12月18日(水)から「あまねすモード in namco TOKYO」の開催が決定！12月21日(土)にはお客様参加型イベントも開催！

株式会社ブシロード[画像1: https://prtimes.jp/i/14827/8194/resize/d14827-8194-70dca9e7920526fe110f-1.jpg ]■「あまねすモード」のグッズやプライズ、ミニゲームが登場！さらにお客様参加型イベントの開催も！Voice Actor Card Collection VOL.13 進藤あまね「あまねすモード」のグッズやプライズ、ミニゲームがnamco TOKYOに登場！「あまねすモード」カード未使用カット使用していますよ！さらに12月21日(土)にはお客様参加型イベントを開催！「あまねす」の質問コーナーやチャレンジコーナーを実施予定！抽選受付開始は11月17日(日)11時から開始です。「あまねす」と楽しい時間を過ごしましょう！ 皆様のお越しをお待ちしております。 ■展開概要開催場所：namco TOKYO(ナムコトーキョー)住所：東京都新宿区歌舞伎町１丁目２９－１ 東急歌舞伎町タワー 3階開催期間：2024年12月18日(水)～2025年1月12日(日)Namco TOKYO公式WEBサイト：https://bandainamco-am.co.jp/namco_tokyo/■12月21日(土)イベント情報[画像2: https://prtimes.jp/i/14827/8194/resize/d14827-8194-e454e9936363d51fc449-1.jpg ]開催場所：namco TOKYO(ナムコトーキョー)開催日時：2024年12月21日(土)12:00~※開場はイベント開始の45分前です※イベント自体は1時間程度を予定しております応募方法：ePlusから申し込みを受け付けておりますhttps://eplus.jp/namcotokyo_shindoamane/応募期間：2024年11月17日(日)～11月30日(土)まで当選者発表：2024年12月3日(火)～12月8日(日)18:00※申込み枚数制限は1枚までです※受取方法はコンビニ発券のみです ■プライズ景品・あまねすモード アクリルボード(全3種)[画像3: https://prtimes.jp/i/14827/8194/resize/d14827-8194-4fc6d629e23dac3e696f-1.jpg ][画像4: https://prtimes.jp/i/14827/8194/resize/d14827-8194-bae8981e0a3d922ed5c0-1.jpg ][画像5: https://prtimes.jp/i/14827/8194/resize/d14827-8194-a1cb00b240bbe5452a8d-1.jpg ]「あまねすモード」未使用カットを使用！デザインにはあまねすのサイン入り！！■ミニゲーム[画像6: https://prtimes.jp/i/14827/8194/resize/d14827-8194-62a07a4b7f18fe20aff9-1.jpg ]■物販アイテム[画像7: https://prtimes.jp/i/14827/8194/resize/d14827-8194-e52301f650391015fb45-0.jpg ]■飲食メニュー[画像8: https://prtimes.jp/i/14827/8194/resize/d14827-8194-642c20f46bd9a7a4114d-1.jpg ]詳しい情報はHPをチェック！・ブシロードクリエイティブ公式HP https://bushiroad-creative.com/events/amanes-namco-tokyo/・ブシロードクリエイティブ公式X(旧Twitter)https://x.com/bushi_creative（@bushi_creative）※掲載の際には、下記の記載をお願いします(C)VACC