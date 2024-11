名古屋がSEVENTEENで染まる！SEVENTEEN［RIGHT HERE］THE CITY AICHI　2024年11月22日(金)より開催！

名古屋テレビ放送株式会社

13人組グローバルグループSEVENTEENのワールドツアー日本公演に合わせて開催されるコンサート連動型プロジェクト「SEVENTEEN [RIGHT HERE] THE CITY AICHI」が、いよいよ愛知県名古屋市から全国各地で順次スタートします。



『THE CITY』は、コンサート開催前後に都市のいたるところで様々なイベントを開催し、ファンの体験を拡大して提供する「都市型コンサートプレイパーク」であり、従来のコンサート観覧やアーティスト商品の購入といった体験にとどまらず、公演都市の中で公演に付随した新しく楽しい体験 価値をファンに提供していくことを目的としてHYBEおよびHYBE JAPANが開催しています。日本で「SEVENTEEN THE CITY」を開催するのは、今回が4回目となります。SEVENTEEN[RIGHT HERE]THE CITY AICHIは、11月22日(金)から12月22日(日)まで開催です。※施設により開始終了時期変動 (詳細は特設サイトよりご確認ください)。

施策概要

LOCAL BONGBONGEE AICHI

【LOCAL BONGBONGEE AICHI キャンペーン】

■対象施設(名古屋栄三越、セントラルパーク、イオンモール Nagoya Noritake Garden、サカエチカ)1,000円以上(税込)のお買い物をされた方に

LOCAL BONGBONGEE AICHIステッカーをプレゼント。※一部対象外店舗あり

(詳細は各施設HPでご確認ください)

矢場とん

【飲食店コラボ】

矢場とん

■店内コラボ

(矢場町本店、栄松坂屋店、栄セントライズ店、イオンモールナゴヤドーム前店、名古屋駅エスカ店、

名古屋駅名鉄店、中部国際空港店、銀座店、松竹座店阪急三番街店)

コラボステッカー付きメニューを販売。

対象店舗にて等身大パネルフォトスポット登場、一部店舗にてMVも放映します。

■サテライト会場(お土産販売)

矢場とん本店駐車場、大名古屋ビルヂング、セントラルパーク、イオンモール Nagoya Noritake Garden、メ~テレ本社のサテライト会場ではオリジナルパッケージの限定お土産セット(コラボデザインのお箸とチケットケース付き)を購入できます。※持ち帰り不可、後日発送のみ受付(国内配送のみ対応)。

https://www.yabaton.com/modules/news/index.php?page=article&storyid=1276(https://www.yabaton.com/modules/news/index.php?page=article&storyid=1276)

名古屋栄三越

【施設コラボ】

■名古屋栄三越

購入金額に応じて、オリジナルノベルティ(ポストカード、グラスマーカー)をプレゼント。

等身大パネルを展示するフォトスポットも登場。

https://www.mitsukoshi.mistore.jp/nagoya/event_calendar/thecity.html

中日ビル

■中日ビル

2,000円以上(税込)の購入・飲食でオリジナルステッカープレゼント。DE CARNERO CASTE NAGOYAでは、SEVENTEENキャラクターボンボンイがデザインされたここでしか手に入らない限定デザインのカステラを販売します。

https://chunichi-building.jp/event-news/p2520/

■イオンモール Nagoya Noritake Garden

イオンモール Nagoya Noritake Garden

ご当地デザインのボンボンイがパネル・ガチャとなって各公演都市に登場するPANEL CAPSULE MACHINEが名古屋では唯一、ここだけに設置されます。

矢場とんオリジナルパッケージの限定お土産セットやSEVENTEEN [RIGHT HERE] THE CITY AICHI

メ~テレアイテムを販売する期間限定アイテム販売コーナーも開催。「SEVENTEEN [RIGHT HERE] THE CITY」ラベルドリンク自動販売機も設置します。

https://nagoya-noritake-garden.aeonmall.com/news/event/1228(https://nagoya-noritake-garden.aeonmall.com/news/event/1228)

セントラルパーク

■セントラルパーク

矢場とんオリジナルパッケージの限定お土産セットや「SEVENTEEN [RIGHT HERE] THE CITY」ラベルドリンク自動販売機を設置する期間限定ポップアップスペースが登場。

ギャラリーではオリジナルフォトパネルの展示もあります。

https://www.centralpark.co.jp/event/seventeen/

中部電力 MIRAI TOWER

■中部電力 MIRAI TOWER

12月1日(日)~12月7日(土)

SEVENTEENの公式カラーをテーマにライトアップ。

http://www.nagoya-tv-tower.co.jp/event/



■豊田合成リンク

豊田合成リンク

ここでしか手に入らないSEVENTEENキャラクターボンボンイのオリジナルアイテム付き

<豊田合成リンクチケット>を販売します。

SEVENTEEN [RIGHT HERE]THE CITY AICHI メ~テレオリジナルアイテムを販売する

期間限定アイテム販売コーナーも開催。

詳しくは豊田合成リンク公式HPをご確認ください。

https://www.nagoyatv.com/toyodagoseirink/

メ~テレ本社

■メ~テレ本社

メ~テレ本社1Fに、期間限定でライブツアーの横断幕やメンバー13名のポスター、等身大パネルを設置!その他にもメ~テレ本社 正面玄関前にはドリンクスタンドとアイテム販売コーナーが登場します。

アイテム販売コーナーでは、SEVENTEEN [RIGHT HERE]THE CITY AICHIメ~テレ オリジナルアイテムを販売します。

※メ~テレ本社1Fの入場のみウルフィアプリからの応募が必要です

詳しくはメ~テレ公式HPをご確認ください。

http://www.nagoyatv.com/program_sp/seventeen.html

【スタンプラリー】 SEVENTEEN [RIGHT HERE] THE CITY RALLY

参画施設がチェックポイントとなります。集めたスタンプ数に応じて、限定ランダムフォトカードの特典と交換することが可能です。

交換所に関する情報やその他詳細は「SEVENTEEN [RIGHT HERE] THE CITY」のHP https://www.seventeen-right-here-thecity.jp/(https://www.seventeen-right-here-thecity.jp/)

をご確認ください。

『SEVENTEEN [RIGHT HERE] WORLD TOUR IN JAPAN』

[愛知] バンテリンドーム ナゴヤ

2024年11月29日(金) 開場15:30/開演17:30

2024年11月30日(土) 開場14:00/開演16:00