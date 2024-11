WONK 、Maika Loubteによるスペシャルステージ『ROOFTOP LIVE GINZA SIX XMAS 2024』 を開催

株式会社キョードーメディアス

銀座エリア最大の商業施設「GINZA SIX」で、毎年恒例となっている「Rooftop Star Skating Rink」が2024年11月16日(土)にオープンした。銀座で“星空に最も近い”屋上庭園でのスケートリンクは、電気を使わず樹脂を使用したエコな作り。転んでも服が濡れないため、ショッピングの合間にも安心して滑ることが可能だ。

今回はリンクの中央にヤノベケンジによる巨大なアートオブジェの最新作「SHIP’S CAT(Ultra Muse / Red)」が登場し、伊藤桂司によるヘヴンリーなグラフィックとともに幻想的な光景を作り出している。

撮影:Ayumi Kinoshita

オープンに先立ち、11月15日(金)にホリデーシーズンの訪れを告げるスペシャルライブ「ROOFTOP LIVE GINZA SIX XMAS 2024」を開催。会場のキャパシティをはるかに超える応募の中から当選した400名の観客が集まり、WONK の長塚健斗・江崎文武とMaika Loubte によるスペシャルなステージが行われた。

まずはシンガーソングライター・プロデューサー ・DJとして幅広く活躍するMaika Loubteが登場し、電子音楽に透明感のある伸びやかな歌声をのせてパフォーマンスを披露。夜空の下でのイベントにふさわしいしっとりした楽曲からクリスマスシーズンにぴったりな幻想的な雰囲気の曲、アップテンポなポップチューンまで「You and I 」や「Melody Of Your Heart」など多彩な7曲を披露した。様々な音を作り出す電子楽器を使用したパフォーマンスは目にも耳にも楽しく、アートオブジェも相まって未来感のあるステージに観客もワクワクした様子で耳を傾ける。クラブミュージックを思わせるナンバーでは自由にノリながらステージを楽しんでいた。

撮影:GEKKO撮影:GEKKO

続いては、11月13日(水)におよそ2年ぶりとなるニューアルバム『Shades of』をリリースしたWONK から長塚健斗と江崎文武が登場し、冬の夜をオシャレに彩るナンバー「Fleeting Fantasy」を演奏。ボーカルとキーボードというシンプルな構成ながら豊かなハーモニーを生み出す二人のセッションに観客もうっとり聞き入っていた。MCでは息のあった掛け合いで笑わせたり、江崎が演奏する「ムーンリバー」に合わせて長塚が即興で歌ったりと、和やかな雰囲気で楽しませる。また、発売したばかりのアルバムから、久保田利伸が参加した「Life Like This」やBilalと共に制作した「Miracle Mantra」といった楽曲も披露。11周年を迎え、ますますの進化を感じさせるステージを見せてくれた。

イベントは撮影OKだったこともあり、観客は伊藤桂司が手掛けたカラフルで美しいグラフィック、ヤノベケンジによるオブジェとライブパフォーマンスの融合によって生み出されるアートな空間を写真や動画に収めながら満喫していた。

撮影:GEKKO撮影:GEKKO

「Rooftop Star Skating Rink」は2024年11月16日(土)~2025年1月26日(日)まで開催。さらに、GINZA SIXでは2024年11月8日(金)~12月25日(水)まで「HEAVENLY GIFT -宇宙からの贈り物-」をテーマにしたクリスマスプロモーションが展開されている。人気アーティスト・伊藤桂司が創り出すコラージュビジュアルが館内を彩るほか、ヤノベケンジの最新作がエントランスや屋上に登場してクリスマス気分を盛り上げる。他にも、12月6日(金)~期間限定で伊藤桂司、ヤノベケンジのアートグッズを販売するショップが登場したり、クリスマスギフトとグルメが登場したりと、様々なイベントが行われる。

