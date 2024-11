TGI FRIDAYS Black Friday キャンペーン 開催！

ワタミ株式会社

TGI Fridays Japan(本社:東京都大田区/以下:TGI フライデーズ)が運営する世界41か国で450店舗以上を展開するグローバルブランドのアメリカンカジュアルダイニングチェーン「TGI フライデーズ」は、日本上陸25周年とBlack Fridayを記念して、期間限定で特別キャンペーンを実施します。11月18日(月)~12月1日(日)の期間中、みんなで楽しみたい大人気デザート 『ブラウニーオブセッション』を、25%OFFでご提供いたします。

TGI FRIDAYS BROWNIE OBSESSION

『ブラウニーオブセッション』は、TGIフライデーズのアイコニックなデザートメニューです。温かく濃厚なブラウニーに冷たいバニラアイスをトッピング。さらに、リッチなチョコレートソースとキャラメルソースをたっぷりかけ、ナッツで仕上げた至福の一皿です。心も体も温まるこのデザートは、「BROWNIE OBSESSION(TM): TOO GOOD NOT TO SHARE(シェアせずにはいられないほど美味しい」という名にふさわしく、みんなでシェアして楽しむのに最適です。

また、これからの年末パーティーシーズンに向けて、フライデーズ自慢のアメリカンフードとの組み合わせもおすすめです。代表的なフライデーズシグネチャーバーガーやベイビーバック リブ、フライデーズ人気アペタイザーが一皿に集まった「スリー・フォー・オール」などとともに、この特別なブラウニーをぜひお楽しみください。

お祝い事は フライデーズで!25周年を迎えた私たちが、皆様の特別な時間を盛り上げます。皆様のご来店を心よりお待ちしております。

● BLACK FRIDAY SALE『チョコブラウニー/BROWNIE OBSESSION(TM)』

25%OFF キャンペーン 概要

【期間】 11月18日(月)~12月1日(日)

【店舗】 TGI フライデーズ 全12店舗

渋谷神南店・原宿店・池袋店・上野中央通り店・東京ドームシティ店・お台場アクアシティ店・有明ガーデン店・町田店・イクスピアリ店・横浜西口店・MM21クロスゲート店(みなとみらい)・名古屋久屋大通店

https://www.tgifridays.co.jp/find-us/

【商品】 チョコブラウニー/BROWNIE OBSESSION(TM)

【価格】 25%OFF \890(税込\979) ⇒ \667 (税込\733)

BLACK FRIDAY SALE

● チョコブラウニー / BROWNIE OBSESSION(TM)

温かいブラウニーの上に冷たいバニラアイスをのせ、チョコレートソースとキャラメルソースで覆いました。仕上げにナッツをトッピンした濃厚ブラウニーは、とりこになる美味しさです。

TGI FRIDAYS BROWNIE OBSESSIONTGI FRIDAYS BROWNIE OBSESSION

フライデーズ自慢のアメリカンフードメニューとの組み合わせ

● FRIDAYS(TM) SIGNATURE BURGER / フライデーズ シグネチャーバーガー

絶妙にシーズニングをしたビーフパテをフライデーズシグネチャーソースで絡め、クリスピーベーコン、モッツァレラチーズをトッピング。

フライデーズシグネチャーソースを添えて提供いたします。

\1,830 (税込\2,013)

FRIDAYS SIGNATURE BURGER

● BABY BACK RIBS / ベイビーバック リブ

ポークリブを骨から落ちてしまうほどやわらかく調理いたしました。

特製BBQソースで仕上げ、フライドポテトとコールスローを添えて提供いたします。

ハーフサイズ \1,790 (税込\1,969)

フルサイズ \3,190 (税込\3,509)

BABY BACK RIBS

● FRIDAYS(TM) THREE FOR ALL / フライデーズ スリー・フォー・オール

バッファローウィング、ポテトスキン、フライドモッツァレラ。

フライデーズの人気アペタイザーがこの一皿に集まりました。

\2,690 (税込\2,959)

FRIDAYS THREE FOR ALL

TGI FRIDAYSの歴史

1965年 アメリカ ニューヨークに、「In Here, It’s Always Friday(ここではいつも金曜日)」 という時代を超越した約束と共に、アラン・スティルマンが、TGI フライデーズの一号店をオープンしました。バーナム&ベイリーサーカスにインスピレーションを受け「地上最大のショー」を上演するという野望のもと、赤と白のストライプ模様が生まれました。流れるようなカクテルメイキングとカリスマ的なバーテンダーと共に、フライデーズは瞬く間に「独身者 (Singles) のための出会いの場」 となりました。

TGI FRIDAYSTGI FRIDAYSTGI FRIDAYS

TGI フライデーズとは

『T.G.I.F(Thank Goodness It’s Friday)=やった!今日は金曜日だ!』を意味するTGI フライデーズは、1965 年にニューヨークで生まれ、1999 年に東京・渋谷に日本初上陸。現在では全国で 12 店舗を含め、世界 41カ国で450 店舗以上を展開するグローバルブランドのアメリカンカジュアルダイニングチェーン。アメリカそのもののテイスト&ボリュームが魅力の料理、ダイナミックなバーテンダーのパフォーマンスなど、楽しさいっぱいの食事が楽しめる空間として、老若男女問わず人気を博しています。

【公式 HP】 https://www.tgifridays.co.jp/

TGI フライデーズ 全12店舗

TGI FRIDAYS JAPAN 25th ANNIVERSARY

■渋谷神南店

東京都渋谷区神南1-19-3 ハイマンテン神南ビル2F

050-3204-0455

https://www.tgifridays.co.jp/find-us/shibuya/

■原宿店

東京都渋谷区神宮前6-3-2

050-3173-8906

https://www.tgifridays.co.jp/find-us/harajuku/

■池袋店

東京都豊島区東池袋1-21-13 aune池袋2階

050-3188-6064

https://www.tgifridays.co.jp/find-us/ikebukuro/

■上野中央通り店

東京都台東区上野4-9-6 ナガフジビル本館2F

050-3605-5444

https://www.tgifridays.co.jp/find-us/ueno/

■町田店

東京都町田市原町田6-9-18 TNスクエア2F

050-3199-4227

https://www.tgifridays.co.jp/find-us/machida/

■東京ドームシティ店

東京都文京区後楽1-3-61 後楽園ホールビル1F

050-3647-1602

https://www.tgifridays.co.jp/find-us/tokyodome/

■お台場アクアシティ店

東京都港区台場1-7-1 アクアシティお台場6F

050-3196-3586

https://www.tgifridays.co.jp/find-us/odaiba-aqua-city/

■有明ガーデン店

東京都江東区有明2-1-8 住友不動産ショッピングシティ有明ガーデン5F

050-3188-9600

https://www.tgifridays.co.jp/find-us/ariake/

■イクスピアリ店

千葉県浦安市舞浜1-4 イクスピアリ4F シェフス・ロウ

050-3198-7135

https://www.tgifridays.co.jp/find-us/ikspiari/

■横浜西口店

神奈川県横浜市西区北幸1-1-13 横浜駅前ビル1F

050-3159-7111

https://www.tgifridays.co.jp/find-us/yokohama/

■MM21クロスゲート店 (みなとみらい)

神奈川県横浜市中区桜木町1-101-1 クロスゲート3F

050-3196-6067

https://www.tgifridays.co.jp/find-us/crossgate/

■名古屋久屋大通店

愛知県名古屋市中区錦3-15-10 先2階 RAYARD Hisaya-odori Park, ZONE 4

050-3200-0791

https://www.tgifridays.co.jp/find-us/hisaya_odori/

TGI FRIDAYS 名古屋久屋大通店TGI FRIDAYS 有明ガーデン店TGI FRIDAYS