サンコー株式会社[画像1: https://prtimes.jp/i/111905/236/resize/d111905-236-02ba828e1fdab22eb50c-0.jpg ]2024年11月18日 News Release 腕を出して着ることもできる省エネ着る暖房 『ヒーターで温かい「着るロングブランケット」』を発売[画像2: https://prtimes.jp/i/111905/236/resize/d111905-236-6540233519651444b589-1.jpg ][画像3: https://prtimes.jp/i/111905/236/resize/d111905-236-bf833cb38abcbb6514b9-2.jpg ][画像4: https://prtimes.jp/i/111905/236/resize/d111905-236-b1d6259325950e5a5685-3.jpg ][画像5: https://prtimes.jp/i/111905/236/resize/d111905-236-8d1f5b92ea46de9c5a17-4.jpg ]本製品は腕を通して着ることもできるヒーターを内蔵したブランケットです。広げた時のサイズは横130×縦108cm。重さ約850g。中綿の入った厚みのある生地と裏起毛素材で羽織るだけで温かく過ごせます。ヒーターを6か所搭載。腕を通す穴と固定できるスナップボタンがあり、腕を通してロングベストとしても使うことも可能。腕を通す部分はファスナーで調整でき、女性でも男性でもゆったりと着ることができます。着用時は背中部分（背面）に4か所、おなか部分（前面）2か所の位置にヒーターが来るようになっています。ヒーターは3段階（強約55度、中約50度、弱約45度）の温度切り替えが可能。ヒーターは前面部背面部独立して電源入切、温度調節が可能。電源はモバイルバッテリーが使えるＵＳＢ給電式。左右にポケットがあり、右側（右手）部分にはモバイルバッテリーをそのまま収納できます。洗濯が可能なので、いつでも清潔にお使いいただけます。持ち運びに便利な収納バッグ付き。家の中で寒いとき手軽に暖まれるものが欲しい。冬の暖房の電気代を抑えたい。そんな方におすすめの『ヒーターで温かい「着るロングブランケット」』です。＜製品特長＞■ヒーター内蔵のブランケット■ヒーター6か所搭載■3段階の温度切り替え■モバイルバッテリーで使えるＵＳＢ式■腕をだして着ることもできる■前面、背面で独立してヒーター調整可能■洗濯可能[画像6: https://prtimes.jp/i/111905/236/resize/d111905-236-05a84a4dbf5bf3e30c21-5.jpg ][画像7: https://prtimes.jp/i/111905/236/resize/d111905-236-7beb02f0900c884fec92-6.jpg ][画像8: https://prtimes.jp/i/111905/236/resize/d111905-236-d92acb3ef26a491820c0-7.jpg ][画像9: https://prtimes.jp/i/111905/236/resize/d111905-236-50c1a28e88df17b05851-7.jpg ][画像10: https://prtimes.jp/i/111905/236/resize/d111905-236-1e3f7110faecd8b0f3f1-9.jpg ][画像11: https://prtimes.jp/i/111905/236/resize/d111905-236-478eb5a642e6c743c5bf-10.jpg ][画像12: https://prtimes.jp/i/111905/236/resize/d111905-236-a35e36ab81e6cb9e963a-11.jpg ]＜仕様＞・サイズ／横130×縦108cm／袖口サイズ34cm／ポケットサイズ縦22×横15cm・重量／約850g・電源／USB 5V2.0A以上 ・最大消費電力／約10W・温度／強：約55℃／中：約50℃／弱：約45℃ ※使用環境、モバイルバッテリーの性能により異なります。・稼働時間／強：約7時間／中：約12時間／弱：約15時間※10000mAhモバイルバッテリー使用時。※使用環境、モバイルバッテリーの性能により異なります。・ケーブル長／約15cm・材質／表地：ポリエステル100％／裏地：ポリエステル100%／中綿：ポリエステル100%・セット内容／本体、日本語取扱説明書・パッケージサイズ／幅395×高さ500(mm)・パッケージ込み重量／約920g・発売日／2024/11/18 ・保証期間／購入日より12ヶ月・型番／WALH24SJU・JAN／4580060600731[画像13: https://prtimes.jp/i/111905/236/resize/d111905-236-2b3ec4ff8ff39e53847f-12.jpg ]ヒーターで温かい「着るロングブランケット」[販売価格] 5,980円 (税込)https://www.thanko.jp/view/item/000000004571■製品に関するお問い合わせ先 サンコー株式会社 通販部 〒101-0023 東京都千代田区神田松永町19 秋葉原ビルディング8階 TEL 03-3526-4326 FAX 03-3526-4322 Email shop@thanko.jp URL: https://www.thanko.jp■サンコー直営店舗・秋葉原総本店 〒101-0021 東京都千代田区外神田3-14-8 新末広ビルB TEL 03-5297-5783