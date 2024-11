神戸のアートギャラリー BIOME（バイオーム）の年末年始イベント紹介

1.現在開催中の展覧会 小川かなこ 絵画個展「Blink]

2024年11月16日(土)~12月01日(日)

12:00-17:30

最終日 11:00-15:00

休廊日 水曜・木曜

(C)おがわかなこ「Blink」<みどころ>

このタイトル「Blink(ブリンク)はまばたきを意味します。まばたきのその一瞬でも世の中は少しずつ変わっていきます。その前とその後は同じようで、全然違う。その瞬間を切り取って形にできたらと思って、いつも描いています」と、小川かなこは語っています。イラストレーター・絵本作家として活躍中の小川氏の神戸初の個展。ガラス絵の技法を取り入れた色彩豊かな作品たちです。お子さんもご一緒にぜひご覧いただきたい個展です。

<アーティストのご紹介>

Kanako Ogawa

イラストレーター・絵本作家

東京都生まれ。

2008年第7回TIS公募大賞受賞、ペーターズギャラリーコンペ 網中いづる賞など受賞歴多数。

明るくビビットでありながら瑞々しい表現で、広告や書籍、大貫妙子氏のアルバム「pallet」のジャケットをなど多くのイラストレーションを手掛けている。

絵本に『パンダのソフトクリームやさん』(福音館書店)、『うさぎさんのたんじょうび』(「こどものとも年少版」2020年6月号)、『パンダのたこやきやさん』(「同」2022年10月号/ともに福音館書店)、『ぺーとぼく』(やづきみちこ文)、『歌舞伎絵本「茶壺」』(中村壱太郎文/ともにくもん出版)など。

2.12月の展覧会

三人の版画リレー展覧会「おわりとはじまり」 中村美穂・片岡菜摘子・宮崎文子

2024年12月7日(土)から25日(水)まで

12:00-17:30(最終日は11:00-15:00)

中村美穂 Miho Nakamura 木版画

12月7日(土)から10日(火)まで

11日(水)・12日(木)は休廊日

片平 菜摘子 Natsuko Katahira 木版画

12月13日(金)から16日(月)まで

17日(火)・18日(水)は休廊日

宮崎文子 Fumiko Miyazaki リトグラフ

12月19日(木)から22日(日)まで

23日(月)は休廊日

3人の合同展

12月24日(火)・25日(水)

<みどころ>

2024年のしめくくりは、三人の版画家がバトンを手渡すように個展を繰り広げ、最後には三人の合同展覧会を行います。2024年、BIOMEでは版画展覧会を例年より多く開催しました。版画はその機能の性質から価格帯も安価に設定されたりした歴史がありますが、様々な工夫や挑戦をくりかえしてきた現代の版画作品により注目したいと考えています。注目の若手の版画家たちです。

各アーティストのインタビューを掲載する予定です。こちらをご覧ください。(現在は小川なおこをご紹介)

KnowingMoreAbout :https://www.biomekobe.com/knowingmoreabout

3.BIOMEの年始恒例イベント

「たからものforおくりもの展覧会2025」の詳細が決まりました!

たからもの for おくりもの 2025 グループ展覧会

2025.1.25sat ー 2.16sun

Opening Hours:

12:00 - 17:00

Closed on Wednesday,Thursday and Friday.( 水・木・金曜は休廊となります )

2020 年の初めからスタートした 1 アーティスト 1 作品が寄せられるグループ展覧会。「宝物」「贈り物」をキーワードに各々アーティストがアート作品が集まるという宝箱のような展覧会、それが「たからもの for おくりもの 2025」です。

カテゴリー、国・地域、経験をもつ様々なアーティストの作品が、これまでにない組み合わせで集うことにより、ゲストの皆様も、より広い視野でアートと向き合い、触れる機会の場を期待しています。

ひとつひとつの作品が、“たからもの” として愛され、大事にされる。または、“おくりもの” として大切な人へ贈られる。

そのような願いを込め、アーティストからのメッセージを添えて作品をご紹介します。

This group exhibition, featuring one artist and one artwork, began in early 2020. Centered around the keywords "treasure" and "gift," it serves as a treasure chest of art pieces contributed by various artists-this is "Takaramono for Okurimono."

By bringing together artworks from diverse artists with different categories, countries, and experiences in unprecedented combinations, we hope to provide guests with an opportunity to engage with and appreciate art from a broader perspective.

Each artwork is cherished as a "Takaramono (treasure)" and either treasured or given as an "Okurimono (gift)" to loved ones.

With this wish in mind, we will introduce the artworks along with messages from the artists.

*キービジュアルは、エミリアーノ・ポンツィによる「Sunset」。

The exhibition's key visual, 'Sunset'

by Emiliano Ponzi.

*出展アーティスト

・Painting

Carolyn Gavin (Canada)

Emiliano Ponzi(United States)

Hayato Higasa (Japan)

Kou Tamura(Japan)

Mar Sueiras(Spain)

Naoko Nakashima(Japan)

Satoru Kaida (Japan)

Shoichi Okumura(Japan)

Ortenburger Paulina (Poland)

Youko Tezuka(Japan)

・Glass

Keiko Yoshimura(Japan)

Rafael A.Zarazua R.(Japan)

Yoshimi Suzuki (Japan)

d.tam Takako Nkamura・Momoko(Japan)

・URUSHI

Mayu Yoshida (Japan)

・Woodwork

ant(Japan)

・Metalwork

Cara DiStefano (Poland)

Mixedmedia

Jori Phillips(United States)

Yuki Kiyohara (Japan)

Total of 24

「たからものforおくりもの2025」のバナーです。

詳細は、フライヤーを添付(2ページ)と、紹介ページをご案内します。概要や出展アーティストのご紹介をしています。

https://prtimes.jp/a/?f=d50298-79-1d74e613dc0b1f51b94444853c7d2498.pdf詳細を見る :https://www.biomekobe.com/takaramono2025

