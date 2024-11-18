ケンメリ・スカイラインGT-Rをはじめ希少なネオクラシックカーが高槻市に

高槻市[画像: https://prtimes.jp/i/118013/501/resize/d118013-501-41b664b5417c2ad1414f-0.jpg ]昨年は、ネオクラシックカー愛好家、車が大好きな子どもたちなど約6000人が来場し、大いに盛り上がった「ジャパニーズネオクラシックカーフェスティバル」が今年も開催。オーナー自慢のネオクラシックカー約60台が安満遺跡公園に並び、中には、生産台数生産台数197台と言われる伝説のケンメリ「日産スカイラインGT-R1972年式」や生産台数約400台の「ホンダNSX Type-R 1994年式」など希少車種も登場します。人気ナンバー1のネオクラシックカーを決定する人気投票のほか、ミニカーやプラモデル、ヴィンテージ自動車関連品を販売するブースも出店予定。ぜひ、家族そろって会場にお越しください。【イベント概要】日時：令和6年11月23日（土曜日・祝日）11時から15時まで場所：安満遺跡公園 多目的広場（高槻市八丁畷町12）アクセス：・阪急京都線「高槻市駅」から徒歩約15分・JR京都線「高槻駅」から徒歩約18分・高槻市営バス「安満遺跡公園(子ども未来館)」または「安満遺跡公園東」すぐ【関連ホームページ】・安満遺跡公園ホームページhttps://www.seibu-la.co.jp/park/ama-sitepark/