プレゼント景品・応募期間】

■田中役・葉山翔太さんのサイン入り第7話台本 2名様

応募期間：2024年11月14日（木）23:00～2024年11月21日（木）23:59

■副委員長A役・阿部里果さん、副委員長B役・高尾奏音さん、副委員長C役・高橋麻里さんのサイン入り第8話台本 2名様

応募期間：2024年11月21日（木）23:00～2024年11月28日（木）23:59

【応募方法】

１.TVアニメ『ひとりぼっちの異世界攻略』公式Xアカウント（@bocchi_PR(https://x.com/bocchi_PR)）をフォロー

２.対象ポストをリポスト

３.ハッシュタグ「#ぼっち攻略」と「#7話」もしくは「#8話」をつけて番組の感想をポスト

・上記１.～３.を行うことで応募完了となります。

※すでに対象の公式Xアカウントをフォローされている方は、２.３.のみで応募完了となります。

※引用（引用リツイート）は対象外となる場合がございます。

・キャンペーン期間中、応募はおひとり様1回限りとなります。

※実施期間については予告なく変更になることがあります。ご了承ください。

※その他キャンペーン詳細、注意事項は公式サイト・NEWSページの応募規約をご確認ください。

アニメ「ひとりぼっちの異世界攻略」Blu-rayシリーズ発売決定！

【リリーススケジュール】

第1巻 2024年12月18日発売予定

第2巻 2025年1月22日発売予定

第3巻 2025年2月26日発売予定

【全巻共通仕様】

●キャラクターデザイン中野圭哉 描き下ろし デジパック仕様ぼっちジャケット

●ぼっちじゃない！？特製クリアスリーブケース

●スペシャルブックレット （びび先生新規描き下ろし番外編マンガ 各種設定など）

【第1巻 収録内容】

第1話 ～第4話 ＆映像特典

【第2巻 収録内容】

第5話 ～第8話 ＆映像特典

【第3巻 収録内容】

第9話 ～第12話 ＆映像特典

※商品仕様・特典内容は都合により予告なく変更になる可能性がございます。

【オリジナル法人特典】

◎全巻購入特典

・OVERLAP STORE：B2サイズタペストリー

※原作コミック びび先生描き下ろしイラスト

・きゃにめ：A4クリアファイル 3枚セット

※パッケージ絵柄

・全国アニメイト（通販含む）：布ポスター（B2サイズ）

※アニメ新規描き下ろしイラスト

・楽天ブックス：オリジナルA5キャラファイングラフ

※パッケージ絵柄

・ゲーマーズ：B2タペストリー

※パッケージ絵柄

・ソフマップ・アニメガ：アクリルスタンドセット

※キービジュアル第1弾（ギャルリーダー/ギャルA/ギャルB）

・amiami(オンラインショップ)：アクリルキャラクタープレート（A5サイズ）

※キービジュアル第2弾

◎各巻購入特典

・Amazon：L判ブロマイド5枚セット

※場面写真

【発売元】 ポニーキャニオン

【販売元】 ポニーキャニオン

TVアニメ『ひとりぼっちの異世界攻略』イントロダクション

高校生活を“ぼっち”で過ごしていた遥は、

授業中に突然クラスメイトと共に異世界召喚に巻き込まれてしまう。

チートスキルが並ぶリストから好きなスキルを選んで神様から与えられる――

はずが、チートスキルは早い者勝ちで

既にめぼしいものはクラスメイトに取り尽くされていた!?

神様の逆ギレで残ったバッドスキルを全て押し付けられた遥は、

スキル『ぼっち』のせいで、異世界でも孤独に冒険することに……。

チートに頼らず、チートを超えてやる――

最強”ぼっち”の

異世界HARDモード攻略譚、開幕！

作品情報

▼スタッフ情報

原作： 五示正司 （オーバーラップ文庫刊）

原作イラスト：榎丸さく

原作コミック：びび（「コミックガルド」連載）

監督：鹿住朗生

シリーズ構成：猪原健太

キャラクターデザイン：中野圭哉

サブキャラデザイン＆モンスターデザイン：鷲田敏弥、菊地華子

美術監督：関野剛嗣

色彩設計：藤原道乃、鈴木咲絵

撮影監督：林 幸司

編集：丹 彩子

音響監督：ひらさわひさよし

音楽：片山 修志(Team-MAX)、鈴木 暁也(Team-MAX)

音楽制作：ポニーキャニオン

アニメーション制作：ハヤブサフィルム×パッショーネ

アニメーション制作協力：フロンティアエンジン

▼主題歌情報

オープニング主題歌：吉乃「ODD NUMBER」

エンディング主題歌：鯨木「ハローとグッバイ」

▼キャスト情報

遥：梅田修一朗

【委員長グループ】

委員長：白石晴香

副委員長A：阿部里果

副委員長B：高尾奏音

副委員長C：高橋麻里

【ギャルグループ】

ギャルリーダー：直田姫奈

ギャルA：菅野真衣

ギャルD：中島由貴

【体育会系女子】

バレー部っ娘A：岩橋由佳

バレー部っ娘B：三川華月

新体操部っ娘：倉知玲鳳

裸族っ娘：指出毬亜

ギョギョっ娘：汐入あすか

盾っ娘：古木のぞみ

【文化部女子】

図書委員：寺田晴名

手芸部っ娘：内田愛美

料理部っ娘：仲田ありさ

【オタクグループ】

オタA：夏目響平

オタB：市川太一

オタC：岡野友佑

オタD：徳留慎乃佑

【脳筋莫迦グループ】

脳筋莫迦A：峯田大夢

脳筋莫迦B：濱 健人

脳筋莫迦C：石谷春貴

脳筋莫迦E：岩村圭佑

【不良グループ】

不良A：山口智広

不良B：今井文也

不良E：松岡洋平

不良F：酒井広大

【モブ】

田中：葉山翔太

【異世界人】

アンジェリカ：早見沙織

メリエール：大西亜玖璃

ガテク：山口翔平

オフタ：伊丸岡 篤

ギルド長：稲田 徹

▼WEB

公式サイト：https://bocchi-kouryaku.com

公式X：@bocchi_PR(https://x.com/bocchi_PR)（推奨ハッシュタグ：#ぼっち攻略）

公式Instagram：bocchikouryaku_pr(https://www.instagram.com/bocchikouryaku_pr/)

▼権利表記

(C)五示正司・オーバーラップ／ひとりぼっちの製作委員会

原作情報

シリーズ累計発行部数330万部（紙＋電子）突破！

◆小説

『ひとりぼっちの異世界攻略』（オーバーラップ文庫刊）

著者／五示正司 イラスト／榎丸さく

★小説最新15巻発売中！

★原作特設サイト

https://over-lap.co.jp/narou/865543025/

◆コミック

『ひとりぼっちの異世界攻略』（ガルドコミックス刊）

漫画／びび 原作／五示正司

★コミックス最新21巻発売中！

★コミックガルドにて好評連載

https://comic-gardo.com/episode/3269754496561200991

■本件に関するお問い合わせ先

グリーエンターテインメント株式会社 広報担当

東京都港区六本木6-11-1 六本木ヒルズゲートタワー

E-mail：info-ent@ml.gree.net

URL：https://gree-entertainment.com/