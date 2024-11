購入者向けショッピングサービス「Pay ID」が分割手数料無料のBNPL「Pay ID 3回あと払い」を11月18日（月）より提供開始

BASE株式会社[画像1: https://prtimes.jp/i/30814/237/resize/d30814-237-50e82fc8def50908b2ff-0.png ]<購入者向けショッピングサービス「Pay ID」とは>「Pay ID」は、ネットショッピングでのスムーズな決済体験と、新しい商品との出会いや好きなショップでのリピート購入をサポートする購入者向けショッピングサービスです。ID決済機能とショッピングアプリ機能を持ち、当社が運営するネットショップ作成サービス「BASE」(ショップ開設数220万ショップ、2024年6月時点)を利用して開設されたショップで商品を購入する際にご利用いただけます。購入者向けショッピングサービス「Pay ID」: https://payid.jpストアフロント型のECサービスにおいて、お客様が商品を購入される際に、ID決済ログインから支払いまで自社サービス内でワンストップで提供する国内で初めてのスキームを構築しており、現在は当社が運営するネットショップ作成サービス「BASE」を利用するショップ様を対象にサービスを提供しています。[画像2: https://prtimes.jp/i/30814/237/resize/d30814-237-b1ba3d2fbe8fbbe709fc-1.png ]<「Pay ID あと払い」について>「Pay ID」は、2023年4月より自社開発のBNPL「Pay ID あと払い」を提供しております。「Pay ID」で決済された当月の支払い金額を翌月に一括でお支払いいただける「Pay ID 翌月あと払い」と、この度新たに開始した分割手数料無料の「Pay ID 3回あと払い」を提供しており、お支払いは銀行口座振替かコンビニ払いのいずれかをお選びいただけます。ご利用明細は「Pay IDアプリ」でご確認いただけます。「Pay ID」は、決済機能を拡充することで「BASE」利用ショップ様での決済体験の向上とそれを通じた販促をサポートしており、「Pay ID あと払い」リリース以降、銀行口座振替適用のアップデートなど多様なショッピングニーズに対応する支払い方法を開発・提供しております。■「BASE」利用ショップの「Pay ID 3回あと払い」導入メリット「Pay ID 3回あと払い」は、分割払いの手数料不要で商品の総額(送料を含む)を3回に分けて支払うことができるため、「商品の在庫があるうちに購入したいが、翌月のキャッシュフローが悪化する可能性があり今すぐに購入できない」という購入者様の課題に向き合い、分割払いによる「柔軟な支払い体験」という価値を提供しています。このため、導入された「BASE」利用ショップは以下のようなメリットが期待できます。顧客単価の向上分割払いの選択肢を提供することで、購入者が予算以上の高額商品や複数の商品を購入しやすくなり、結果的に平均注文額が上昇します。とくに、高単価商品を取り扱うショップでは、大きな効果が期待できます。先行導入されたショップでは、顧客単価が通常より2.27倍上昇(※1)しているという実績も出ています。購入率の向上「Pay ID あと払い」を導入し、商品ページ内にあと払いの訴求を表示する「Pay ID あと払いウィジェット」を掲載することで、購入率が最大で1.33倍向上した(※2)という実績が出ています。分割払いも導入し、ウィジェットで訴求することで、さらなる購入率の向上が見込めます。[画像3: https://prtimes.jp/i/30814/237/resize/d30814-237-330cdcb292117778302b-2.png ][画像4: https://prtimes.jp/i/30814/237/resize/d30814-237-974699a69af62c0cb409-3.png ]顧客層の拡大「Pay ID 3回あと払い」を導入することで、商品購入のハードルが下がり、より多くの購入者層にリーチすることが可能になります。とくに、若年層やクレジットカードを利用していない層にとって、分割での支払いは大きな魅力です。代金未回収のリスクゼロ購入者様のお支払いが3回に分かれても、ショップには翌月に全額入金いたします。また万一、分割決済で購入された商品に未払いが発生した場合は、全額保証いたしますのでショップ様がリスクを負うことはありません。(※1)2024年10月31日~11月14日までの実績値(※2)2024年1月~9月の実績値の中の最大値「Pay ID」は、「あと払い Pay ID」を通じて、ショップ様にとっても、購入者様にとっても、”期待する未来の早期実現”を叶える決済体験をご提供できるよう、引き続き機能開発やキャンペーン企画等にも取り組んでまいります。■「Pay ID 3回あと払い」概要提供開始時期: 2024年11月18日(月)手数料: ショップの導入、購入者の分割払い利用ともに分割手数料無料「Pay ID 3回あと払い」の導入を希望されるショップ様は審査申込が必要です。審査に関する情報はオウンドメディア「BASE U」をご覧ください。URL: https://baseu.jp/36989<ショップ様の導入審査について>・審査を通過したショップの支払い方法に「Pay ID 3回あと払い」が追加されます。・審査を通過されたショップは、商品ページ内に「Pay ID 3回あと払い」の利用案内バナーが表示されます。<購入者様の利用審査について>・「Pay ID 3回あと払い」のご利用には審査が必要です。初めて「Pay ID 3回あと払い」をご利用された後に与信審査が実施され、個人情報の登録が必要となります。・「Pay ID 翌月あと払い」(一括払い)の与信枠は55,000円ですが、「Pay ID 3回あと払い」の審査に通過した場合、与信枠は最大300,000円に増枠されます。<「Pay ID 3回あと払い」での購入の流れ >[画像5: https://prtimes.jp/i/30814/237/resize/d30814-237-1f9df66e575857ebb3d1-4.png ]購入者向けショッピングサービス「Pay ID」は引き続き、独自の決済方法の拡充や、アプリ機能のアップデート、各種キャンペーンを通じて、購入者のショッピング体験の向上に取り組み、ネットショップへの集客・販促につながる循環づくりを強化してまいります。以上○ 購入者向けショッピングサービス「Pay ID」 https://payid.jpネットショッピングでのスムーズな決済体験と、新しい商品との出会いや好きなショップでのリピート購入をサポートする購入者向けショッピングサービスです。<ID決済>「Pay ID」に住所等を登録するだけで、ショッピングの際に都度購入者情報を入力する必要なく、IDでログインしてスムーズに商品が購入できるID決済です。お持ちのクレジットカードを登録してご利用いただけるほか、電話番号を利用した「Pay ID 翌月あと払い」でも、ログインから決済完了まで数タップで完結するシームレスな購入体験を提供しています。「BASE」をご利用のネットショップでの決済時と、アプリでのショッピングの際にご利用いただけます。「Pay ID」の新規登録はこちら: https://payid.jp<Pay IDアプリ>アプリでは、ファッション、ハンドメイド、インテリア、食べ物・飲み物(野菜や果物等の農産物、肉・魚等の生鮮食品も含む)、エンタメ・ホビー、スポーツ・レジャー、家電・スマホ、コスメなど幅広いジャンルから、気になる商品を探したり、好きなショップをフォローしてショッピングをお楽しみいただけます。フォローしたショップの最新情報や入荷情報がわかりやすく、一度購入したショップでのリピート購入がスムーズにできる仕様になっています。対応機種: iOS 16.2以上/Android OS 9.0 以上iOS : https://apps.apple.com/jp/app/id661263905Android : https://play.google.com/store/apps/details?id=in.thebase.base[画像6: https://prtimes.jp/i/30814/237/resize/d30814-237-62bf14e385b3e3d903e9-5.png ]<ショップオーナー向けのご案内>「Pay ID」のショップフォロー機能等を活用してお客様へのリピート購入のご案内を希望されるショップオーナーは、ネットショップ作成サービス「BASE」( https://thebase.com )にてネットショップを開設いただくと、「Pay ID」を活用した販促機能をご利用いただけます。⚫︎「Pay ID」公式SNS・X @PayID_jp : https://twitter.com/PayID_jp・Instagram @payid_jp : https://www.instagram.com/payid_jp○ ネットショップ作成サービス「BASE」 https://thebase.com「BASE」は、誰でも簡単にネットショップが作成できるサービスです。商品を企画・生産・製造されている個人・法人、地域活性を支援する自治体等の行政をはじめ、220万ショップにご利用いただいています。すべての人々が自分のブランドを持ち「自分らしい自由な生き方」が実現できるように最適化されたサービスを提供しており、導入が簡単な決済機能、ノーコードで設定できるデザインテーマ、トランザクション解析ツール、CRM機能など、簡易な操作性でネットショップを運用できるので、商品の企画や制作に割く時間が創出でき、ものづくりに集中してビジネスをすることができます。また、料金プランは、初期費用・月額費用などの固定費が不要で、商品が売れた際の手数料のみで利用できる「スタンダードプラン」と、月額費用が必要ですが業界最安水準の手数料で利用できる「グロースプラン」の2つのプランがあり、ショップの規模を問わずご利用いただけることも特徴です。【会社概要】会 社 名 : BASE株式会社 (英語表記 BASE, Inc.)代 表 者 : 代表取締役CEO 鶴岡 裕太所 在 地 : 〒106-6237 東京都港区六本木三丁目2番1号六本木グランドタワー 37F設 立 : 平成24(2012)年12月11日資 本 金 : 86億6,900万円(2023年12月末日現在)U R L : https://binc.jp事 業 内 容: ネットショップ作成サービス「BASE」、購入者向けショッピングサービス「Pay ID」、資金調達サービス「YELL BANK」の企画・開発・運営関 係 会 社: PAY株式会社、want.jp株式会社BASEは、「Payment to the People, Power to the People.」の企業ミッションのもと、プロダクトを通じて経済活動が活発に行われる環境構築に取り組み、個人・スモールチームの可能性を広げるパートナーとして、皆様の活動に寄り添います。