『ぼくとドラゴン』× 『サンリオキャラクターズ』コラボキャンペーンを11月18日(月)より実施！

株式会社ドリコム[画像1: https://prtimes.jp/i/80650/338/resize/d80650-338-4f56af2e97c79e9eb2af-0.png ]■今回登場するサンリオの4キャラクタープロフィール『ハローキティ』は、生まれた場所はイギリス ロンドンの郊外。 身長はりんご5個分。体重はりんご3個分。 明るくてやさしい女のコ。『シナモロール』は遠いお空の雲の上で生まれた、白いこいぬの男のコ。特技は、大きな耳をパタパタさせて、空を飛ぶこと。『ポチャッコ』は好奇心旺盛でおっちょこちょいで、ちょっぴりおせっかい。より道お散歩が大好きなイヌの男のコ。『クロミ』は、黒いずきんとピンクのどくろがチャームポイント。実はとっても乙女チックな女のコ。公式ホームページ https://www.sanrio.co.jp/■『ぼくとドラゴン』とは『ぼくとドラゴン』は起動後0秒で遊べるサクサク簡単操作、スタミナ消費なしで誰でもお手軽にスライム討伐が楽しめる新感覚のスマホRPGです。スライムを狩ってレベルアップ、そしてドラゴン討伐でドラゴンを仲間に!最大の魅力は3Dアクションと1日3回、30分限定で開催されるド迫力リアルタイム協力バトル。 リアルタイム協力バトルは、最大20人対20人でギルド同士のバトルを、仲間とチャットで戦略を練り連携技を決めるなど、協力バトルの醍醐味を十分に味わえます。■『ぼくとドラゴン』× 『サンリオキャラクターズ』コラボキャンペーン概要『ぼくとドラゴン』に株式会社サンリオのハローキティ、シナモロール、ポチャッコ、クロミの4キャラクターが登場!コラボガチャには、下記のキャラクターが登場!URオーブ「アマテラス・ハローキティ」URオーブ「ツクヨミ・シナモロール」URオーブ「スサノオ・ポチャッコ」さらに、「スカウトラッシュ」や「ログインボーナス」ではURオーブ「カグツチ・クロミ」が獲得可能!今回はログインボーナスやイベントへの参加に応じてコラボガチャチケットが獲得できます。参加すればするほど、より多くのコラボガチャチケットを獲得できるので、この機会を逃さず、是非お楽しみください。【コラボ開催期間】2024年11月18日(月) ~ 2024年12月3日(火)(16日間)1.『サンリオキャラクターズ』コラボガチャURオーブ「アマテラス・ハローキティ」が獲得できる「ハローキティコース」と、URオーブ「ツクヨミ・シナモロール」が獲得できる「シナモロールコース」、URオーブ「スサノオ・ポチャッコ」が獲得できる「ポチャッココース」の3つのガチャが登場!コラボ期間中、ログインやイベントへの参加に応じてコラボガチャチケットを獲得することができ、無料でガチャを引くこともできます。<コラボガチャで獲得できるコラボ限定ユニット>[ハローキティ]アマテラス(URオーブ)[画像2: https://prtimes.jp/i/80650/338/resize/d80650-338-fa4ee8b76061538896eb-0.png ]※イラストは最終進化時のものです。[シナモロール]ツクヨミ(URオーブ)[画像3: https://prtimes.jp/i/80650/338/resize/d80650-338-1fea27ff04b5d57fa35b-0.png ]※イラストは最終進化時のものです。[ポチャッコ]スサノオ(URオーブ)[画像4: https://prtimes.jp/i/80650/338/resize/d80650-338-c3712acf37705dd4f3fe-0.png ]※イラストは最終進化時のものです。2.『サンリオキャラクターズ』のキャラクターが登場!「スカウトラッシュ」期間限定イベント「スカウトラッシュ」に『サンリオキャラクターズ』のキャラクターが登場!イベントに参加するとコラボ限定ユニットであるURオーブ「カグツチ・クロミ」やコラボガチャチケットなど、豪華報酬が獲得できます。<開催期間>「スカウトラッシュ」:11月26日(火)18:00 ~ 11月30日(土)23:59(5日間)<スカウトラッシュで獲得できるコラボユニット>[クロミ]カグツチ(URオーブ)[画像5: https://prtimes.jp/i/80650/338/resize/d80650-338-2ce2680a94aecb045dc7-0.png ]※イラストは最終進化時のものです。3.コラボ記念ログインボーナス期間中にアプリにログインすることでコラボガチャチケットなど、豪華アイテムが獲得できるログインボーナスを開催いたします。4.コラボ記念ミッションコラボ記念として特別なミッションを用意いたしました。ミッションをクリアすることで、コラボガチャチケットなど、豪華アイテムが獲得できます。<開催期間>11月18日(月)16:00 ~ 12月3日(火)15:59(16日間)5.「メダルパニック」コラボガチャチケットを最大5枚獲得することができます。<開催期間>11月18日(月)18:00 ~ 11月20日(水)23:59(3日間)6.「EXTRAデッキバトル」バトルスタンプ報酬としてコラボガチャチケットを最大12枚獲得することができます。<開催期間>11月21日(木)00:00 ~ 11月25日(月)23:59(5日間)『ぼくとドラゴン』は、今後もより多くのユーザーの皆様にお楽しみいただけるように、積極的なイベント運営に努めてまいります。今後ともよろしくお願いいたします。■『ぼくとドラゴン』の概要アプリ名ぼくとドラゴン[画像6: https://prtimes.jp/i/80650/338/resize/d80650-338-52671da98d58122e9c34-8.png ]提供元studiorex Co., Ltd.提供開始日Android版:2015年2月20日iOS版:2015年3月12日Amazon版:2016年7月22日ジャンル協力バトルRPG対応OSiOS 12以降 (iPhone5s以降) / Android 5.1以降公式サイトhttps://bokudora.jp/公式X(旧Twitter)https://x.com/bokutodragon価格ダウンロード無料(アプリ内課金有り)ダウンロードiOS / Androidhttps://app.adjust.com/i4tqbo5Amazon Androidアプリストアhttps://app.adjust.com/hqwp8ln(C)studiorex Co.,Ltd. All Rights Reserved.(C) '24 SANRIO CO., LTD. APPR. NO. G650078